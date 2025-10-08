Рада знову не змогла виключити втікача Куницького з правоохоронного комітету ВР, - Гончаренко
Верховна Рада знову не змогла виключити "слугу народу" Олександра Куницького, який втік з України, з парламентського Комітету правоохоронної діяльності.
Про це повідомив у телеграм-каналі народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, "за" проголосували 212 нардепів.
"Це просто жесть. Я на минулому засіданні пропонував проголосувати за виключення Куницького, голосів не знайшлося. Зараз - те саме! Нагадаю, Куницький - це "слуга"-втікач, який уже майже рік невідомо де перебуває.
Ще один персонаж, якого привів в парламент Зеленський", - пояснив Гончаренко.
Раніше Гончаренко повідомив, що у Раді не вистачило голосів, щоб виключити Куницького з комітету правоохоронної діяльності. Куницький своєю чергою відповів Гончаренку, що з комітетів та парламенту виключатимуть за прикладом Парубія.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парламент підтримав відновлення трансляції засідань Ради
Що передувало?
Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.
Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.
5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.
Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.
Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Керівник апарату ВРУ, лише виконує вказівки голови ВРУ!!
Чи може ти чуваш або бурят або осетин тощо? До якого саме сорту гівна людства з тавром "росиянин" відн6осишся?
Крепко куницкий держит их за то место, где у депутатов когда-то были яйца.
И это не мудрено. Почти все депутаты знают о "делах"друг друга.
Покідьки захишають свого покідька.