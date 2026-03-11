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Регламентний комітет Ради має розглянути ситуацію з нардепом Куницьким, який втік до Канади, - Гончаренко
Регламентний комітет Верховної Ради повинен розглянути терміново ситуацію із нардепом-втікачем Олександром Куницьким ("Слуга народу"), який зараз перебуває в Канаді.
Про це повідомив у Facebook народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Зараз запропонував Регламентному комітету дати доручення щодо ситуації з народним депутатом Куницьким. Більше року слуга Куницький виїхав з України, десь подорожував. Тепер знайшовся в Канаді. Ніхто його знайти не може"
Регламентний комітет має це розглянути терміново. Ну скільки буде тривати ця ганьба?" - написав Гончаренко.
Що передувало?
- Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.
- Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.
- 5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.
- Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.
Топ коментарі
+17 Сергій Гец #586752
показати весь коментар11.03.2026 17:13 Відповісти Посилання
+14 Begemot Pepa
показати весь коментар11.03.2026 17:12 Відповісти Посилання
+10 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар11.03.2026 17:18 Відповісти Посилання
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своїх не чіпають!!!!!
Не меліть маячні, у нас реальні корупціонери в розшуку, але їх ніхто нам не видасть, бо немає довіри до наших правоохоронній та судовій системам.
А тут депутат "подорожує" світом, яким боком міжнародний розшук.
Входив до «групи Коломойського».
На момент реєстрації у ЦВК як кандидат у народні депутати мав громадянство Ізраїлю, окрім українського, що сам підтвердив.
Із паспортом Ізраіля і званням капрала ЦАХАЛ
Ні Володя потужний (бо Куницький з його партії), ні голова партії "Слуга Народу" Ара-Хамія, ні спікер ВР Коливан зі своїм холостерином.
У всіх раптова амнезія.🤔
Всі дружно "лєбедя рубають".
Згадайте, як депутати від ЄС відмовилися приходити на "Право на владу" до Наталі Скабєєвої Мосейчук на плюси та як в неї від цього 💩 в дупі кипіло.
вирішили не перейменовувати вулиці, які були названі на честь радянських діячів
та повернули старі радянські назви. Принаймні так вирішили на місцевому рівні.
І це стосується і великих міських проспектів Дружби Народів (російського та українського)
на І. Мазепі, комуняки Аношкіна на Відродження, вулиці та провулка Долматова на Оборонців
та вулиці Воїнів-Афганців на «Українських соколів». Як пояснили у сепаратисткій міськраді,
таке рішення ухвалили з огляду на громадську думку. Тепер ******** зміст назві "Дружба Народів" надає всебічна допомога та підтримка багатьох країн світу у боротьбі України
з російською агресією; назва "Воїнів-Афганців" залишається як честь загиблих і ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів); Долматов, на честь якого назвали вулицю, загинув
у бою з нацистськими окупантами, захищаючи місто Дніпродзержинськ (Каменське) від фашистської навали; комуняка Аношкін зробив значний особистий внесок у розвиток міста Каменське, незважаючи на те, що народився в Казахстані і більшу частину життя прожив у Росії;
Видно колаборанти міськради скоро ввернуть і саму назву міста назад на стару радянську.
А ось з малоросії виїхати не можливо, особливо, якщо ти не депутат, а якийсь Микола.
Основне питання в якої валюті йому зарплатню пересилати