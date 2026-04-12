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Новини Удар Ізраїлю по Катару
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Катар відновлює судноплавство у своїх водах

Катар відновлює судноплавство

Із 12 квітня буде повністю відновлено рух для всіх морських суден у територіальних водах Катару.

Про це заявили в Міністерстві транспорту Катару, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, навігація буде дозволена із 6 ранку до 18 вечора за місцевим часом. Суднам, що мають ліцензію на риболовлю, дозволено плавати протягом усього дня.

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Катар відновлює судноплавство

Що передувало

Нагадаємо, у середині березня Іран завдав балістичного удару по промисловому району Рас-Лафан у Катарі. Унаслідок атаки значних ушкоджень зазнав газопереробний комплекс, який є ключовим центром виробництва зрідженого природного газу.

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