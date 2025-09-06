РУС
2 717 22

Гончаренко обратился к генпрокурору Кравченко из-за угроз беглого нардепа Куницкого. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обратился к генпрокурору Руслану Кравченко относительно публичных угроз в его сторону от беглого нардепа Александра Куницкого.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, первое обращение он направил к Стефанчуку, а второе - к генеральному прокурору с просьбой дать правовую оценку "высказываниям" "слуги" Куницкого.

Обращение Гончаренко к Кравченко
Фото: Обращение Гончаренко к Кравченко / телеграм-канал Гончаренко
Обращение Гончаренко к Кравченко
Фото: Обращение Гончаренко к Кравченко / телеграм-канал Гончаренко

"Этот беглец сидит за границей и позволяет себе публично угрожать мне. А все потому, что я лишний раз напомнил, что он сбежал за границу и при этом до сих пор является членом правоохранительного комитета. Жду реакции генпрокурора", - отмечает Гончаренко.

Ранее Гончаренко сообщил, что в Раде не хватило голосов, чтобы исключить Куницкого из комитета правоохранительной деятельности. Куницкий в свою очередь ответил Гончаренко, что из комитетов и парламента будут исключать по примеру Парубия.

Что предшествовало?

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.

Нардеп выехал из Украины в сентябре 2024 года и через три месяца до сих пор не вернулся.

Известно, что сейчас Куницкий находится с семьей в США.

Олександр Олегович Куницький (нар. 25 серпня 1983, Запоріжжя) - український блогер, приватний підприємець, політик. У 12 років з батьком емігрував до Ізраїлю, де отримав громадянство, і в 2002 році відслужив три роки в армії, після чого повернувся в Україну.
Народний депутат України IX скликання.

Яка цікава біографія у цього покидька...
06.09.2025 09:38
Від Кравченка шось діждеся? - він скільки тримав коло себе хапугу Каруцу
06.09.2025 09:32
В "партії" т.з. слуг народу не було та немає випадкових людей.
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, крадії, хабарники та ухилянти-втікачі.
06.09.2025 10:02
А що, до парламенту України можна обирати громадян інших держав?
Чим займається СБУ?
06.09.2025 10:38
От у мене те ж саме питання.
06.09.2025 10:44
він не позбувся громадянства України, тому формально порушення немає, а повинні були позбавити,
06.09.2025 11:04
А у нас що, у 2019 році було дозволено множинне громадянство?
Коломойського запитали: Чому у Вас два громадянства, це заборонено?
Він відпові: Я нічого не порушую, два заборонено, а у мене три.
06.09.2025 11:11
Треба вибори президента, а потім і парламента. Тоді і виключати нікого не потрібно буде, самі зникнуть.
06.09.2025 10:00
цей рудий поц
чого боїться?
його в Україні не вб"ють,
адже він росмовою розмовляє.
його не виключать з парламенту
у нас весь парламент проросійський.
06.09.2025 10:02
32-го мартобря приснилось?
06.09.2025 10:37
Декілька було..... Гео Лерос наприклад.
06.09.2025 10:05
Ще вбитий Антон Поляков. Ганна Скороход, хоча її залякали, здається. Щось і Гео Лєроса не чути
06.09.2025 10:23
З таких покидьків складається вся зграя ,, слуг уродів",
яка за дуже пристойну суму потрапила до цього
злочинного списку через Зеленського ,
І всю відповідальність за діі цих бандитів і злодіїв несе саме він 😕
06.09.2025 10:08
Куницький, Зеленський, Богуцька, Дубінський...
06.09.2025 10:11
Дубінський, звісно, покидьок, але що з його заявою в суді, де він свідчив, що президентська Зеленського була проведена за російські гроші? Проведено якась перевірка його свідчень? Ні. Всі клянуть епотажного Дубінського. А чому не було перевірки?
06.09.2025 10:36
а Джулія Вольдемарівна Капітельман не хоче розказати за чиї гроші проводила виборчі кампанії свої?
06.09.2025 11:05
Ну сам він дискредитував себе своїми квартирами-машинами, тепер не довіряє його словам ніхто - ні прихильники Петі, ні прихильники Зе...
06.09.2025 11:13
бо ти сцикло галіме
в програмуванні є таке поняття -вчись у кращих

кейс портнова помниш?
працюй, дебіл сциклививй
06.09.2025 10:25
О ком пєсня?
06.09.2025 10:42
Пусть у Гордона охранников попросит..
06.09.2025 10:35
 
 