Рада снова не смогла исключить беглеца Куницкого из правоохранительного комитета ВР, - Гончаренко
Верховная Рада снова не смогла исключить сбежавшего из Украины "слугу народа" Александра Куницкого из парламентского Комитета правоохранительной деятельности.
Об этом сообщил в телеграмм-канале народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, "за" проголосовали 212 нардепов.
"Это просто жесть. Я на прошлом заседании предлагал проголосовать за исключение Куницкого, голосов не нашлось. Сейчас - то же самое! Напомню, Куницкий - это "слуга"-беглец, который уже почти год неизвестно где находится.
Еще один персонаж, которого привел в парламент Зеленский", - пояснил Гончаренко.
Ранее Гончаренко сообщил, что в Раде не хватило голосов, чтобы исключить Куницкого из комитета правоохранительной деятельности. Куницкий в свою очередь ответил Гончаренко, что из комитетов и парламента будут исключать по примеру Парубия.
Что предшествовало?
Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.
Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.
5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.
Нардеп выехал из Украины в сентябре 2024 года и через три месяца до сих пор не вернулся.
Известно, что сейчас Куницкий находится с семьей в США.
Керівник апарату ВРУ, лише виконує вказівки голови ВРУ!!
Чи може ти чуваш або бурят або осетин тощо? До якого саме сорту гівна людства з тавром "росиянин" відн6осишся?
Крепко куницкий держит их за то место, где у депутатов когда-то были яйца.
И это не мудрено. Почти все депутаты знают о "делах"друг друга.
Покідьки захишають свого покідька.
Это было предисловие! Подали проект закона, взял комитет до розгладу, то добивайтесь решения! Или, пусть комитет пошлет вас нахрен! Или выносите в Зал. А так, не хотел плохое слово сказать, ( как там в физиологии? Маструбировать) Это никому не интересно! И вы, знаете, что живи пока про вас слышат! Забудут, с голоду умрете или мародеры поймают!