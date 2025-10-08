Рада снова не смогла исключить беглеца Куницкого из правоохранительного комитета ВР, - Гончаренко

Верховная Рада снова не смогла исключить сбежавшего из Украины "слугу народа" Александра Куницкого из парламентского Комитета правоохранительной деятельности.

Об этом сообщил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, "за" проголосовали 212 нардепов.

"Это просто жесть. Я на прошлом заседании предлагал проголосовать за исключение Куницкого, голосов не нашлось. Сейчас - то же самое! Напомню, Куницкий - это "слуга"-беглец, который уже почти год неизвестно где находится.

Еще один персонаж, которого привел в парламент Зеленский", - пояснил Гончаренко.

Ранее Гончаренко сообщил, что в Раде не хватило голосов, чтобы исключить Куницкого из комитета правоохранительной деятельности. Куницкий в свою очередь ответил Гончаренко, что из комитетов и парламента будут исключать по примеру Парубия.

Что предшествовало?

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.

Нардеп выехал из Украины в сентябре 2024 года и через три месяца до сих пор не вернулся.

Известно, что сейчас Куницкий находится с семьей в США.

