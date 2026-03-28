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Зеленский прибыл с визитом в Катар. ВИДЕО
Сегодня, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Прибыл в Катар. Реальная безопасность строится на партнерстве, и мы ценим каждого и открыты к поддержке всех, кто готов работать вместе ради этого", - написал глава государства.
Более подробной информации на данный момент нет.
Напомним, сегодня Зеленский также посетил ОАЭ.
Что предшествовало?
- Ранее Объединенные Арабские Эмираты допустили возможность присоединения к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива.
- Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в войне против Ирана.
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