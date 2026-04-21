Венс з командою терміново вирушають до Ісламабаду на переговори з Іраном, - Axios

Віцепрезидент США Джей Ді Венс уранці вирушає до Ісламабаду, де візьме участь у термінових мирних переговорах із представниками Ірану. Проведення зустрічі опинилося під загрозою через внутрішні суперечності серед іранського керівництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Деталі щодо перемовин

Як зазначається, навколо поїздки американської делегації виникла плутанина в інформаційному просторі. Раніше президент Дональд Трамп у коментарі для New York Post повідомляв, що Джей Ді Венс уже прямує до Пакистану, тоді як у МЗС Ірану це заперечували.

Водночас, за інформацією Axios, станом на ранок вівторка віцепрезидент усе ще перебував у США. Після отримання чіткого сигналу з Тегерана Білий дім ухвалив рішення - Венс разом із делегацією вирушає до Ісламабаду.

Склад делегацій

За даними ЗМІ, до американської сторони входять віцепрезидент Джей Ді Венс, старший радник і зять президента Джаред Кушнер, а також спецпосланник США Стів Віткофф. Іран представляє спікер парламенту Мохаммед-Багер Галібаф.

Переговорний процес опинився під загрозою зриву через позицію Корпусу вартових ісламської революції. Силовий блок наполягав на максимально жорсткій лінії та відмовлявся від діалогу, поки Сполучені Штати не скасують блокаду Ормузької протоки.

Вирішальну роль відіграли міжнародні посередники. Представники Пакистану, Єгипту та Туреччини тривалий час переконували Тегеран не відмовлятися від переговорів, повідомляють джерела Axios. Водночас іранська сторона не давала згоди, поки не отримала особисте схвалення верховного лідера Алі Хаменеї. Лише після цього підготовка до зустрічі була відновлена.

Очікується, що під час переговорів у середу сторони можуть обговорити питання зняття морської блокади, можливе припинення вогню в регіоні, а також ключову тему - іранську ядерну програму.