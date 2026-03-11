РУС
1 363

Регламентный комитет Рады должен рассмотреть ситуацию с нардепом Куницким, сбежавшим в Канаду, - Гончаренко

куницький

Регламентный комитет Верховной Рады должен срочно рассмотреть ситуацию с беглым нардепом Александром Куницким ("Слуга народа"), который сейчас находится в Канаде.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Сейчас предложил Регламентному комитету дать поручение по ситуации с народным депутатом Куницким. Более года слуга Куницкий уехал из Украины, где-то путешествовал. Теперь нашелся в Канаде. Никто его найти не может.

Регламентный комитет должен рассмотреть это срочно. Ну, сколько будет продолжаться этот позор?" - написал Гончаренко.

Гончаренко о Куницком

Что предшествовало?

Автор: 

Гончаренко (115) Куницкий Александр (8)
саньок куницин, хитросракий представник етнічного клану, що захватив україну в заручники, громадянин ізраїлю.
своїх не чіпають!!!!!
Прорашиська гнида куницький спочатку утік до Ізраїлю, а коли зрозумів що його можуть мобілізувати до ізраїльської армії, то воно втекло до Канади.
Який регламентний комітет? Антикорсуд! За поданням Генпрокурора! І оголошення у міжнародний розшук.
саньок куницин, хитросракий представник етнічного клану, що захватив україну в заручники, громадянин ізраїлю.
своїх не чіпають!!!!!
Прорашиська гнида куницький спочатку утік до Ізраїлю, а коли зрозумів що його можуть мобілізувати до ізраїльської армії, то воно втекло до Канади.
Це вже добре обкатаний маршрут; мені відомі декілька випадків з моїми знайомими.
Він розумніший, ніж першій президент Ізраїлю Бен Гуріон, який, перебуваючи в тилових військах англійської армії , пішов у СЗЧ. Нахера йому воювати з нацистами?
Який регламентний комітет? Антикорсуд! За поданням Генпрокурора! І оголошення у міжнародний розшук.
І він отримує пожиттєве утримання у будь-якій притомній країні у зв'язку з політичним переслідуванням.
Не меліть маячні, у нас реальні корупціонери в розшуку, але їх ніхто нам не видасть, бо немає довіри до наших правоохоронній та судовій системам.
А тут депутат "подорожує" світом, яким боком міжнародний розшук.
канадська діяспора пообіцяла не видавати?
Ізраїль своїх не видає.
Входив до «групи Коломойського».
На момент реєстрації у ЦВК як кандидат у народні депутати мав громадянство Ізраїлю, окрім українського, що сам підтвердив.
Ізраіь видає, якщо сторона правильно оформлює свій запит. А якщо прокуратура умисно допускає певні помилки у процедурі, то звісно ізраільський суд не видасть. А куницький, я так розумію, фізично знаходиться у Канаді, тому Ізраіль до його екстрадиції не має ніякого відношення.
Освіта професійно-технічна. Навчався в Центрі професійної технічної освіти № 6 Запоріжжя (спеціальність «Кухар-кондитер»).
Як такого можна було вибрати в Парламент?
єврейська хіба шо
" слуги ірода " .. один краще другого , " іліта нації " у ВР , одні достойники ..
Чувак ще в 2023 році "став на лижі" і ніхто до нього не має запитань.
Ні Володя потужний (бо Куницький з його партії), ні голова партії "Слуга Народу" Ара-Хамія, ні спікер ВР Коливан зі своїм холостерином.
У всіх раптова амнезія.🤔
Всі дружно "лєбедя рубають".
Та які питання? У Києві й так 99,(9)% зашкварів саме зі "слугами кацапського народу".
Був би це хтось з опозиції, то його прізвище згадували б кожен день на єдиному блаблафоні.
Згадайте, як депутати від ЄС відмовилися приходити на "Право на владу" до Наталі Скабєєвої Мосейчук на плюси та як в неї від цього 💩 в дупі кипіло.
Так йому нічого не буде. Він же ж з того племені, що і міндіч. А для них закони не існують, навіть міжнародні.
Хитрозадый гончарка хочет что бы с канадца сняли депутатво и назначили,на его место,нового слугу,шашлычнику не хватает голосов.
а як щодо іншої наволочі у раді? вони навіть не утікали... пілювали на кактусевіча...
А у місті Кам'янському втретє змінюють таблички покажчики назв вулиць так як
вирішили не перейменовувати вулиці, які були названі на честь радянських діячів
та повернули старі радянські назви. Принаймні так вирішили на місцевому рівні.
І це стосується і великих міських проспектів Дружби Народів (російського та українського)
на І. Мазепі, комуняки Аношкіна на Відродження, вулиці та провулка Долматова на Оборонців
та вулиці Воїнів-Афганців на «Українських соколів». Як пояснили у сепаратисткій міськраді,
таке рішення ухвалили з огляду на громадську думку. Тепер ******** зміст назві "Дружба Народів" надає всебічна допомога та підтримка багатьох країн світу у боротьбі України
з російською агресією; назва "Воїнів-Афганців" залишається як честь загиблих і ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів); Долматов, на честь якого назвали вулицю, загинув
у бою з нацистськими окупантами, захищаючи місто Дніпродзержинськ (Каменське) від фашистської навали; комуняка Аношкін зробив значний особистий внесок у розвиток міста Каменське, незважаючи на те, що народився в Казахстані і більшу частину життя прожив у Росії;
Видно колаборанти міськради скоро ввернуть і саму назву міста назад на стару радянську.
Має право, як і будь-який громадянин України.
А ось з малоросії виїхати не можливо, особливо, якщо ти не депутат, а якийсь Микола.
