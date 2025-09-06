Гончаренко обратился к генпрокурору Кравченко из-за угроз беглого нардепа Куницкого. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обратился к генпрокурору Руслану Кравченко относительно публичных угроз в его сторону от беглого нардепа Александра Куницкого.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, первое обращение он направил к Стефанчуку, а второе - к генеральному прокурору с просьбой дать правовую оценку "высказываниям" "слуги" Куницкого.
"Этот беглец сидит за границей и позволяет себе публично угрожать мне. А все потому, что я лишний раз напомнил, что он сбежал за границу и при этом до сих пор является членом правоохранительного комитета. Жду реакции генпрокурора", - отмечает Гончаренко.
Ранее Гончаренко сообщил, что в Раде не хватило голосов, чтобы исключить Куницкого из комитета правоохранительной деятельности. Куницкий в свою очередь ответил Гончаренко, что из комитетов и парламента будут исключать по примеру Парубия.
Что предшествовало?
Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.
Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.
5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.
Нардеп выехал из Украины в сентябре 2024 года и через три месяца до сих пор не вернулся.
Известно, что сейчас Куницкий находится с семьей в США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Народний депутат України IX скликання.
Яка цікава біографія у цього покидька...
Чим займається СБУ?
Коломойського запитали: Чому у Вас два громадянства, це заборонено?
Він відпові: Я нічого не порушую, два заборонено, а у мене три.
чого боїться?
його в Україні не вб"ють,
адже він росмовою розмовляє.
його не виключать з парламенту
у нас весь парламент проросійський.
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, крадії, хабарники та ухилянти-втікачі.
яка за дуже пристойну суму потрапила до цього
злочинного списку через Зеленського ,
І всю відповідальність за діі цих бандитів і злодіїв несе саме він 😕
в програмуванні є таке поняття -вчись у кращих
кейс портнова помниш?
працюй, дебіл сциклививй