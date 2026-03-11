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Новини Погрози Гончаренку
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Регламентний комітет Ради має розглянути ситуацію з нардепом Куницьким, який втік до Канади, - Гончаренко

куницький

Регламентний комітет Верховної Ради повинен розглянути терміново ситуацію із нардепом-втікачем Олександром Куницьким ("Слуга народу"), який зараз перебуває в Канаді.

Про це повідомив у Facebook народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Зараз запропонував Регламентному комітету дати доручення щодо ситуації з народним депутатом Куницьким. Більше року слуга Куницький виїхав з України, десь подорожував. Тепер знайшовся в Канаді. Ніхто його знайти не може"

Регламентний комітет має це розглянути терміново. Ну скільки буде тривати ця ганьба?" - написав Гончаренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада знову не змогла виключити втікача Куницького з правоохоронного комітету ВР, - Гончаренко

Гончаренко про Куницького

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончаренко звернувся до генпрокурора Кравченка через погрози нардепа-втікача Куницького. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Гончаренко Олексій (544) Куницький Олександр (55)
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Топ коментарі
+17
Прорашиська гнида куницький спочатку утік до Ізраїлю, а коли зрозумів що його можуть мобілізувати до ізраїльської армії, то воно втекло до Канади.
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11.03.2026 17:13 Відповісти
+14
саньок куницин, хитросракий представник етнічного клану, що захватив україну в заручники, громадянин ізраїлю.
своїх не чіпають!!!!!
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11.03.2026 17:12 Відповісти
+10
Який регламентний комітет? Антикорсуд! За поданням Генпрокурора! І оголошення у міжнародний розшук.
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11.03.2026 17:18 Відповісти
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саньок куницин, хитросракий представник етнічного клану, що захватив україну в заручники, громадянин ізраїлю.
своїх не чіпають!!!!!
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11.03.2026 17:12 Відповісти
Прорашиська гнида куницький спочатку утік до Ізраїлю, а коли зрозумів що його можуть мобілізувати до ізраїльської армії, то воно втекло до Канади.
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11.03.2026 17:13 Відповісти
Це вже добре обкатаний маршрут; мені відомі декілька випадків з моїми знайомими.
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11.03.2026 17:26 Відповісти
Який регламентний комітет? Антикорсуд! За поданням Генпрокурора! І оголошення у міжнародний розшук.
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11.03.2026 17:18 Відповісти
І він отримує пожиттєве утримання у будь-якій притомній країні у зв'язку з політичним переслідуванням.
Не меліть маячні, у нас реальні корупціонери в розшуку, але їх ніхто нам не видасть, бо немає довіри до наших правоохоронній та судовій системам.
А тут депутат "подорожує" світом, яким боком міжнародний розшук.
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11.03.2026 17:52 Відповісти
Угу. Тобі роботи мало, відверту маячню писати?
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11.03.2026 23:06 Відповісти
канадська діяспора пообіцяла не видавати?
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11.03.2026 17:20 Відповісти
Ізраїль своїх не видає.
Входив до «групи Коломойського».
На момент реєстрації у ЦВК як кандидат у народні депутати мав громадянство Ізраїлю, окрім українського, що сам підтвердив.
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11.03.2026 17:27 Відповісти
Ізраіь видає, якщо сторона правильно оформлює свій запит. А якщо прокуратура умисно допускає певні помилки у процедурі, то звісно ізраільський суд не видасть. А куницький, я так розумію, фізично знаходиться у Канаді, тому Ізраіль до його екстрадиції не має ніякого відношення.
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11.03.2026 17:36 Відповісти
Освіта професійно-технічна. Навчався в Центрі професійної технічної освіти № 6 Запоріжжя (спеціальність «Кухар-кондитер»).
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11.03.2026 17:40 Відповісти
Як такого можна було вибрати в Парламент?
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11.03.2026 17:44 Відповісти
А хто його вибирав? Він приліз по "лінії дамашніх связєй", його засунули до тако ж бидла " слугі урода" і всьо! Воно- діпутат..
Із паспортом Ізраіля і званням капрала ЦАХАЛ
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11.03.2026 23:10 Відповісти
єврейська хіба шо
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11.03.2026 17:27 Відповісти
" слуги ірода " .. один краще другого , " іліта нації " у ВР , одні достойники ..
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11.03.2026 17:21 Відповісти
Чувак ще в 2023 році "став на лижі" і ніхто до нього не має запитань.
Ні Володя потужний (бо Куницький з його партії), ні голова партії "Слуга Народу" Ара-Хамія, ні спікер ВР Коливан зі своїм холостерином.
У всіх раптова амнезія.🤔
Всі дружно "лєбедя рубають".
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11.03.2026 17:22 Відповісти
Та які питання? У Києві й так 99,(9)% зашкварів саме зі "слугами кацапського народу".
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11.03.2026 17:30 Відповісти
Був би це хтось з опозиції, то його прізвище згадували б кожен день на єдиному блаблафоні.
Згадайте, як депутати від ЄС відмовилися приходити на "Право на владу" до Наталі Скабєєвої Мосейчук на плюси та як в неї від цього 💩 в дупі кипіло.
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11.03.2026 17:27 Відповісти
Так йому нічого не буде. Він же ж з того племені, що і міндіч. А для них закони не існують, навіть міжнародні.
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11.03.2026 17:31 Відповісти
а як щодо іншої наволочі у раді? вони навіть не утікали... пілювали на кактусевіча...
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11.03.2026 17:34 Відповісти
А у місті Кам'янському втретє змінюють таблички покажчики назв вулиць так як
вирішили не перейменовувати вулиці, які були названі на честь радянських діячів
та повернули старі радянські назви. Принаймні так вирішили на місцевому рівні.
І це стосується і великих міських проспектів Дружби Народів (російського та українського)
на І. Мазепі, комуняки Аношкіна на Відродження, вулиці та провулка Долматова на Оборонців
та вулиці Воїнів-Афганців на «Українських соколів». Як пояснили у сепаратисткій міськраді,
таке рішення ухвалили з огляду на громадську думку. Тепер ******** зміст назві "Дружба Народів" надає всебічна допомога та підтримка багатьох країн світу у боротьбі України
з російською агресією; назва "Воїнів-Афганців" залишається як честь загиблих і ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів); Долматов, на честь якого назвали вулицю, загинув
у бою з нацистськими окупантами, захищаючи місто Дніпродзержинськ (Каменське) від фашистської навали; комуняка Аношкін зробив значний особистий внесок у розвиток міста Каменське, незважаючи на те, що народився в Казахстані і більшу частину життя прожив у Росії;
Видно колаборанти міськради скоро ввернуть і саму назву міста назад на стару радянську.
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11.03.2026 17:38 Відповісти
Має право, як і будь-який громадянин України.
А ось з малоросії виїхати не можливо, особливо, якщо ти не депутат, а якийсь Микола.
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11.03.2026 17:53 Відповісти
Регламентний комітет Ради має розглянути ситуацію з нардепом Куницьким, який втік до Канади, -
Основне питання в якої валюті йому зарплатню пересилати
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11.03.2026 18:35 Відповісти
Шо не слуга..то з народу)) А нарід бідний бо...
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11.03.2026 18:44 Відповісти
Що там з міндичем?
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11.03.2026 18:52 Відповісти
 
 