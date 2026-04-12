Катар возобновляет судоходство в своих водах
С 12 апреля движение всех морских судов в территориальных водах Катара будет полностью восстановлено.
Об этом заявили в Министерстве транспорта Катара, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, навигация будет разрешена с 6 утра до 18 вечера по местному времени. Судам, имеющим лицензию на рыболовство, разрешено плавать в течение всего дня.
Что предшествовало
Напомним, в середине марта Иран нанес баллистический удар по промышленному району Рас-Лафан в Катаре. В результате атаки значительные повреждения получил газоперерабатывающий комплекс, который является ключевым центром производства сжиженного природного газа.
