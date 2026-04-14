С начала суток враг 40 раз атаковал позиции Сил обороны, - Генштаб
С начала суток вторника, 14 апреля, российские оккупационные войска 40 раз атаковали позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубово, Бачевск, Искрисковщина, Кислая Дубина, Коренек, Будки; Михальчина-Слобода в Черниговской области. Под вражескими авиаударами оказались Бубликово, Новоивановка и Песчаное.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых – с применением реактивных систем залпового огня. В Сумской области наши подразделения проводили активные действия, добились успеха.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица и Лиман.
- На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение с противником. Враг атакует в направлении Куриловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении с начала суток произошло пять вражеских штурмов в направлении населенных пунктов Дробышево и Диброва, три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении враг дважды атаковал в сторону населенных пунктов Озерное и Разниковка. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении с начала суток враг активных действий не предпринимал.
На Константиновском направлении захватчики совершили шесть атак вблизи Константиновки, Плещеевки и Софиевки. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Дорожного и Сергиевки.
На Александровском направлении враг шесть раз наступал в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Калиновское, Злагода. Авиационному удару подверглись окрестности населенного пункта Ивановка.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеские атаки в районе Гуляйполя и в сторону Горького. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новоукраинка, Широкое, Новоселовка, Ровное, Долинка.
- На Ореховском направлении противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Омельник, Новоивановка, Камышеваха.
- На Приднепровском направлении враг проводил одну безуспешную штурмовую операцию в направлении Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.
