У Раді не вистачило голосів, щоб виключити Куницького з комітету правоохоронної діяльності, - Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада не змогла проголосувати за його постанову про виключення з комітету з питань правоохоронної діяльності депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького.

Про це Гончаренко написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Памʼятаєте такого депутата, який близько року тому втік з країни? Тільки щось про його долю ніхто не переживає. І так і продовжують його тримати в Комітеті", - зазначив Гончаренко.

Попри це, за його словами, під час голосування голосів для його виключення не вистачило.

Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.

5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.

Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.

Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.

