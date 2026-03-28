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Зеленський прибув із візитом до Катару. ВIДЕО
Сьогодні, 28 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Катару.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Прибув до Катару. Реальна безпека будується на партнерстві, і ми цінуємо кожного та відкриті до підтримки всіх, хто готовий працювати разом заради цього", - написав глава держави.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський також відвідав ОАЕ.
Що передувало?
- Раніше Об’єднані Арабські Емірати допустили можливість приєднання до міжнародних зусиль з гарантування безпеки Ормузької протоки.
- Дональд Трамп розкритикував країни НАТО через відмову підтримати США у війні проти Ірану.
Топ коментарі
+23 Василь Казімко
показати весь коментар28.03.2026 13:47 Відповісти Посилання
+13 Татьяна Рогова
показати весь коментар28.03.2026 13:48 Відповісти Посилання
+12 God Father #600960
показати весь коментар28.03.2026 13:55 Відповісти Посилання
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