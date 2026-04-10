Несколько нардепов потратили не менее 100 млн грн на премиальные автомобили за 2025 год, - Bihus.Info. ВИДЕО

Журналисты Bihus.Info проанализировали электронные декларации народных депутатов Украины за 2025 год и выяснили, что ряд народных избранников обновили свой автопарк. По подсчетам журналистов, в прошлом году на премиальные автомобили они потратили не менее 100 миллионов гривен.

Депутатская группа "Довира"

В частности, например, глава депутатской группы "Довира" Олег Кулинич начал пользоваться роскошным Mercedes-Benz V300D 2025 года выпуска. Автомобиль оформлен на компанию ООО "Октан", владельцем которой является сам Кулинич. Судя по декларации, Mercedes обошелся в более чем 5,4 миллиона гривен.

Коллега Кулича по "Довире" Александр Сухов задекларировал недавнюю покупку своей жены – BMW X5 2025 года за более чем 4,7 миллиона гривен. Эта стоимость превышает весь годовой доход Суховых. В комментарии журналистам сам Сухов рассказал, что жена продала предыдущий автомобиль, квартиру, которую получила в наследство от отца, и использовала собственные сбережения. И добавил, что автомобилем жены лично не пользуется, а ездит на Skoda Octavia 2025 года.

Между тем автопарк Бориса Приходько из той же "Довиры" пополнился сразу двумя автомобилями: Lexus LX 600 2023 года и Porsche Panamera 2024 года. В декларации нардепа указано, что Lexus жена приобрела за более чем 2,6 миллиона гривен (примерно 60 000 долларов), но в 2023 году этот же автомобиль продавался за 138 000 долларов. Падение цены более чем в два раза народный депутат объяснил простым удешевлением и заявил, что перед покупкой автомобиля была проведена оценка. Саму же покупку нового Lexus народный депутат объяснил необходимостью работы с избирателями: "Я мажоритарщик, для того, чтобы мне доехать в мой округ в самые отдаленные уголки. Если вы уже упомянули Porsche, на котором туда точно не доедешь. Возникло необходимость иметь в семье автомобиль, который может проехать после зимы в любое место моего округа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС утвердил соглашение с экс-депутатом Одесского облсовета Витикачем: 5 лет условно и 13 млн грн выплат в госбюджет и ВСУ

"За будущее"

Сергей Лабазюк и Петр Юрчишин из "За майбутнє" пересели на Range Rover 2025 года. Сейчас такие авто продают примерно по 8 миллионов гривен. Авто, которым, вероятно, пользуется Лабазюк, было оформлено на его компанию уже в 2026-м, поэтому в декларации оно пока отсутствует. Юрчишин же в декларации указал аренду нового Range Rover, который также оформлен на семейную компанию. В комментарии журналистам нардеп отметил, что сейчас компания принадлежит его жене, а он якобы платит аренду, которая обходится в 69 000 грн в месяц.

Читайте также: Нардеп Куницкий, уехавший за границу, задекларировал квартиру в Канаде

"Слуга народа"

Audi Q8 2024 года появилась и в декларации "Слуги народа" Владимира Гевко. Рыночная стоимость такого авто превышает 4 миллиона гривен, а зарегистрировано оно на ООО "Полкан", совладельцем которого является политический соратник нардепа Юрий Яремчук. Мужчина представляет "Слугу народа" в Тернопольском областном совете. В комментарии Bihus.Info Гевко заявил, что имеет официальный договор аренды, вот только вспомнить стоимость так и не смог.

Юрий Кисель, который недавно получил подозрение от НАБУ по делу о конвертах в обмен на парламентские голосования, указал в декларации два Lexus 2024 года выпуска – LM 350H и ES 300H. Оба оформлены на родственные фирмы. В целом автопарк семьи в прошлом году обновился примерно на 160 000–200 000 долларов.

Читайте также: Милованов задекларировал 3,3 млн грн зарплаты, полученной в "Энергоатоме"

"Батькивщина"

Нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль стал пользоваться автомобилем Audi Q7 2024 года. Машина зарегистрирована на компанию его сына. Стоимость такого авто – более 3,6 миллиона гривен.

Коллега Дубиля Сергей Тарута пересел на электрический BMW I7 xDrive60 2024 года. Нардеп оформил автомобиль на себя и указал стоимость в более чем 4,8 миллиона гривен. Покупку Тарута объяснил тем, что это безопасный и электрический автомобиль, а значит, народный депутат сможет заряжать его дома от солнечных панелей, "не нанося вреда окружающей среде".

Капитально обновил автопарк и Вадим Столар. У его сожительницы в прошлом году появился Mercedes-Benz G 580 2025 года за 8,8 миллиона гривен. Сам же нардеп пересел на минивэн Lexus LM350H 2025 года. Такой сейчас стоит от 5 миллионов гривен. Кроме того, в распоряжении Столара есть еще пять автомобилей.

Читайте также: Декларация экс-главы ОП Ермака за 2025 год: доход 1,27 млн грн, зарплата больше, чем у Зеленского

Напомним, что несколько недель назад в СМИ вновь подняли тему возможного парламентского кризиса. Это произошло после ряда заявлений влиятельных депутатов о якобы нескольких десятках коллег, которые хотели бы сложить мандаты. Основными причинами были якобы усталость, небольшая официальная зарплата и давление со стороны антикоррупционных органов.