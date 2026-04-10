США на переговорах вимагатимуть від Ірану звільнити затриманих американців, - WP

Під час переговорів з Тегераном в Ісламабаді адміністрація президента США Дональда Трампа має намір порушити питання звільнення американців, яких утримують в Ірані.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Іран утримує щонайменше 6 американців

Джерела видання зауважують, що наразі незрозуміло, наскільки жорстко Білий дім тиснутиме на Тегеран, щоб той звільнив утримуваних американців.

Деякі посадовці побоюються, що в разі напружених перемовин це прохання може бути відкладено.

За даними видання, щонайменше шестеро громадян США перебувають під вартою в Ірані. Вашингтон вважає, що Тегеран може використовувати їх як важіль впливу в переговорах.

Захисники американців сподіваються, що їх звільнять як жест доброї волі з боку Ірану. Зокрема, їхні надії підкріпилися нещодавнім рішенням Ірану дозволити двом громадянам Франції, засудженим за звинуваченнями у шпигунстві, покинути країну.

Французький уряд стверджував, що звинувачення були надуманими та політично мотивованими. Обидва французи виїхали з Ірану 7 квітня завдяки посередництву Оману та звільнення іранки з-під домашнього арешту у Франції.

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Переговори в Пакистані

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.

Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.

Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

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