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Новини Е-декларації держслужбовців
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Нардеп Куницький, який виїхав за кордон, задекларував квартиру в Канаді

Депутат Куницький декларує житло за кордоном

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький, який виїхав з України ще у 2024 році і не повернувся, задекларував квартиру в Канаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить декларація нардепа, яку дослідив рух "Чесно".

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Що відомо

Згідно з декларацією, у Куницького з’явилося житло в Канаді площею 43 квадратні метри.

Він зазначив, що з 1 жовтня 2024 року безоплатно користується цією квартирою, яка належить іноземній громадянці Йоні Тьян.

При цьому, як зазначають у громадській організації, у декларації за 2024 рік інформація про це помешкання була відсутня.

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Що передувало

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Куницький вже понад рік не відвідує засідання Верховної Ради України.

Водночас він залишається чинним народним депутатом і входить до складу парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Також у декларації вказано, що протягом останнього року депутат не отримував заробітну плату у Верховній Раді.

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Топ коментарі
+7
****** квартальна кончена.
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07.04.2026 16:15 Відповісти
+5
До речи, ********, скажить, а ось чому за кордон тікають ваші обранці а не обранці порохоботів?
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07.04.2026 16:16 Відповісти
+4
саньок натуралізується вже потроху, а діти вже будіть вважатись поважною українською діяспорою.
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07.04.2026 16:17 Відповісти

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