3 348 26

Гончаренко звернувся до генпрокурора Кравченка через погрози нардепа-втікача Куницького. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко звернувся до генпрокурора Руслана Кравченка щодо публічних погроз в його сторону від нардепа-втікача Олександра Куницького.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, перше звернення він направив до Стефанчука, а друге - до генерального прокурора з проханням дати правову оцінку "висловлюванням" "слуги" Куницького.

Звернення Гончаренка до Кравченка
Фото: Звернення Гончаренка до Кравченка / телеграм-канал Гончаренка
Звернення Гончаренка до Кравченка
Фото: Звернення Гончаренка до Кравченка / телеграм-канал Гончаренка

"Цей втікач сидить за кордоном і дозволяє собі публічно погрожувати мені. А все тому, що я зайвий раз нагадав, що він втік за кордон і при цьому досі є членом правоохоронного комітету. Чекаю на реакцію генпрокурора", - наголошує Гончаренко.

Раніше Гончаренко повідомив, що у Раді не вистачило голосів, щоб виключити Куницького з комітету правоохоронної діяльності. Куницький своєю чергою відповів Гончаренку, що з комітетів та парламенту виключатимуть за прикладом Парубія.

Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.

5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.

Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.

Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.

+23
Олександр Олегович Куницький (нар. 25 серпня 1983, Запоріжжя) - український блогер, приватний підприємець, політик. У 12 років з батьком емігрував до Ізраїлю, де отримав громадянство, і в 2002 році відслужив три роки в армії, після чого повернувся в Україну.
Народний депутат України IX скликання.

Яка цікава біографія у цього покидька...
06.09.2025 09:38 Відповісти
+14
В "партії" т.з. слуг народу не було та немає випадкових людей.
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, крадії, хабарники та ухилянти-втікачі.
06.09.2025 10:02 Відповісти
+12
З таких покидьків складається вся зграя ,, слуг уродів",
яка за дуже пристойну суму потрапила до цього
злочинного списку через Зеленського ,
І всю відповідальність за діі цих бандитів і злодіїв несе саме він 😕
06.09.2025 10:08 Відповісти
Від Кравченка шось діждеся? - він скільки тримав коло себе хапугу Каруцу
06.09.2025 09:32 Відповісти
А що, до парламенту України можна обирати громадян інших держав?
Чим займається СБУ?
06.09.2025 10:38 Відповісти
От у мене те ж саме питання.
06.09.2025 10:44 Відповісти
він не позбувся громадянства України, тому формально порушення немає, а повинні були позбавити,
06.09.2025 11:04 Відповісти
А у нас що, у 2019 році було дозволено множинне громадянство?
Коломойського запитали: Чому у Вас два громадянства, це заборонено?
Він відпові: Я нічого не порушую, два заборонено, а у мене три.
06.09.2025 11:11 Відповісти
Треба вибори президента, а потім і парламента. Тоді і виключати нікого не потрібно буде, самі зникнуть.
06.09.2025 10:00 Відповісти
цей рудий поц
чого боїться?
його в Україні не вб"ють,
адже він росмовою розмовляє.
його не виключать з парламенту
у нас весь парламент проросійський.
06.09.2025 10:02 Відповісти
32-го мартобря приснилось?
06.09.2025 10:37 Відповісти
В "партії" т.з. слуг народу не було та немає випадкових людей.
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, крадії, хабарники та ухилянти-втікачі.
06.09.2025 10:02 Відповісти
Декілька було..... Гео Лерос наприклад.
06.09.2025 10:05 Відповісти
Ще вбитий Антон Поляков. Ганна Скороход, хоча її залякали, здається. Щось і Гео Лєроса не чути
06.09.2025 10:23 Відповісти
Виключення з правила підтверджують саме правило.
06.09.2025 11:31 Відповісти
З таких покидьків складається вся зграя ,, слуг уродів",
яка за дуже пристойну суму потрапила до цього
злочинного списку через Зеленського ,
І всю відповідальність за діі цих бандитів і злодіїв несе саме він 😕
06.09.2025 10:08 Відповісти
Куницький, Зеленський, Богуцька, Дубінський...
06.09.2025 10:11 Відповісти
Дубінський, звісно, покидьок, але що з його заявою в суді, де він свідчив, що президентська Зеленського була проведена за російські гроші? Проведено якась перевірка його свідчень? Ні. Всі клянуть епотажного Дубінського. А чому не було перевірки?
06.09.2025 10:36 Відповісти
а Джулія Вольдемарівна Капітельман не хоче розказати за чиї гроші проводила виборчі кампанії свої?
06.09.2025 11:05 Відповісти
Ну сам він дискредитував себе своїми квартирами-машинами, тепер не довіряє його словам ніхто - ні прихильники Петі, ні прихильники Зе...
06.09.2025 11:13 Відповісти
Коли два нардепи Дмитрук та Куницький побили людину в центрі Києва, ми тут всі на форумі чекали, коли ж ви приїдете на "буханці" зі зброєю і побратимами, щоб розібратися з розбійниками. Бо ви погрожували звичайним людям, а як діло дойшло до нардепів - якось далі слів не зайшло. В принципі - все як завжди: нічого новог...
06.09.2025 11:24 Відповісти
бо ти сцикло галіме
в програмуванні є таке поняття -вчись у кращих

кейс портнова помниш?
працюй, дебіл сциклививй
06.09.2025 10:25 Відповісти
О ком пєсня?
06.09.2025 10:42 Відповісти
Пусть у Гордона охранников попросит..
06.09.2025 10:35 Відповісти
Значить херові шанси у Сашка Куницького лишитись в США як громадянин.
Не вистачає фактів "переслідування по політичним мотивам".
А тут по ходу гончаренко допомагає "кейсу" сашка.
Ну що ж не зробиш для старого товариша.
Льошка скільки Санька тобі "відстігнув" за допомогу лишитися в USA назавжди?
06.09.2025 11:47 Відповісти
 
 