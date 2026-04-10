1 578 31

Несколько нардепов потратили не менее 100 млн грн на премиальные автомобили за 2025 год, - Bihus.Info. ВИДЕО

Журналисты Bihus.Info проанализировали электронные декларации народных депутатов Украины за 2025 год и выяснили, что ряд народных избранников обновили свой автопарк. По подсчетам журналистов, в прошлом году на премиальные автомобили они потратили не менее 100 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

Депутатская группа "Довира"

  • В частности, например, глава депутатской группы "Довира" Олег Кулинич начал пользоваться роскошным Mercedes-Benz V300D 2025 года выпуска. Автомобиль оформлен на компанию ООО "Октан", владельцем которой является сам Кулинич. Судя по декларации, Mercedes обошелся в более чем 5,4 миллиона гривен.
  • Коллега Кулича по "Довире" Александр Сухов задекларировал недавнюю покупку своей жены – BMW X5 2025 года за более чем 4,7 миллиона гривен. Эта стоимость превышает весь годовой доход Суховых. В комментарии журналистам сам Сухов рассказал, что жена продала предыдущий автомобиль, квартиру, которую получила в наследство от отца, и использовала собственные сбережения. И добавил, что автомобилем жены лично не пользуется, а ездит на Skoda Octavia 2025 года.
  • Между тем автопарк Бориса Приходько из той же "Довиры" пополнился сразу двумя автомобилями: Lexus LX 600 2023 года и Porsche Panamera 2024 года. В декларации нардепа указано, что Lexus жена приобрела за более чем 2,6 миллиона гривен (примерно 60 000 долларов), но в 2023 году этот же автомобиль продавался за 138 000 долларов. Падение цены более чем в два раза народный депутат объяснил простым удешевлением и заявил, что перед покупкой автомобиля была проведена оценка. Саму же покупку нового Lexus народный депутат объяснил необходимостью работы с избирателями: "Я мажоритарщик, для того, чтобы мне доехать в мой округ в самые отдаленные уголки. Если вы уже упомянули Porsche, на котором туда точно не доедешь. Возникло необходимость иметь в семье автомобиль, который может проехать после зимы в любое место моего округа".

"За будущее"

Сергей Лабазюк и Петр Юрчишин из "За майбутнє" пересели на Range Rover 2025 года. Сейчас такие авто продают примерно по 8 миллионов гривен. Авто, которым, вероятно, пользуется Лабазюк, было оформлено на его компанию уже в 2026-м, поэтому в декларации оно пока отсутствует. Юрчишин же в декларации указал аренду нового Range Rover, который также оформлен на семейную компанию. В комментарии журналистам нардеп отметил, что сейчас компания принадлежит его жене, а он якобы платит аренду, которая обходится в 69 000 грн в месяц.

"Слуга народа"

  • Audi Q8 2024 года появилась и в декларации "Слуги народа" Владимира Гевко. Рыночная стоимость такого авто превышает 4 миллиона гривен, а зарегистрировано оно на ООО "Полкан", совладельцем которого является политический соратник нардепа Юрий Яремчук. Мужчина представляет "Слугу народа" в Тернопольском областном совете. В комментарии Bihus.Info Гевко заявил, что имеет официальный договор аренды, вот только вспомнить стоимость так и не смог.
  • Юрий Кисель, который недавно получил подозрение от НАБУ по делу о конвертах в обмен на парламентские голосования, указал в декларации два Lexus 2024 года выпуска – LM 350H и ES 300H. Оба оформлены на родственные фирмы. В целом автопарк семьи в прошлом году обновился примерно на 160 000–200 000 долларов.

"Батькивщина"

  • Нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль стал пользоваться автомобилем Audi Q7 2024 года. Машина зарегистрирована на компанию его сына. Стоимость такого авто – более 3,6 миллиона гривен.
  • Коллега Дубиля Сергей Тарута пересел на электрический BMW I7 xDrive60 2024 года. Нардеп оформил автомобиль на себя и указал стоимость в более чем 4,8 миллиона гривен. Покупку Тарута объяснил тем, что это безопасный и электрический автомобиль, а значит, народный депутат сможет заряжать его дома от солнечных панелей, "не нанося вреда окружающей среде".

Капитально обновил автопарк и Вадим Столар. У его сожительницы в прошлом году появился Mercedes-Benz G 580 2025 года за 8,8 миллиона гривен. Сам же нардеп пересел на минивэн Lexus LM350H 2025 года. Такой сейчас стоит от 5 миллионов гривен. Кроме того, в распоряжении Столара есть еще пять автомобилей.

