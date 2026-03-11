Регламентний комітет Ради має розглянути ситуацію з нардепом Куницьким, який втік до Канади, - Гончаренко

Регламентний комітет Верховної Ради повинен розглянути терміново ситуацію із нардепом-втікачем Олександром Куницьким ("Слуга народу"), який зараз перебуває в Канаді.

Про це повідомив у Facebook народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Зараз запропонував Регламентному комітету дати доручення щодо ситуації з народним депутатом Куницьким. Більше року слуга Куницький виїхав з України, десь подорожував. Тепер знайшовся в Канаді. Ніхто його знайти не може"

Регламентний комітет має це розглянути терміново. Ну скільки буде тривати ця ганьба?" - написав Гончаренко.

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Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.

5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.

Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.

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