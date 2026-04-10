США на переговорах будут требовать от Ирана освободить задержанных американцев, - WP
В ходе переговоров с Тегераном в Исламабаде администрация президента США Дональда Трампа намерена поднять вопрос об освобождении американцев, удерживаемых в Иране.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Иран удерживает как минимум 6 американцев
Источники издания отмечают, что пока неясно, насколько жестко Белый дом будет давить на Тегеран, чтобы тот освободил удерживаемых американцев.
Некоторые чиновники опасаются, что в случае напряженных переговоров эта просьба может быть отложена.
По данным издания, по меньшей мере шесть граждан США находятся под стражей в Иране. Вашингтон считает, что Тегеран может использовать их как рычаг влияния в переговорах.
Защитники американцев надеются, что их освободят в качестве жеста доброй воли со стороны Ирана. В частности, их надежды укрепились недавним решением Ирана разрешить двум гражданам Франции, осужденным по обвинениям в шпионаже, покинуть страну.
Французское правительство утверждало, что обвинения были надуманными и политически мотивированными. Оба француза выехали из Ирана 7 апреля благодаря посредничеству Омана и освобождению иранки из-под домашнего ареста во Франции.
Переговоры в Пакистане
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
- Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
- Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Без проблем, на другий же день наловлять нових.
І світ ЄС перевернеться!
" Жорстокі" до того, як ви без плану поперлися в Іран, цим американцям нічого не загрожуло.