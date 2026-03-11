1 363 22
Регламентный комитет Рады должен рассмотреть ситуацию с нардепом Куницким, сбежавшим в Канаду, - Гончаренко
Регламентный комитет Верховной Рады должен срочно рассмотреть ситуацию с беглым нардепом Александром Куницким ("Слуга народа"), который сейчас находится в Канаде.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Сейчас предложил Регламентному комитету дать поручение по ситуации с народным депутатом Куницким. Более года слуга Куницкий уехал из Украины, где-то путешествовал. Теперь нашелся в Канаде. Никто его найти не может.
Регламентный комитет должен рассмотреть это срочно. Ну, сколько будет продолжаться этот позор?" - написал Гончаренко.
Что предшествовало?
- Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили юношу в центре Киева. Нардепы заявили, что он напал на них первым во время проверки колл-центра.
- Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.
- 5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.
- Нардеп уехал из Украины в сентябре 2024 года и до сих пор не вернулся.
своїх не чіпають!!!!!
Не меліть маячні, у нас реальні корупціонери в розшуку, але їх ніхто нам не видасть, бо немає довіри до наших правоохоронній та судовій системам.
А тут депутат "подорожує" світом, яким боком міжнародний розшук.
Входив до «групи Коломойського».
На момент реєстрації у ЦВК як кандидат у народні депутати мав громадянство Ізраїлю, окрім українського, що сам підтвердив.
Ні Володя потужний (бо Куницький з його партії), ні голова партії "Слуга Народу" Ара-Хамія, ні спікер ВР Коливан зі своїм холостерином.
У всіх раптова амнезія.🤔
Всі дружно "лєбедя рубають".
Згадайте, як депутати від ЄС відмовилися приходити на "Право на владу" до Наталі Скабєєвої Мосейчук на плюси та як в неї від цього 💩 в дупі кипіло.
вирішили не перейменовувати вулиці, які були названі на честь радянських діячів
та повернули старі радянські назви. Принаймні так вирішили на місцевому рівні.
І це стосується і великих міських проспектів Дружби Народів (російського та українського)
на І. Мазепі, комуняки Аношкіна на Відродження, вулиці та провулка Долматова на Оборонців
та вулиці Воїнів-Афганців на «Українських соколів». Як пояснили у сепаратисткій міськраді,
таке рішення ухвалили з огляду на громадську думку. Тепер ******** зміст назві "Дружба Народів" надає всебічна допомога та підтримка багатьох країн світу у боротьбі України
з російською агресією; назва "Воїнів-Афганців" залишається як честь загиблих і ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів); Долматов, на честь якого назвали вулицю, загинув
у бою з нацистськими окупантами, захищаючи місто Дніпродзержинськ (Каменське) від фашистської навали; комуняка Аношкін зробив значний особистий внесок у розвиток міста Каменське, незважаючи на те, що народився в Казахстані і більшу частину життя прожив у Росії;
Видно колаборанти міськради скоро ввернуть і саму назву міста назад на стару радянську.
А ось з малоросії виїхати не можливо, особливо, якщо ти не депутат, а якийсь Микола.