У Раді не вистачило голосів, щоб виключити Куницького з комітету правоохоронної діяльності, - Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада не змогла проголосувати за його постанову про виключення з комітету з питань правоохоронної діяльності депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького.

Про це Гончаренко написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Памʼятаєте такого депутата, який близько року тому втік з країни? Тільки щось про його долю ніхто не переживає. І так і продовжують його тримати в Комітеті", - зазначив Гончаренко.

Попри це, за його словами, під час голосування голосів для його виключення не вистачило.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада провалила ще один законопроєкт за програмою Ukraine Facility. Його мали ухвалити пів року тому

Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.

5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.

Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.

Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парламент підтримав відновлення трансляції засідань Ради

Топ коментарі
+9
Прикольно, ни разу не спалились зеленые гельминты. Сбежавшие за кордон предатели и барыги до сих пор депутаты от СН. Просто треш.
04.09.2025 14:04 Відповісти
+7
а як мудрий нарід захоплювался Куницьким.
А куницький цей мудрий нарід вертел на ...УЮ
04.09.2025 14:03 Відповісти
+4
А чоми його й тіх які залишили Україну напризволяще, й досі не позбавили мандату, навіщо нам такі найняті нами працівники у Верховній Раді України?
04.09.2025 14:03 Відповісти
"уви і ах" (С)
04.09.2025 14:00 Відповісти
04.09.2025 14:03 Відповісти
Цим ******* захоплювались лише глядачі кварталу.
04.09.2025 14:37 Відповісти
04.09.2025 14:03 Відповісти
04.09.2025 14:04 Відповісти
Бажано щоб опублікували підсумки цього голосування, поіменне.
04.09.2025 14:05 Відповісти
А чому вiн i досi утримае ЗП у ВР ,доречi Дмитрук також ще депутат?
04.09.2025 14:08 Відповісти
Тому що зразу стане відомо де-юре що монобільшості у ВР немає (де-факто її немає і голоси моносброд за закони збирає з підспівувачів (Матьківщина, перефарбовані Риги) і до законодавства треба створювати коаліцію, а це вже зовсім інша історія
04.09.2025 14:53 Відповісти
Ткни в "слугу" а він з душком - хто таку дебільну назву придумав - слуги живуть як Крези а їх "хазяї" ледве животіють
04.09.2025 14:08 Відповісти
А зарплатню та доплату за комітет, з моїх податків, йому справно відправляють, на рахунок???🤔
04.09.2025 14:12 Відповісти
ЗЕлені це кончене уроди і гниди! Заслуговують тільки на ганьбу і вказаний курс відомого корабля.
04.09.2025 14:37 Відповісти
 
 