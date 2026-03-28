Зеленский прибыл с визитом в Катар. ВИДЕО

Сегодня, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Прибыл в Катар. Реальная безопасность строится на партнерстве, и мы ценим каждого и открыты к поддержке всех, кто готов работать вместе ради этого", - написал глава государства.

Более подробной информации на данный момент нет.

Напомним, сегодня Зеленский также посетил ОАЭ.

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Что предшествовало?

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