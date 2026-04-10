113 із 128 БпЛА, випущених росіянами, знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 10 квітня російські окупанти випустили 128 безпілотників по Україні.

Про це йдеться у зведенні Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пуски фііксували із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 85 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі України - ворожі БпЛА.

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