Напомним, что несколько недель назад в СМИ вновь подняли тему возможного парламентского кризиса. Это произошло после ряда заявлений влиятельных депутатов о якобы нескольких десятках коллег, которые хотели бы сложить мандаты. Основными причинами были якобы усталость, небольшая официальная зарплата и давление со стороны антикоррупционных органов.

Топ комментарии
+15
Куди ж їм ще витрачати? - не на армію ж?
10.04.2026 19:58 Ответить
+9
Ми, ***, не можемо збір добити на генератор куму за 25 тищ, що воює з ворогом, а ці чмоні тачили купляють за сто лямів. А потім дивуються, а де ж дівся патріотизм... В дупі у вас, гандони штопані. Ви гірші за підарів.
10.04.2026 20:09 Ответить
+3
10.04.2026 20:25 Ответить
10.04.2026 19:58 Ответить
Валентин Коваль #587289 ти за кого голосував у 2019 році?
10.04.2026 20:01 Ответить
За Кошулинського
10.04.2026 20:02 Ответить
Валентин Коваль #587289 пу-пу-пу...
коли на бзвп?
10.04.2026 20:04 Ответить
Як той - так зразу
10.04.2026 20:05 Ответить
Чекатиму тебе в скелі.
Пройдеш бзвп на замінованих околицях полігону.
Злагодження пройдеш за два дні і ти штурмовик.
Будеш писати коментарі на цензорі кілька разів на місяць.
10.04.2026 20:11 Ответить
Яволь
10.04.2026 20:12 Ответить
Якщо будеш зі мною в одному бліндажі то зарплата буде 190 гр.
Нігті відроастуть і слух втратиш. Ну таке.
10.04.2026 20:18 Ответить
Мені б трохи рочків скостити - так на 20 - бо вже стукнуло 68
10.04.2026 20:21 Ответить
Красень. У мене всі воїни від 55 до 60. Нема молоді.
10.04.2026 20:26 Ответить
Дурником прикидаєшся? Кошулинського не було в другому турі. В другому турі ти голосував "не за Зеленського, а проти клятого бариги на крові"
10.04.2026 20:25 Ответить
Чого біснуєшся? - в другому турі я не голосував ні за кого
10.04.2026 20:27 Ответить
Валентин Коваль #587289, а якщо чесно. Без пізджу. Хотів Зепідора?
10.04.2026 20:30 Ответить
Для чого ? я його навіть за клоуна не вважав - якийсь кривляка
10.04.2026 20:33 Ответить
Так. Соромно здохнути за хламіндіча і зелупу, а свою сім'ю лишити на призводяще
10.04.2026 20:36 Ответить
Отак нас історія бортанула - прорвемось
10.04.2026 20:38 Ответить
Я своє уже *********, тому вперед вперед, посполиті чекають на каву в Ялті. Кстаті, на "сході" доволі цікаве поняття - Констаха також на "сході", і Павлоград на сході, але є нюанс, да))
10.04.2026 20:46 Ответить
Павлоград потрібно берегти - бо далі Дніпро
10.04.2026 20:52 Ответить
Так і керують, як виродки
10.04.2026 19:58 Ответить
НАДО ВСЕМ ИДТИ ВОЕВАТЬ ТОГДА СВИДЕТЕЛЕЙ МЕНЬШЕ БУДЕТ !)
10.04.2026 20:03 Ответить
АБО НАБУ РОЗШИРЯТЬ !)
10.04.2026 20:11 Ответить
10.04.2026 20:09 Ответить
10.04.2026 20:25 Ответить
"Нагадаємо, що декілька тижнів тому в медіа знову підняли тему можливої парламентської кризи.
Це сталося після низки заяв впливових депутатів про нібито декілька десятків колег, які хотіли б скласти мандати. Основними причинами були нібито втома, маленька офіційна зарплата та тиск з боку антикорупційних органів."

Джерело: https://censor.net/ua/v3609934

Від чого втомились ці покручі?
І яку офіційну зарплату вони хочуть, таку, щоб вони могли купляти рендж ровери з місячної зарплати?
10.04.2026 20:29 Ответить
Тю, а колись було інакше?
10.04.2026 20:38 Ответить
Це коли "колись"?
10.04.2026 21:17 Ответить
це означає раніше, в минулому
10.04.2026 21:35 Ответить
Заброньовані та щасливі.
10.04.2026 21:03 Ответить
"Все для фронта, все для Победы!"(с). Предсказуемо.
10.04.2026 21:17 Ответить
А ти, Миколо, воюй за 20 тисяч...
10.04.2026 21:36 Ответить
 
 