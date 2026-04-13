Великдень в Україні минув спокійно: порушень громадського порядку не зафіксовано, - Нацполіція
Під час великодніх свят, які відзначали християни східного обряду, в Україні не зафіксовано порушень громадського порядку.
Про це повідомила спікер Національної поліції Юлія Гірдвіліс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Що кажуть правоохоронці?
"Великодні свята минули спокійно, без порушень публічного порядку. Наряди поліції спільно з іншими екстреними службами забезпечили охорону публічного порядку поблизу місць богослужінь. Ми вдячні всім громадянам за відповідальність", - розповіла Гірдвіліс в понеділок вранці.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що заходи безпеки під час Великодня посилять, можливі вибіркові перевірки.
- За даними Генштабу, було зафіксовано понад 10 тис. порушень ворогом Великоднього перемир’я.
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