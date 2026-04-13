Пасха в Украине прошла спокойно: нарушений общественного порядка не зафиксировано, - Нацполиция

Во время пасхальных праздников, отмечаемых христианами восточного обряда, в Украине не зафиксировано нарушений общественного порядка.

Об этом сообщила спикер Национальной полиции Юлия Гирдвилис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Что говорят правоохранители?

"Пасхальные праздники прошли спокойно, без нарушений общественного порядка. Наряды полиции совместно с другими экстренными службами обеспечили охрану общественного порядка вблизи мест богослужений. Мы благодарны всем гражданам за ответственность", - рассказала Гирдвилис в понедельник утром.

Смотрите также: Мы преодолели самую тяжелую в истории зиму и вместе отмечаем свою Пасху. Украина стоит твердо, упорно, непоколебимо, - Зеленский. ВИДЕО

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что меры безопасности во время Пасхи будут усилены, возможны выборочные проверки.
  • По данным Генштаба, было зафиксировано более 10 тыс. нарушений врагом пасхального перемирия.

Смотрите также: Несмотря на заявления о "перемирии", РФ может готовить провокации: СБУ призвала украинцев быть бдительными на Пасху. ВИДЕО

О!!!
Так у ЗЄ перемир'я було з українцями?
Українці його дотрималися.

Бо, якщо перемир'я було з кацапами, то все, як завжди - ЗЄ ідіот.
13.04.2026 09:58 Ответить
Не було Великоднього перемир'я, ТЦК займалися пакуванням у штатному режимі
13.04.2026 10:01 Ответить
в нас в місті нікого не хапали .бо майже всіх вигребли
13.04.2026 10:21 Ответить
Та ви що?! Ггггг. https://www.facebook.com/share/p/1DBouxg4jn/
13.04.2026 10:01 Ответить
Яке порушення громадського порядку коли люди всі люди по погребах сидять. Чи поліцаї забули що на вулиці війна, кацапи стріляють, а людолови людей відловлюють
13.04.2026 10:15 Ответить
ТО ПОРА ПОЛІЦІЮ НА ФРОНТ ВІДПРАВЛЯТИ !)
13.04.2026 10:27 Ответить
Та ви шо невже шо-ж там ненавчені будуть робити біда.
13.04.2026 11:10 Ответить
 
 