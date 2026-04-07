Нардеп Куницкий, который уехал за границу, задекларировал квартиру в Канаде
Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, который уехал из Украины ещё в 2024 году и не вернулся, задекларировал квартиру в Канаде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует декларация нардепа, которую изучило движение "Честно".
Что известно
Согласно декларации, у Куницкого появилось жилье в Канаде площадью 43 квадратных метра.
Он отметил, что с 1 октября 2024 года бесплатно пользуется этой квартирой, которая принадлежит иностранной гражданке Йоне Тьян.
При этом, как отмечают в общественной организации, в декларации за 2024 год информация об этом жилье отсутствовала.
Что предшествовало
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Куницкий уже более года не посещает заседания Верховной Рады Украины.
- Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.
- Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.
- Нардеп уехал из Украины в сентябре 2024 года и до сих пор не вернулся.
В то же время он остается действующим народным депутатом и входит в состав парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Также в декларации указано, что в течение последнего года депутат не получал заработную плату в Верховной Раде.
