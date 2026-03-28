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Новини Відео Співпраця України і Катару
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Україна і Катар підписали угоду про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років, - Зеленський. ВIДЕО

Начальники генеральних штабів України та Катару підписали угоду про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі, а також прем’єр-міністром Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані.

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Угода на 10 років

"Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Після закінчення зустрічі начальники наших генеральних штабів підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями", - розповів президент.

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Інші питання

Крім того, Зеленський поінформував про безпекову ситуацію в Україні та постійні атаки Росії і її тісну співпрацю з іранським режимом.

"Нам важливо посилювати ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку з боку партнерів. Дякую Його Високості за прийом, готовність працювати разом і конкретні домовленості", - додав він.

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Зеленський Володимир (28272) Катар (287) співпраця (1103)
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Топ коментарі
+6
Якщо підписати з Буркіна-Фасо то піару для Зеленського буде ще більше. Якщо підписати з Оманом, то глядачі через деякий час забудуть хто кого визивав на зустріч . Патрушев Зеленського, чи Зеленський Патрушева.
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28.03.2026 16:55 Відповісти
+5
а з нігерією підписали договір про заселення супутника притули?
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28.03.2026 16:53 Відповісти
+1
Всирається? Це яка? Можен Хаймарси? Може Петріот? Може їхні літаки?
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28.03.2026 17:08 Відповісти

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