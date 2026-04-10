113 из 128 БПЛА, запущенных россиянами, были сбиты силами ПВО. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 10 апреля российские оккупанты запустили 128 беспилотников по Украине.
Об этом говорится в сводке Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.
Запуски фиксировались со следующих направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, около 85 из них – "шахеды".
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся вражеские БПЛА.
