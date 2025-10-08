Рада знову не змогла виключити втікача Куницького з правоохоронного комітету ВР, - Гончаренко

Верховна Рада знову не змогла виключити "слугу народу" Олександра Куницького, який втік з України, з парламентського Комітету правоохоронної діяльності.

Про це повідомив у телеграм-каналі народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "за" проголосували 212 нардепів.

"Це просто жесть. Я на минулому засіданні пропонував проголосувати за виключення Куницького, голосів не знайшлося. Зараз - те саме! Нагадаю, Куницький - це "слуга"-втікач, який уже майже рік невідомо де перебуває.

Ще один персонаж, якого привів в парламент Зеленський", - пояснив Гончаренко.

Раніше Гончаренко повідомив, що у Раді не вистачило голосів, щоб виключити Куницького з комітету правоохоронної діяльності. Куницький своєю чергою відповів Гончаренку, що з комітетів та парламенту виключатимуть за прикладом Парубія.

Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.

5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.

Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.

Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.

