РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5766 посетителей онлайн
Новости Возвращение команд России в УЕФА
253 2

Польша не допустит спортсменов из РФ и Беларуси к Чемпионату Европы по прыжкам в воду в 2027 году

плавання

Польша не разрешит спортсменам из России и Беларуси выступать на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который должен пройти на её территории в 2027 году, несмотря на решение World Aquatics снять с них санкции.

Об этом заявили в Польском союзе плавания, цитирует "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция Польши

Такую позицию выразила Варшава в ответ на решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) вернуть спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям с их национальной символикой.

"Мы считаем, что пока продолжается вооруженная агрессия России против Украины, как россияне, так и представители Беларуси не должны участвовать в международных соревнованиях под своими флагами", — подчеркнула глава Федерации плавания Польши Отилия Енджейчак.

В то же время Польша не будет бойкотировать другие соревнования, чтобы не навредить карьере своих спортсменов.

Что предшествовало

  • Отметим, что в феврале Европейская федерация водных видов спорта разрешила допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским и молодежным соревнованиям с флагом и гимном своих стран. Теперь запрет сняли и со взрослых спортсменов.

Автор: 

плавание (104) Польша (8984) спорт (2460)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре було запустити цих на змагання , але випустити воду з басейну - нехай стрибають, а ми попрікалуємося.
показать весь комментарий
17.04.2026 23:50 Ответить
Нехай виграє той кацап чи будьбаш, в кого буде менше бризг.
показать весь комментарий
17.04.2026 23:56 Ответить
 
 