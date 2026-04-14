С начала суток враг 40 раз атаковал позиции Сил обороны, - Генштаб

С начала суток вторника, 14 апреля, российские оккупационные войска 40 раз атаковали позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубово, Бачевск, Искрисковщина, Кислая Дубина, Коренек, Будки; Михальчина-Слобода в Черниговской области. Под вражескими авиаударами оказались Бубликово, Новоивановка и Песчаное.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых – с применением реактивных систем залпового огня. В Сумской области наши подразделения проводили активные действия, добились успеха.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица и Лиман.

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение с противником. Враг атакует в направлении Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении с начала суток произошло пять вражеских штурмов в направлении населенных пунктов Дробышево и Диброва, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении враг дважды атаковал в сторону населенных пунктов Озерное и Разниковка. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении с начала суток враг активных действий не предпринимал.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть атак вблизи Константиновки, Плещеевки и Софиевки. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Дорожного и Сергиевки.

На Александровском направлении враг шесть раз наступал в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Калиновское, Злагода. Авиационному удару подверглись окрестности населенного пункта Ивановка.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеские атаки в районе Гуляйполя и в сторону Горького. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новоукраинка, Широкое, Новоселовка, Ровное, Долинка.

На Ореховском направлении противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Омельник, Новоивановка, Камышеваха.

На Приднепровском направлении враг проводил одну безуспешную штурмовую операцию в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

