Пасха в Украине прошла спокойно: нарушений общественного порядка не зафиксировано, - Нацполиция

Во время пасхальных праздников, отмечаемых христианами восточного обряда, в Украине не зафиксировано нарушений общественного порядка.

Об этом сообщила спикер Национальной полиции Юлия Гирдвилис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Что говорят правоохранители?

"Пасхальные праздники прошли спокойно, без нарушений общественного порядка. Наряды полиции совместно с другими экстренными службами обеспечили охрану общественного порядка вблизи мест богослужений. Мы благодарны всем гражданам за ответственность", - рассказала Гирдвилис в понедельник утром.

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что меры безопасности во время Пасхи будут усилены, возможны выборочные проверки.

По данным Генштаба, было зафиксировано более 10 тыс. нарушений врагом пасхального перемирия.

