Польща не допустить спортсменів з РФ та Білорусі до Чемпіонату Європи зі стрибків у воду у 2027 році

Польща не дозволить спортсменам із Росії та Білорусі виступати на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який має пройти на її території у 2027 році, попри рішення World Aquatics зняти з них санкції.

Про це заявили в Польському союзі плавання, цитує "Польське радіо", передає Цензор.НЕТ.

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Позиція Польщі

Таку позицію висловила Варшава у відповідь на рішення Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics повернути спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань з їхньою національною символікою.

"Ми вважаємо, що доки триває збройна агресія Росії проти України, як росіяни, так і представники Білорусі не повинні брати участь у міжнародних змаганнях під своїми прапорами", - наголосила очільниця Федерації плавання Польщі Отилія Єнджейчак.

Водночас Польща не бойкотуватиме інші змагання, щоб не шкодити карʼєрам власних спортсменів.

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Що передувало

Зазначимо, що у лютому Європейська федерація водних видів спорту дозволила допустити російських і білоруських спортсменів до юнацьких і молодіжних змагань з прапором і гімном своїх країн. Тепер заборону зняли й з дорослих спортсменів.

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