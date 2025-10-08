РУС
Рада снова не смогла исключить беглеца Куницкого из правоохранительного комитета ВР, - Гончаренко

Куницкий остается в правоохранительном комитете

Верховная Рада снова не смогла исключить сбежавшего из Украины "слугу народа" Александра Куницкого из парламентского Комитета правоохранительной деятельности.

Об этом сообщил в телеграмм-канале народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "за" проголосовали 212 нардепов.

"Это просто жесть. Я на прошлом заседании предлагал проголосовать за исключение Куницкого, голосов не нашлось. Сейчас - то же самое! Напомню, Куницкий - это "слуга"-беглец, который уже почти год неизвестно где находится.

Еще один персонаж, которого привел в парламент Зеленский", - пояснил Гончаренко.

Ранее Гончаренко сообщил, что в Раде не хватило голосов, чтобы исключить Куницкого из комитета правоохранительной деятельности. Куницкий в свою очередь ответил Гончаренко, что из комитетов и парламента будут исключать по примеру Парубия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламент поддержал возобновление трансляции заседаний Рады

Что предшествовало?

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.

Нардеп выехал из Украины в сентябре 2024 года и через три месяца до сих пор не вернулся.

Известно, что сейчас Куницкий находится с семьей в США.

Гончаренко (545) Куницкий Александр (48)
Топ комментарии
+8
А зарплату хтось йому висилає до штатів? Га ?
показать весь комментарий
08.10.2025 13:10 Ответить
+8
І конверти також.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:12 Ответить
+8
Чого не можна було оголосити стан війни і всю ту *******, прямо з Верховної Ради, мобілізувати на фронт?
показать весь комментарий
08.10.2025 13:15 Ответить
і тут запитаю: чому досі не дають змоги прийняти присягу Тетяні Чорновол?
показать весь комментарий
08.10.2025 13:08 Ответить
Не хочуть "лишніх" клопотів. Буде бити по писках сволоту.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:48 Ответить
Так а що цій шоблі буде? Завтра можуть депутатіви вибірково взагалі не пускати до будівлі ВР, хто що скаже? " Нарід" в анабіозі Дебіломарафону...
показать весь комментарий
08.10.2025 14:05 Ответить
то нехай працює - дистанційно....
показать весь комментарий
08.10.2025 13:08 Ответить
Духу не хватило?
показать весь комментарий
08.10.2025 13:09 Ответить
А зарплату хтось йому висилає до штатів? Га ?
показать весь комментарий
08.10.2025 13:10 Ответить
І конверти також.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:12 Ответить
Бухгалтерія апарату ВРУ разом з стефанчуком, може дуже здивувати Українців, показавши документи щодо виплати грошей (і немаленьких) особам з ВРУ, які з 2022 року виїхали з України!!
Керівник апарату ВРУ, лише виконує вказівки голови ВРУ!!
показать весь комментарий
08.10.2025 13:56 Ответить
що гончаренко, який знищує мобілізаційні заходи на корню, що куницький - запроданець і втікач, одного поля ягоди.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:14 Ответить
Чого не можна було оголосити стан війни і всю ту *******, прямо з Верховної Ради, мобілізувати на фронт?
показать весь комментарий
08.10.2025 13:15 Ответить
Це питання треба було задавати навесні 2014
показать весь комментарий
08.10.2025 13:32 Ответить
Так а чому ти тоді володіну це питання не задав?
показать весь комментарий
08.10.2025 14:07 Ответить
НАРОД , страну уничтожают по всех категориях кто как может !!!!((( начиная от орбана с америкой , радой , отступлением повсеместным и до клятой росии !!! меня конечно поражает ее МОЩЬ и то время (3,5 + ) которое уже прошло ((( , но видно уже что силы уже на подходе (((( , зима для нас всех будет последним испытанием (((
показать весь комментарий
08.10.2025 13:16 Ответить
Для Вас (- так, для нас - ні.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:31 Ответить
Кацапні нові інструкції прийшли?? У ксьому винуваті орбвн з Америкою, кацапня на останній позиції, а зе! з коМандою - взагалі ні до чого??? Палишся.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:33 Ответить
Удмурт, то де ти живеш не країна а Параша.
Чи може ти чуваш або бурят або осетин тощо? До якого саме сорту гівна людства з тавром "росиянин" відн6осишся?
показать весь комментарий
08.10.2025 13:56 Ответить
Міг би показати табло - хто як голосував
показать весь комментарий
08.10.2025 13:16 Ответить
якщо покаже табло - то може получити "в табло"...
показать весь комментарий
08.10.2025 13:18 Ответить
Абсолютно все те що привів ЗЕленський чи хто примазався є лайно.Корупціонери,хабарники,зрадники,це лице партії "Слуга народу".Решта-зброд,зібраний по об'яві.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:24 Ответить
Те депутаты, которые не голосовали за отставку куницкого, наверное зависят от него.
Крепко куницкий держит их за то место, где у депутатов когда-то были яйца.
И это не мудрено. Почти все депутаты знают о "делах"друг друга.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:26 Ответить
Ворон ворону ока не виклює.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:28 Ответить
Ви в слові "підар" зробили 5 помилок.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:32 Ответить
а на які шиши йому жити в америці, розуміть треба. усі вони хочуть на його місце, з"їбатися і отримувати премії, головне все по закону *****
показать весь комментарий
08.10.2025 13:32 Ответить
Агент мосад !
показать весь комментарий
08.10.2025 13:34 Ответить
пенсіонерів трахають кожні півроку, покажись, покажи документи сто перший раз, а тепер рожу, а то не показав - *** тобі а не пенсію, а тут як на курорті, навіть дупу не треба показувати, а грошики вже у гаманці
показать весь комментарий
08.10.2025 13:35 Ответить
з іншого боку обрали гівно, і отримуємо гівно, не треба дивуватися
показать весь комментарий
08.10.2025 13:37 Ответить
ніхто його не обирав, цвк у порушення Закону допустило його до виборів , а інше вже діло техніки і брудних технологій
показать весь комментарий
08.10.2025 13:40 Ответить
Це все шо тре знати про квартал 95.

Покідьки захишають свого покідька.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:39 Ответить
Хрен с твоим куницким! Как там про 55 лет? Так громко заявленным пол ( уже наверное больше) года назад! Или это было давно и не правда? Он же уже розглядаеться комитетом! Им на очки сброситься?
показать весь комментарий
08.10.2025 13:47 Ответить
будет смешно, если этого поца головой комитета выберут.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:55 Ответить
Ссылка в стать на О. Гончарена поэтому и пишу для него, хотя в начале его политической карьеры он был мне резко негативен) Но что сделать, таких слушают. От новостей в украинском сегменте доменных имен, уже, даже у меня «крыша едет». На новостных сайтах каждые полтора часа всплывают невостребованные новости, обмунцмЕн, который за огромные бюджетные деньги гоняет бабушек за кцапську, не видит якою украинською ,сайты пишут!

Это было предисловие! Подали проект закона, взял комитет до розгладу, то добивайтесь решения! Или, пусть комитет пошлет вас нахрен! Или выносите в Зал. А так, не хотел плохое слово сказать, ( как там в физиологии? Маструбировать) Это никому не интересно! И вы, знаете, что живи пока про вас слышат! Забудут, с голоду умрете или мародеры поймают!
показать весь комментарий
08.10.2025 14:06 Ответить
Гундосий перетворив Раду на цирк.
показать весь комментарий
08.10.2025 14:16 Ответить
 
 