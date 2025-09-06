Гончаренко звернувся до генпрокурора Кравченка через погрози нардепа-втікача Куницького. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко звернувся до генпрокурора Руслана Кравченка щодо публічних погроз в його сторону від нардепа-втікача Олександра Куницького.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, перше звернення він направив до Стефанчука, а друге - до генерального прокурора з проханням дати правову оцінку "висловлюванням" "слуги" Куницького.
"Цей втікач сидить за кордоном і дозволяє собі публічно погрожувати мені. А все тому, що я зайвий раз нагадав, що він втік за кордон і при цьому досі є членом правоохоронного комітету. Чекаю на реакцію генпрокурора", - наголошує Гончаренко.
Раніше Гончаренко повідомив, що у Раді не вистачило голосів, щоб виключити Куницького з комітету правоохоронної діяльності. Куницький своєю чергою відповів Гончаренку, що з комітетів та парламенту виключатимуть за прикладом Парубія.
Що передувало?
Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.
Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.
5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.
Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.
Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.
Народний депутат України IX скликання.
Яка цікава біографія у цього покидька...
Чим займається СБУ?
Коломойського запитали: Чому у Вас два громадянства, це заборонено?
Він відпові: Я нічого не порушую, два заборонено, а у мене три.
чого боїться?
його в Україні не вб"ють,
адже він росмовою розмовляє.
його не виключать з парламенту
у нас весь парламент проросійський.
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, крадії, хабарники та ухилянти-втікачі.
яка за дуже пристойну суму потрапила до цього
злочинного списку через Зеленського ,
І всю відповідальність за діі цих бандитів і злодіїв несе саме він 😕
в програмуванні є таке поняття -вчись у кращих
кейс портнова помниш?
працюй, дебіл сциклививй
Не вистачає фактів "переслідування по політичним мотивам".
А тут по ходу гончаренко допомагає "кейсу" сашка.
Ну що ж не зробиш для старого товариша.
Льошка скільки Санька тобі "відстігнув" за допомогу лишитися в USA назавжди?