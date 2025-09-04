У Раді не вистачило голосів, щоб виключити Куницького з комітету правоохоронної діяльності, - Гончаренко
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада не змогла проголосувати за його постанову про виключення з комітету з питань правоохоронної діяльності депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького.
Про це Гончаренко написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Памʼятаєте такого депутата, який близько року тому втік з країни? Тільки щось про його долю ніхто не переживає. І так і продовжують його тримати в Комітеті", - зазначив Гончаренко.
Попри це, за його словами, під час голосування голосів для його виключення не вистачило.
Що передувало?
Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.
Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.
5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.
Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.
Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А куницький цей мудрий нарід вертел на ...УЮ