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Катар відновлює судноплавство у своїх водах
Із 12 квітня буде повністю відновлено рух для всіх морських суден у територіальних водах Катару.
Про це заявили в Міністерстві транспорту Катару, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, навігація буде дозволена із 6 ранку до 18 вечора за місцевим часом. Суднам, що мають ліцензію на риболовлю, дозволено плавати протягом усього дня.
Що передувало
Нагадаємо, у середині березня Іран завдав балістичного удару по промисловому району Рас-Лафан у Катарі. Унаслідок атаки значних ушкоджень зазнав газопереробний комплекс, який є ключовим центром виробництва зрідженого природного газу.
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