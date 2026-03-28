Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет, — Зеленский

Начальники генеральных штабов Украины и Катара подписали соглашение о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере сроком не менее чем на 10 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе, а также премьер-министром Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.

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Соглашение на 10 лет

"Обсудили вопросы обеспечения большей защиты жизни в наших странах и договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет. По окончании встречи начальники наших генеральных штабов подписали соответствующее соглашение, которое предусматривает совместные проекты в оборонной промышленности, создание совместных производств и технологических партнерств между компаниями", — рассказал президент.

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Другие вопросы

Кроме того, Зеленский проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине, постоянных атаках России и ее тесном сотрудничестве с иранским режимом.

"Нам важно укреплять ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров. Благодарю Его Высочество за прием, готовность работать вместе и конкретные договоренности", - добавил он.

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