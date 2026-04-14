Від початку доби ворог 40 разів атакував позиції Сил оборони, - Генштаб

Від початку доби вівторка, 14 квітня, російські окупаційні війська 40 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Бачівськ, Іскрисківщина, Кисла Дубина, Кореньок, Будки; Михальчина-Слобода на Чернігівщині. Під ворожими авіаударами опинилися Бубликове, Новоіванівка та Піщане.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Сумщині наші підрозділи проводили активні дії, мали успіх.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Лиман.

На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення з противником. Ворог атакує у напрямку Курилівки.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося п’ять ворожих штурмів у напрямку населених пунктів Дробишеве та Діброва, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Озерне та Різниківка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Софіївки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Калинівське, Злагода. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Іванівка.

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Обстановка на півдні

На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Калинівське, Злагода. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали чотири ворожі атаки у районі Гуляйполя та у бік Гіркого. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка.

у районі Гуляйполя та у бік Гіркого. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка. На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Омельник, Новоіванівка, Комишуваха.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну марну штурмову дію в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

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