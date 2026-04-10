США на переговорах будут требовать от Ирана освободить задержанных американцев, - WP

В ходе переговоров с Тегераном в Исламабаде администрация президента США Дональда Трампа намерена поднять вопрос об освобождении американцев, удерживаемых в Иране.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Иран удерживает как минимум 6 американцев

Источники издания отмечают, что пока неясно, насколько жестко Белый дом будет давить на Тегеран, чтобы тот освободил удерживаемых американцев.

Некоторые чиновники опасаются, что в случае напряженных переговоров эта просьба может быть отложена.

По данным издания, по меньшей мере шесть граждан США находятся под стражей в Иране. Вашингтон считает, что Тегеран может использовать их как рычаг влияния в переговорах.

Защитники американцев надеются, что их освободят в качестве жеста доброй воли со стороны Ирана. В частности, их надежды укрепились недавним решением Ирана разрешить двум гражданам Франции, осужденным по обвинениям в шпионаже, покинуть страну.

Французское правительство утверждало, что обвинения были надуманными и политически мотивированными. Оба француза выехали из Ирана 7 апреля благодаря посредничеству Омана и освобождению иранки из-под домашнего ареста во Франции.

Переговоры в Пакистане

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.

Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.

Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

