Кілька нардепів витратили за 2025 рік щонайменше 100 млн грн на авто преміумкласу, - Bihus.Info. ВIДЕО

Журналісти Bihus.Info проаналізували електронні декларації народних депутатів України за 2025 рік і з’ясували, що низка народних обранців оновили свої автопарки. За підрахунками журналістів торік на преміальні авто вони витратили щонайменше 100 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

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Депутатська група "Довіра"

Так, наприклад, очільник депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч почав користуватися люксовим Mercedes-Benz V300D 2025 року. Авто оформлене на компанію ТОВ "Октан", власником якої є сам Кулініч. Судячи з декларації, обійшовся Mercedes у понад 5,4 мільйона гривень.

Колега Куліча по "Довірі" Олександр Сухов задекларував свіжу покупку своєї дружини – BMW X5 2025 року за понад 4,7 мільйона гривень. Ця вартість перевищує весь річний дохід Сухових. У коментарі журналістам сам Сухов розповів, що дружина продала попереднє авто, квартиру, яку отримала у спадок від батька та використала власні заощадження. І додав, що автівкою дружини особисто не користується, а їздить на Skoda Octavia 2025 року.

Тим часом автопарк Бориса Приходька з тієї ж "Довіри" поповнився аж двома авто Lexus LX 600 2023 року і Porshe Panamera 2024 року. У декларації нардепа вказано, що Lexus дружина придбала за понад 2,6 мільйона гривень (приблизно 60 000 доларів), але у 2023 році це ж авто продавалося за 138 000 доларів. Падіння ціни в понад два рази нардеп пояснив простим здешевшанням і заявив, що перед купівлею авто була проведена оцінка. Саму ж купівлю нового Lexus нардеп пояснив необхідністю роботи з виборцями: "Я мажоритарник, для того, щоб мені доїхати в мій округ в найвіддаленіші куточки. Якщо ви вже згадали Порш на якому туди точно не поїдеш. Визріла необхідність мати в сім’ї автомобіль, який може проїхати після зими в будь-яке місце мого округу".

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"За майбутнє"

Сергій Лабазюк та Петро Юрчишин від "За майбутнє" пересіли на Range Rover 2025 року. Зараз такі авто продають приблизно по 8 мільйонів гривень. Авто, яким ймовірно користується Лабазюк, було оформлене на його компанію вже у 2026-му, тож у декларації воно поки відсутнє. Юрчишин же у декларації вказав оренду свіжого Range Rover, який також оформлений на родинну компанію. У коментарі журналістам нардеп зазначив, що зараз компанія належить його дружині, а він нібито сплачує оренду, яка обходиться в 69 000 грн на місяць.

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"Слуга народу"

Audi Q8 2024 року з’явилося і в декларації "Слуги народу" Володимира Гевка. Ринкова вартість такого авто понад 4 мільйонів гривень, а зареєстроване воно на ТОВ "Полкан", співвласником якого є політичний соратник нардепа Юрій Яремчук. Чоловік представляє "Слугу народу" в Тернопільській обласній раді. У коментарі Bihus.Info Гевко заявив, що має офіційний договір оренди, от тільки пригадати вартість так і не зміг.

Юрій Кісєль, який нещодавно отримав підозру від НАБУ в справі конвертів в обмін на парламентські голосування, вказав у декларації два Lexus 2024 років випуску – LM 350H та ES 300H. Обидві оформлені на родинні фірми. Сукупно автопарк родини торік оновився орієнтовно на 160 000-200 000 доларів.

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"Батьківщина"

Нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль став користуватися автівкою Audi Q7 2024 року. Машина записана на компанію його сина. Вартість такого авто – понад 3,6 мільйона гривень.

Колега Дубіля Сергій Тарута пересів на електричний BMW I7 xDrive60 2024 року. Оформив авто нардеп на себе і вказав вартість у понад 4,8 мільйона гривень. Покупку Тарута пояснив тим, що це авто безпечне та електричне, а отже нардеп зможе заряджати його вдома від сонячних панелей "не завдаючи шкоди навколишньому середовищу".

Капітально оновив автопарк і Вадим Столар. У його співмешканки минулого року з’явився Mercedes-Benz G 580 2025 року за 8,8 мільйона гривень. Сам же нардеп пересів на мінівен Lexus LM350H 2025 року. Такий зараз коштує від 5 мільйонів гривень. Окрім цього, у користуванні Столара є ще п’ять авто.

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Нагадаємо, що декілька тижнів тому в медіа знову підняли тему можливої парламентської кризи. Це сталося після низки заяв впливових депутатів про нібито декілька десятків колег, які хотіли б скласти мандати. Основними причинами були нібито втома, маленька офіційна зарплата та тиск з боку антикорупційних органів.