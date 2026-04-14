Від початку доби ворог 40 разів атакував позиції Сил оборони, - Генштаб
Від початку доби вівторка, 14 квітня, російські окупаційні війська 40 разів атакували позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Бачівськ, Іскрисківщина, Кисла Дубина, Кореньок, Будки; Михальчина-Слобода на Чернігівщині. Під ворожими авіаударами опинилися Бубликове, Новоіванівка та Піщане.
Обстановка на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Сумщині наші підрозділи проводили активні дії, мали успіх.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Лиман.
- На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення з противником. Ворог атакує у напрямку Курилівки.
Бої на сході
На Лиманському напрямку з початку доби відбулося п’ять ворожих штурмів у напрямку населених пунктів Дробишеве та Діброва, три боєзіткнення тривають дотепер.
На Слов’янському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Озерне та Різниківка. Одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Софіївки. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки.
На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Калинівське, Злагода. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Іванівка.
Обстановка на півдні
- На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Калинівське, Злагода. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Іванівка.
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали чотири ворожі атаки у районі Гуляйполя та у бік Гіркого. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка.
- На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Омельник, Новоіванівка, Комишуваха.
- На Придніпровському напрямку ворог проводив одну марну штурмову дію в напрямку Антонівського мосту.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.
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