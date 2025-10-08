УКР
Погрози Гончаренку
2 098 36

Рада знову не змогла виключити втікача Куницького з правоохоронного комітету ВР, - Гончаренко

Куницький лишається в правоохоронному комітеті

Верховна Рада знову не змогла виключити "слугу народу" Олександра Куницького, який втік з України, з парламентського Комітету правоохоронної діяльності.

Про це повідомив у телеграм-каналі народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "за" проголосували 212 нардепів.

"Це просто жесть. Я на минулому засіданні пропонував проголосувати за виключення Куницького, голосів не знайшлося. Зараз - те саме! Нагадаю, Куницький - це "слуга"-втікач, який уже майже рік невідомо де перебуває.

Ще один персонаж, якого привів в парламент Зеленський", - пояснив Гончаренко.

Раніше Гончаренко повідомив, що у Раді не вистачило голосів, щоб виключити Куницького з комітету правоохоронної діяльності. Куницький своєю чергою відповів Гончаренку, що з комітетів та парламенту виключатимуть за прикладом Парубія.

Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.

5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.

Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.

Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.

Гончаренко Олексій (498) Куницький Олександр (53)
Топ коментарі
+11
А зарплату хтось йому висилає до штатів? Га ?
показати весь коментар
08.10.2025 13:10 Відповісти
+10
Чого не можна було оголосити стан війни і всю ту *******, прямо з Верховної Ради, мобілізувати на фронт?
показати весь коментар
08.10.2025 13:15 Відповісти
+9
І конверти також.
показати весь коментар
08.10.2025 13:12 Відповісти
і тут запитаю: чому досі не дають змоги прийняти присягу Тетяні Чорновол?
показати весь коментар
08.10.2025 13:08 Відповісти
Не хочуть "лишніх" клопотів. Буде бити по писках сволоту.
показати весь коментар
08.10.2025 13:48 Відповісти
Так а що цій шоблі буде? Завтра можуть депутатіви вибірково взагалі не пускати до будівлі ВР, хто що скаже? " Нарід" в анабіозі Дебіломарафону...
показати весь коментар
08.10.2025 14:05 Відповісти
то нехай працює - дистанційно....
показати весь коментар
08.10.2025 13:08 Відповісти
Духу не хватило?
показати весь коментар
08.10.2025 13:09 Відповісти
А зарплату хтось йому висилає до штатів? Га ?
показати весь коментар
08.10.2025 13:10 Відповісти
І конверти також.
показати весь коментар
08.10.2025 13:12 Відповісти
Бухгалтерія апарату ВРУ разом з стефанчуком, може дуже здивувати Українців, показавши документи щодо виплати грошей (і немаленьких) особам з ВРУ, які з 2022 року виїхали з України!!
Керівник апарату ВРУ, лише виконує вказівки голови ВРУ!!
показати весь коментар
08.10.2025 13:56 Відповісти
Чого не можна було оголосити стан війни і всю ту *******, прямо з Верховної Ради, мобілізувати на фронт?
показати весь коментар
08.10.2025 13:15 Відповісти
Так а чому ти тоді володіну це питання не задав?
показати весь коментар
08.10.2025 14:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hY8TgH94UcY&t=87s І це на сайті коломойши...
показати весь коментар
08.10.2025 14:28 Відповісти
https://glavred.net/ukraine/nedvizhimost-vo-francii-i-nalogovye-zloupotrebleniya-zhurnalist-opublikoval-rassledovanie-o-mahinaciyah-getmanceva-10704782.html
показати весь коментар
08.10.2025 14:29 Відповісти
НАРОД , страну уничтожают по всех категориях кто как может !!!!((( начиная от орбана с америкой , радой , отступлением повсеместным и до клятой росии !!! меня конечно поражает ее МОЩЬ и то время (3,5 + ) которое уже прошло ((( , но видно уже что силы уже на подходе (((( , зима для нас всех будет последним испытанием (((
показати весь коментар
08.10.2025 13:16 Відповісти
Для Вас (- так, для нас - ні.
показати весь коментар
08.10.2025 13:31 Відповісти
Кацапні нові інструкції прийшли?? У ксьому винуваті орбвн з Америкою, кацапня на останній позиції, а зе! з коМандою - взагалі ні до чого??? Палишся.
показати весь коментар
08.10.2025 13:33 Відповісти
Удмурт, то де ти живеш не країна а Параша.
Чи може ти чуваш або бурят або осетин тощо? До якого саме сорту гівна людства з тавром "росиянин" відн6осишся?
показати весь коментар
08.10.2025 13:56 Відповісти
Міг би показати табло - хто як голосував
показати весь коментар
08.10.2025 13:16 Відповісти
якщо покаже табло - то може получити "в табло"...
показати весь коментар
08.10.2025 13:18 Відповісти
Абсолютно все те що привів ЗЕленський чи хто примазався є лайно.Корупціонери,хабарники,зрадники,це лице партії "Слуга народу".Решта-зброд,зібраний по об'яві.
показати весь коментар
08.10.2025 13:24 Відповісти
Те депутаты, которые не голосовали за отставку куницкого, наверное зависят от него.
Крепко куницкий держит их за то место, где у депутатов когда-то были яйца.
И это не мудрено. Почти все депутаты знают о "делах"друг друга.
показати весь коментар
08.10.2025 13:26 Відповісти
Ворон ворону ока не виклює.
показати весь коментар
08.10.2025 13:28 Відповісти
Ви в слові "підар" зробили 5 помилок.
показати весь коментар
08.10.2025 13:32 Відповісти
а на які шиши йому жити в америці, розуміть треба. усі вони хочуть на його місце, з"їбатися і отримувати премії, головне все по закону *****
показати весь коментар
08.10.2025 13:32 Відповісти
Агент мосад !
показати весь коментар
08.10.2025 13:34 Відповісти
пенсіонерів трахають кожні півроку, покажись, покажи документи сто перший раз, а тепер рожу, а то не показав - *** тобі а не пенсію, а тут як на курорті, навіть дупу не треба показувати, а грошики вже у гаманці
показати весь коментар
08.10.2025 13:35 Відповісти
з іншого боку обрали гівно, і отримуємо гівно, не треба дивуватися
показати весь коментар
08.10.2025 13:37 Відповісти
ніхто його не обирав, цвк у порушення Закону допустило його до виборів , а інше вже діло техніки і брудних технологій
показати весь коментар
08.10.2025 13:40 Відповісти
Це все шо тре знати про квартал 95.

Покідьки захишають свого покідька.
показати весь коментар
08.10.2025 13:39 Відповісти
Хрен с твоим куницким! Как там про 55 лет? Так громко заявленным пол ( уже наверное больше) года назад! Или это было давно и не правда? Он же уже розглядаеться комитетом! Им на очки сброситься?
показати весь коментар
08.10.2025 13:47 Відповісти
будет смешно, если этого поца головой комитета выберут.
показати весь коментар
08.10.2025 13:55 Відповісти
Гундосий перетворив Раду на цирк.
показати весь коментар
08.10.2025 14:16 Відповісти
Цю падлу взагалі треба лишити мандата, що за ігри в цій раді!!!???
показати весь коментар
08.10.2025 14:34 Відповісти
 
 