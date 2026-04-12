Катар возобновляет судоходство в своих водах

С 12 апреля движение всех морских судов в территориальных водах Катара будет полностью восстановлено.

Об этом заявили в Министерстве транспорта Катара, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, навигация будет разрешена с 6 утра до 18 вечера по местному времени. Судам, имеющим лицензию на рыболовство, разрешено плавать в течение всего дня.

Читайте также: Катар готовится возобновить работу крупнейшего в мире завода по производству СПГ, цены на газ в Европе падают, – Bloomberg

Что предшествовало

Напомним, в середине марта Иран нанес баллистический удар по промышленному району Рас-Лафан в Катаре. В результате атаки значительные повреждения получил газоперерабатывающий комплекс, который является ключевым центром производства сжиженного природного газа.

Смотрите также: Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет, – Зеленский. ВИДЕО