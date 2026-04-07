Нардеп Куницкий, который уехал за границу, задекларировал квартиру в Канаде

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, который уехал из Украины ещё в 2024 году и не вернулся, задекларировал квартиру в Канаде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует декларация нардепа, которую изучило движение "Честно".

Что известно

Согласно декларации, у Куницкого появилось жилье в Канаде площадью 43 квадратных метра.

Он отметил, что с 1 октября 2024 года бесплатно пользуется этой квартирой, которая принадлежит иностранной гражданке Йоне Тьян.

При этом, как отмечают в общественной организации, в декларации за 2024 год информация об этом жилье отсутствовала.

Читайте: "Слуга народа" Корявченков задекларировал испанскую квартиру, о которой ранее сообщали СМИ

Что предшествовало

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Куницкий уже более года не посещает заседания Верховной Рады Украины.

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

Нардеп уехал из Украины в сентябре 2024 года и до сих пор не вернулся.

В то же время он остается действующим народным депутатом и входит в состав парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Также в декларации указано, что в течение последнего года депутат не получал заработную плату в Верховной Раде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Соболевский задекларировал миллионы без объяснений происхождения и годами не декларирует премиум-авто, - СМИ. ФОТО