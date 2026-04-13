Великдень в Україні минув спокійно: порушень громадського порядку не зафіксовано, - Нацполіція

Під час великодніх свят, які відзначали християни східного обряду, в Україні не зафіксовано порушень громадського порядку.

Про це повідомила спікер Національної поліції Юлія Гірдвіліс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що кажуть правоохоронці?

"Великодні свята минули спокійно, без порушень публічного порядку. Наряди поліції спільно з іншими екстреними службами забезпечили охорону публічного порядку поблизу місць богослужінь. Ми вдячні всім громадянам за відповідальність", - розповіла Гірдвіліс в понеділок вранці.

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Більше інформації на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що заходи безпеки під час Великодня посилять, можливі вибіркові перевірки.

За даними Генштабу, було зафіксовано понад 10 тис. порушень ворогом Великоднього перемир’я.

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