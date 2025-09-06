Гончаренко обратился к генпрокурору Кравченко из-за угроз беглого нардепа Куницкого. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обратился к генпрокурору Руслану Кравченко относительно публичных угроз в его сторону от беглого нардепа Александра Куницкого.

информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, первое обращение он направил к Стефанчуку, а второе - к генеральному прокурору с просьбой дать правовую оценку "высказываниям" "слуги" Куницкого.

Фото: Обращение Гончаренко к Кравченко / телеграм-канал Гончаренко

"Этот беглец сидит за границей и позволяет себе публично угрожать мне. А все потому, что я лишний раз напомнил, что он сбежал за границу и при этом до сих пор является членом правоохранительного комитета. Жду реакции генпрокурора", - отмечает Гончаренко.

Ранее Гончаренко сообщил, что в Раде не хватило голосов, чтобы исключить Куницкого из комитета правоохранительной деятельности. Куницкий в свою очередь ответил Гончаренко, что из комитетов и парламента будут исключать по примеру Парубия.

Что предшествовало?

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.

Нардеп выехал из Украины в сентябре 2024 года и через три месяца до сих пор не вернулся.

Известно, что сейчас Куницкий находится с семьей в США.

