В Раде не хватило голосов, чтобы исключить Куницкого из комитета правоохранительной деятельности, - Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада не смогла проголосовать за его постановление об исключении из комитета по вопросам правоохранительной деятельности депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого.

Об этом Гончаренко написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Помните такого депутата, который около года назад сбежал из страны? Только что-то о его судьбе никто не переживает. И так и продолжают его держать в Комитете", - отметил Гончаренко.

Несмотря на это, по его словам, во время голосования голосов для его исключения не хватило.

Что предшествовало?

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.

Нардеп выехал из Украины в сентябре 2024 года и через три месяца до сих пор не вернулся.

Известно, что сейчас Куницкий находится с семьей в США.

