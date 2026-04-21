Венс з командою терміново вирушають до Ісламабаду на переговори з Іраном, - Axios

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс уранці вирушає до Ісламабаду, де візьме участь у термінових мирних переговорах із представниками Ірану. Проведення зустрічі опинилося під загрозою через внутрішні суперечності серед іранського керівництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Деталі щодо перемовин

Як зазначається, навколо поїздки американської делегації виникла плутанина в інформаційному просторі. Раніше президент Дональд Трамп у коментарі для New York Post повідомляв, що Джей Ді Венс уже прямує до Пакистану, тоді як у МЗС Ірану це заперечували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані спростували заяви Трампа про домовленості щодо урану

Водночас, за інформацією Axios, станом на ранок вівторка віцепрезидент усе ще перебував у США. Після отримання чіткого сигналу з Тегерана Білий дім ухвалив рішення - Венс разом із делегацією вирушає до Ісламабаду.

Склад делегацій

За даними ЗМІ, до американської сторони входять віцепрезидент Джей Ді Венс, старший радник і зять президента Джаред Кушнер, а також спецпосланник США Стів Віткофф. Іран представляє спікер парламенту Мохаммед-Багер Галібаф.

Переговорний процес опинився під загрозою зриву через позицію Корпусу вартових ісламської революції. Силовий блок наполягав на максимально жорсткій лінії та відмовлявся від діалогу, поки Сполучені Штати не скасують блокаду Ормузької протоки.

Вирішальну роль відіграли міжнародні посередники. Представники Пакистану, Єгипту та Туреччини тривалий час переконували Тегеран не відмовлятися від переговорів, повідомляють джерела Axios. Водночас іранська сторона не давала згоди, поки не отримала особисте схвалення верховного лідера Алі Хаменеї. Лише після цього підготовка до зустрічі була відновлена.

Також читайте: Трамп заявив про "велику перемогу" США у війні з Іраном і звинуватив ЗМІ у фейках

Очікується, що під час переговорів у середу сторони можуть обговорити питання зняття морської блокади, можливе припинення вогню в регіоні, а також ключову тему - іранську ядерну програму.

Іран перемовини США Джей Ді Венс Ормузька протока
Топ коментарі
+7
По фейсу - їбанат - шо він там може наговорити?
21.04.2026 09:47 Відповісти
+6
Трамп хоче вижати з цієї війни хоча б щось, не починаючи наземну компанію, а Іран відповідає не получиш ***** окрім трупів, якщо почнеш наземну компанію... і Трамп погодиться на це *****, він заверне його в гарну обгортку і накормить ним свій лохторат, бо він сцикливий півень, коли ставки зростають він завжди дає задню...
21.04.2026 10:00 Відповісти
+3
Ну якось про хоч якусь перемогу треба домовитись.
А то щось цього тижня якось паДонні ніхіра непереможний.
21.04.2026 09:44 Відповісти
Все. Переговори можна вже вважати провальними. Трампон натирає свій бульбультрансгулятор.
показати весь коментар
21.04.2026 09:44 Відповісти
Ну якось про хоч якусь перемогу треба домовитись.
А то щось цього тижня якось паДонні ніхіра непереможний.
показати весь коментар
21.04.2026 09:44 Відповісти
Невже іранці вирішили включити задню????
показати весь коментар
21.04.2026 09:44 Відповісти
у красивого талановитого доні, зад вже настільки розворочений що відро зі свистом пролітає...
показати весь коментар
21.04.2026 09:48 Відповісти
у термінових мирних переговорах

мирних?
піндоси розхерачили пів ірану.
викотили купу ультиматумів.
трамп де'вять разів доповів про незаперечну перемогу, і ось на тобі!
мирні переговори?

то, наше зелене гундосе зе!чмо теж хоче мирних переговорів з ******?
показати весь коментар
21.04.2026 09:47 Відповісти
По фейсу - їбанат - шо він там може наговорити?
показати весь коментар
21.04.2026 09:47 Відповісти
Пам'ятається в свій час президент США Обама приклав руку для укладання ядерної угоди з Іраном. За її умовами іранці зобов'язались не збагачувати уран більш як до 3,5-4%, що дозволяло використовувати його для атомної енергетики, але створити ядерні заряди - ні.
Однак, після того, як Тромб зайняв місце в Овальному кабінеті у своїй першій каденції, то розірвав цю вигідну угоду. Не дивлячись на те, що її схвалили і Великобританія, Франція, Німеччина, в також Китай. Лише Ізраїль був проти.
Тепер після нападу на Іран досягнути цієї попередньої домовленості буде вже неможливо.
показати весь коментар
21.04.2026 09:52 Відповісти
Трамп хоче вижати з цієї війни хоча б щось, не починаючи наземну компанію, а Іран відповідає не получиш ***** окрім трупів, якщо почнеш наземну компанію... і Трамп погодиться на це *****, він заверне його в гарну обгортку і накормить ним свій лохторат, бо він сцикливий півень, коли ставки зростають він завжди дає задню...
показати весь коментар
21.04.2026 10:00 Відповісти
Мало того, що занапастив США, то і ще і весь світ занапастив своїми безмозглими діями.
показати весь коментар
21.04.2026 10:04 Відповісти
ніхто не знає, що буде з переговорами, ормузькою протокою, нафтою.

але відомо одне:

юний орел беррон трамп знову заробить на біржових торгах кілька сот мільйонів $. Він якийсь геній-провидець, не менше.
показати весь коментар
21.04.2026 10:09 Відповісти
Жалюгідне видовище... Переможці бігають за переможеними і благають про мир.
показати весь коментар
21.04.2026 10:13 Відповісти
розбудіть хтось Трампа - він обісрався
показати весь коментар
21.04.2026 10:14 Відповісти
Ага, в Венгрию Орбана поддерживать оно уже отправлялось и глядя на отвратное епало этого дегенерата есть уверенность что куда бы оно не припёрлось, результат если и будет то отрицательный...
показати весь коментар
21.04.2026 10:16 Відповісти
не сомневаюсь в успехе переговоров, в делегации сша как всегда одни и те же, универсальные переговорщики
показати весь коментар
21.04.2026 10:26 Відповісти
Цей Венс так само ядовитий, як і наш боневтік.
показати весь коментар
21.04.2026 10:34 Відповісти
Знову цього дурня катають по світу?
показати весь коментар
21.04.2026 10:46 Відповісти
Хай змиє косметику, а то його нафарбованого ідентифікують як жінку)
показати весь коментар
21.04.2026 11:29 Відповісти
 
 