Пасха в Украине прошла спокойно: нарушений общественного порядка не зафиксировано, - Нацполиция
Во время пасхальных праздников, отмечаемых христианами восточного обряда, в Украине не зафиксировано нарушений общественного порядка.
Об этом сообщила спикер Национальной полиции Юлия Гирдвилис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Что говорят правоохранители?
"Пасхальные праздники прошли спокойно, без нарушений общественного порядка. Наряды полиции совместно с другими экстренными службами обеспечили охрану общественного порядка вблизи мест богослужений. Мы благодарны всем гражданам за ответственность", - рассказала Гирдвилис в понедельник утром.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что меры безопасности во время Пасхи будут усилены, возможны выборочные проверки.
- По данным Генштаба, было зафиксировано более 10 тыс. нарушений врагом пасхального перемирия.
Так у ЗЄ перемир'я було з українцями?
Українці його дотрималися.
Бо, якщо перемир'я було з кацапами, то все, як завжди - ЗЄ ідіот.