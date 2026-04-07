Нардеп Куницький, який виїхав за кордон, задекларував квартиру в Канаді
Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький, який виїхав з України ще у 2024 році і не повернувся, задекларував квартиру в Канаді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить декларація нардепа, яку дослідив рух "Чесно".
Що відомо
Згідно з декларацією, у Куницького з’явилося житло в Канаді площею 43 квадратні метри.
Він зазначив, що з 1 жовтня 2024 року безоплатно користується цією квартирою, яка належить іноземній громадянці Йоні Тьян.
При цьому, як зазначають у громадській організації, у декларації за 2024 рік інформація про це помешкання була відсутня.
Що передувало
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Куницький вже понад рік не відвідує засідання Верховної Ради України.
- Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.
- Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.
- Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та досі не повернувся.
Водночас він залишається чинним народним депутатом і входить до складу парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.
Також у декларації вказано, що протягом останнього року депутат не отримував заробітну плату у Верховній Раді.
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