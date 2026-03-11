Регламентный комитет Рады должен рассмотреть ситуацию с нардепом Куницким, сбежавшим в Канаду, - Гончаренко

Регламентный комитет Верховной Рады должен срочно рассмотреть ситуацию с беглым нардепом Александром Куницким ("Слуга народа"), который сейчас находится в Канаде.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Сейчас предложил Регламентному комитету дать поручение по ситуации с народным депутатом Куницким. Более года слуга Куницкий уехал из Украины, где-то путешествовал. Теперь нашелся в Канаде. Никто его найти не может.

Регламентный комитет должен рассмотреть это срочно. Ну, сколько будет продолжаться этот позор?" - написал Гончаренко.

Что предшествовало?

