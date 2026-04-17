Польща не допустить спортсменів з РФ та Білорусі до Чемпіонату Європи зі стрибків у воду у 2027 році
Польща не дозволить спортсменам із Росії та Білорусі виступати на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який має пройти на її території у 2027 році, попри рішення World Aquatics зняти з них санкції.
Про це заявили в Польському союзі плавання, цитує "Польське радіо", передає Цензор.НЕТ.
Позиція Польщі
Таку позицію висловила Варшава у відповідь на рішення Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics повернути спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань з їхньою національною символікою.
"Ми вважаємо, що доки триває збройна агресія Росії проти України, як росіяни, так і представники Білорусі не повинні брати участь у міжнародних змаганнях під своїми прапорами", - наголосила очільниця Федерації плавання Польщі Отилія Єнджейчак.
Водночас Польща не бойкотуватиме інші змагання, щоб не шкодити карʼєрам власних спортсменів.
Що передувало
- Зазначимо, що у лютому Європейська федерація водних видів спорту дозволила допустити російських і білоруських спортсменів до юнацьких і молодіжних змагань з прапором і гімном своїх країн. Тепер заборону зняли й з дорослих спортсменів.
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