Гончаренко звернувся до генпрокурора Кравченка через погрози нардепа-втікача Куницького. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко звернувся до генпрокурора Руслана Кравченка щодо публічних погроз в його сторону від нардепа-втікача Олександра Куницького.

За його словами, перше звернення він направив до Стефанчука, а друге - до генерального прокурора з проханням дати правову оцінку "висловлюванням" "слуги" Куницького.

Фото: Звернення Гончаренка до Кравченка / телеграм-канал Гончаренка

"Цей втікач сидить за кордоном і дозволяє собі публічно погрожувати мені. А все тому, що я зайвий раз нагадав, що він втік за кордон і при цьому досі є членом правоохоронного комітету. Чекаю на реакцію генпрокурора", - наголошує Гончаренко.

Раніше Гончаренко повідомив, що у Раді не вистачило голосів, щоб виключити Куницького з комітету правоохоронної діяльності. Куницький своєю чергою відповів Гончаренку, що з комітетів та парламенту виключатимуть за прикладом Парубія.

Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.

5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.

Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.

Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.

