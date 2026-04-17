Польша не допустит спортсменов из РФ и Беларуси к Чемпионату Европы по прыжкам в воду в 2027 году
Польша не разрешит спортсменам из России и Беларуси выступать на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который должен пройти на её территории в 2027 году, несмотря на решение World Aquatics снять с них санкции.
Об этом заявили в Польском союзе плавания, цитирует "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.
Позиция Польши
Такую позицию выразила Варшава в ответ на решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) вернуть спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям с их национальной символикой.
"Мы считаем, что пока продолжается вооруженная агрессия России против Украины, как россияне, так и представители Беларуси не должны участвовать в международных соревнованиях под своими флагами", — подчеркнула глава Федерации плавания Польши Отилия Енджейчак.
В то же время Польша не будет бойкотировать другие соревнования, чтобы не навредить карьере своих спортсменов.
Что предшествовало
- Отметим, что в феврале Европейская федерация водных видов спорта разрешила допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским и молодежным соревнованиям с флагом и гимном своих стран. Теперь запрет сняли и со взрослых спортсменов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль