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Новини Зведення Генштабу
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Від початку доби ворог 40 разів атакував позиції Сил оборони, - Генштаб

Ворог атакував 40 разів: зведення Генштабу на цей час

Від початку доби вівторка, 14 квітня, російські окупаційні війська 40 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Бачівськ, Іскрисківщина, Кисла Дубина, Кореньок, Будки; Михальчина-Слобода на Чернігівщині. Під ворожими авіаударами опинилися Бубликове, Новоіванівка та Піщане.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Сумщині наші підрозділи проводили активні дії, мали успіх.

Бої на Харківщині

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Лиман.
  • На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення з противником. Ворог атакує у напрямку Курилівки.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося п’ять ворожих штурмів у напрямку населених пунктів Дробишеве та Діброва, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Озерне та Різниківка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Софіївки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Калинівське, Злагода. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Іванівка.

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Обстановка на півдні

  • На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Калинівське, Злагода. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Іванівка.
  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали чотири ворожі атаки у районі Гуляйполя та у бік Гіркого. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка.
  • На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Омельник, Новоіванівка, Комишуваха.
  • На Придніпровському напрямку ворог проводив одну марну штурмову дію в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

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Автор: 

Генштаб ЗС (8687) бойові дії (6136) ЗСУ (9014)
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