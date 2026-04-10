РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9844 посетителя онлайн
Новости Операция США против Ирана
740 14

США на переговорах будут требовать от Ирана освободить задержанных американцев, - WP

США на переговорах с Ираном ставят условие освобождения задержанных американцев

В ходе переговоров с Тегераном в Исламабаде администрация президента США Дональда Трампа намерена поднять вопрос об освобождении американцев, удерживаемых в Иране.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Иран удерживает как минимум 6 американцев 

Источники издания отмечают, что пока неясно, насколько жестко Белый дом будет давить на Тегеран, чтобы тот освободил удерживаемых американцев.

Некоторые чиновники опасаются, что в случае напряженных переговоров эта просьба может быть отложена.

По данным издания, по меньшей мере шесть граждан США находятся под стражей в Иране. Вашингтон считает, что Тегеран может использовать их как рычаг влияния в переговорах.

Защитники американцев надеются, что их освободят в качестве жеста доброй воли со стороны Ирана. В частности, их надежды укрепились недавним решением Ирана разрешить двум гражданам Франции, осужденным по обвинениям в шпионаже, покинуть страну.

Французское правительство утверждало, что обвинения были надуманными и политически мотивированными. Оба француза выехали из Ирана 7 апреля благодаря посредничеству Омана и освобождению иранки из-под домашнего ареста во Франции.

Переговоры в Пакистане

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
  • Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
  • Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Автор: 

заложник (1452) Иран (2743) переговоры (5701) США (29141)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звільнити затриманих американців?
Без проблем, на другий же день наловлять нових.
показать весь комментарий
10.04.2026 23:54 Ответить
Бачите якою повагою користується ЯДЕРНИЙ Пакістан?
показать весь комментарий
11.04.2026 00:02 Ответить
о, ні! це він іде! з болгаркою до моїх дверей! РЯТУЙТЕ!!!!!
показать весь комментарий
11.04.2026 00:15 Ответить
Пам'ятаєш значить боїшся ☝️
показать весь комментарий
11.04.2026 00:25 Ответить
Потужно!
показать весь комментарий
11.04.2026 00:02 Ответить
Завтра жабі піздець!
І світ ЄС перевернеться!
показать весь комментарий
11.04.2026 00:11 Ответить
Війна Трампа скотилась коту під хвіст початково маючи за мету позбавити Іран запасів збагаченого урану до звільнення шести американців...
показать весь комментарий
11.04.2026 00:07 Ответить
Війна Натаньяху йде по плану (це не війна Трампа).
показать весь комментарий
11.04.2026 00:11 Ответить
План нітаняху поміняти одну аятолу на іншу 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.04.2026 00:13 Ответить
наскільки жорстко Білий дім тиснутиме на Тегеран, щоб той звільнив утримуваних американців.
" Жорстокі" до того, як ви без плану поперлися в Іран, цим американцям нічого не загрожуло.
показать весь комментарий
11.04.2026 00:11 Ответить
потужні победуни
показать весь комментарий
11.04.2026 00:12 Ответить
Трамп: "В Ірану немає козирів, крім шантажу закриттям водних шляхів" і ... американців в заручниках 🤔
показать весь комментарий
11.04.2026 00:18 Ответить
урсятина головного мозку.
показать весь комментарий
11.04.2026 00:27 Ответить
А 3,14ЗДИТЬ.ЩО В ЧАЛМОНОСЦІВ НЕМАЄ КОЗИРІВ...???
показать весь комментарий
11.04.2026 00:38
 
 