РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8955 посетителей онлайн
Новости Кадровые изменения
1 847 14

В Раде не хватило голосов, чтобы исключить Куницкого из комитета правоохранительной деятельности, - Гончаренко

гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада не смогла проголосовать за его постановление об исключении из комитета по вопросам правоохранительной деятельности депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого.

Об этом Гончаренко написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Помните такого депутата, который около года назад сбежал из страны? Только что-то о его судьбе никто не переживает. И так и продолжают его держать в Комитете", - отметил Гончаренко.

Несмотря на это, по его словам, во время голосования голосов для его исключения не хватило.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада провалила еще один законопроект по программе Ukraine Facility. Его должны были принять полгода назад

Что предшествовало?

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.

Нардеп выехал из Украины в сентябре 2024 года и через три месяца до сих пор не вернулся.

Известно, что сейчас Куницкий находится с семьей в США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламент поддержал возобновление трансляции заседаний Рады

Автор: 

ВР (29408) Гончаренко (541) Куницкий Александр (45)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Прикольно, ни разу не спалились зеленые гельминты. Сбежавшие за кордон предатели и барыги до сих пор депутаты от СН. Просто треш.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:04 Ответить
+11
а як мудрий нарід захоплювался Куницьким.
А куницький цей мудрий нарід вертел на ...УЮ
показать весь комментарий
04.09.2025 14:03 Ответить
+7
Бажано щоб опублікували підсумки цього голосування, поіменне.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"уви і ах" (С)
показать весь комментарий
04.09.2025 14:00 Ответить
а як мудрий нарід захоплювался Куницьким.
А куницький цей мудрий нарід вертел на ...УЮ
показать весь комментарий
04.09.2025 14:03 Ответить
Цим ******* захоплювались лише глядачі кварталу.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:37 Ответить
А чоми його й тіх які залишили Україну напризволяще, й досі не позбавили мандату, навіщо нам такі найняті нами працівники у Верховній Раді України?
показать весь комментарий
04.09.2025 14:03 Ответить
Прикольно, ни разу не спалились зеленые гельминты. Сбежавшие за кордон предатели и барыги до сих пор депутаты от СН. Просто треш.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:04 Ответить
Бажано щоб опублікували підсумки цього голосування, поіменне.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:05 Ответить
А чому вiн i досi утримае ЗП у ВР ,доречi Дмитрук також ще депутат?
показать весь комментарий
04.09.2025 14:08 Ответить
Тому що зразу стане відомо де-юре що монобільшості у ВР немає (де-факто її немає і голоси моносброд за закони збирає з підспівувачів (Матьківщина, перефарбовані Риги) і до законодавства треба створювати коаліцію, а це вже зовсім інша історія
показать весь комментарий
04.09.2025 14:53 Ответить
Ткни в "слугу" а він з душком - хто таку дебільну назву придумав - слуги живуть як Крези а їх "хазяї" ледве животіють
показать весь комментарий
04.09.2025 14:08 Ответить
А зарплатню та доплату за комітет, з моїх податків, йому справно відправляють, на рахунок???🤔
показать весь комментарий
04.09.2025 14:12 Ответить
Авжеж справно. Не переймайтеся, за цим слідкують куратори з кремля.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:56 Ответить
ЗЕлені це кончене уроди і гниди! Заслуговують тільки на ганьбу і вказаний курс відомого корабля.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:37 Ответить
гарних слуг собі обрав народ
показать весь комментарий
04.09.2025 15:03 Ответить
Сподіваюсь,що зарплатню і доплати за членство в комитеті вчасно перераховуют на картку депутата!
показать весь комментарий
04.09.2025 15:32 Ответить
 
 