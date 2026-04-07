Нардеп Куницкий, который уехал за границу, задекларировал квартиру в Канаде

Депутат Куницкий декларирует жилье за рубежом

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, который уехал из Украины ещё в 2024 году и не вернулся, задекларировал квартиру в Канаде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует декларация нардепа, которую изучило движение "Честно".

Что известно

Согласно декларации, у Куницкого появилось жилье в Канаде площадью 43 квадратных метра.

Он отметил, что с 1 октября 2024 года бесплатно пользуется этой квартирой, которая принадлежит иностранной гражданке Йоне Тьян.

При этом, как отмечают в общественной организации, в декларации за 2024 год информация об этом жилье отсутствовала.

Что предшествовало

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Куницкий уже более года не посещает заседания Верховной Рады Украины.

В то же время он остается действующим народным депутатом и входит в состав парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Также в декларации указано, что в течение последнего года депутат не получал заработную плату в Верховной Раде.

декларация (1345) депутат (3322) квартира (465) Куницкий Александр (49)
Топ комментарии
саньок натуралізується вже потроху, а діти вже будіть вважатись поважною українською діяспорою.
07.04.2026 16:17 Ответить
Ну Канада то такое дело. Колыбель украинского патриотизма. Лет через 10 приедет ещё жизни учить будет аборигенов.)
07.04.2026 16:21 Ответить
В Канаді це нормально. Патріотично.
07.04.2026 16:15 Ответить
В Канаді це нормально. Патріотично.
07.04.2026 16:15 Ответить
Зелені під#ри , зеленого покидька .

Лайно на яке заслужили манкурти 2019
07.04.2026 16:44 Ответить
****** квартальна кончена.
07.04.2026 16:15 Ответить
До речи, ********, скажить, а ось чому за кордон тікають ваші обранці а не обранці порохоботів?
07.04.2026 16:16 Ответить
вони скажуть що Порошенко ще сподівається в них накрасти
07.04.2026 16:19 Ответить
А ще, шо «свинарчуки» то не «міндічгейт»😂
07.04.2026 16:28 Ответить
Таке дурне запитання. Що той запоріжський санЬок мав? Ну може якусь валізу з грошима. Узяв у руки і звалив.
А фабрику рошен ЯК вивозити?
07.04.2026 16:33 Ответить
А навіщо її вивозити? Вона активно працює та знаходиться у топі платників податків України.
07.04.2026 16:38 Ответить
саньок натуралізується вже потроху, а діти вже будіть вважатись поважною українською діяспорою.
показать весь комментарий
07.04.2026 16:17 Ответить
А в якого слуги урода немає закордонних паспортів і нерухомості ?
У дебілки безвуглої лише ?
07.04.2026 16:18 Ответить
Ну Канада то такое дело. Колыбель украинского патриотизма. Лет через 10 приедет ещё жизни учить будет аборигенов.)
показать весь комментарий
07.04.2026 16:21 Ответить
Хламідія там анонсував закручування гайок для плєбса? А своїм можна
07.04.2026 16:27 Ответить
Це означає, якщо він повернеться, він може і надалі працювати у ВР? Дивні закони в нашій країні...
07.04.2026 16:30 Ответить
Ну нормально, намутив грошенят на будинок в Канаді і по газах, а ви воюйте ще років 10 а ми будемо будинки купляти!
07.04.2026 16:31 Ответить
ох уж цей Порошенко зі своїми Свінарчуками!!!!!!!!!!!!!!!!!
07.04.2026 16:38 Ответить
він такий самий Олег Гладковський (Свинарчук), колишній перший заступник секретаря РНБО, та його син Ігор Гладковський, ймовірно, перебувають за кордоном, зокрема в Іспанії, де родина має нерухомість. Проти них в Україні розслідуються кримінальні справи щодо корупції в оборонному секторі, а за даними розслідувачів, син будує нову віллу в елітному поселенні.
07.04.2026 16:49 Ответить
якщо деклараціюю подав, то він досі депутат і зарплату отримує?
07.04.2026 16:56 Ответить
 
 