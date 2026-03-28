Зеленський прибув із візитом до Катару. ВIДЕО

Сьогодні, 28 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Катару.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Прибув до Катару. Реальна безпека будується на партнерстві, і ми цінуємо кожного та відкриті до підтримки всіх, хто готовий працювати разом заради цього", - написав глава держави.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також відвідав ОАЕ.

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