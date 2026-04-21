637 13

Вэнс с командой срочно отправляются в Исламабад на переговоры с Ираном, - Axios

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс утром отправляется в Исламабад, где примет участие в экстренных мирных переговорах с представителями Ирана. Проведение встречи оказалось под угрозой из-за внутренних разногласий в иранском руководстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Детали переговоров

Как отмечается, вокруг поездки американской делегации возникла путаница в информационном пространстве. Ранее президент Дональд Трамп в комментарии для New York Post сообщал, что Джей Ди Вэнс уже направляется в Пакистан, тогда как в МИД Ирана это отрицали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране опровергли заявления Трампа о договоренностях по урану

В то же время, по информации Axios, по состоянию на утро вторника вице-президент все еще находился в США. После получения четкого сигнала из Тегерана Белый дом принял решение - Вэнс вместе с делегацией отправляется в Исламабад.

Состав делегаций

По данным СМИ, в состав американской стороны входят вице-президент Джей Ди Вэнс, старший советник и зять президента Джаред Кушнер, а также спецпосланник США Стив Уиткофф. Иран представляет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф.

Переговорный процесс оказался под угрозой срыва из-за позиции Корпуса стражей исламской революции. Силовой блок настаивал на максимально жесткой линии и отказывался от диалога, пока Соединенные Штаты не отменят блокаду Ормузского пролива.

Решающую роль сыграли международные посредники. Представители Пакистана, Египта и Турции долгое время убеждали Тегеран не отказываться от переговоров, сообщают источники Axios. В то же время иранская сторона не давала согласия, пока не получила личное одобрение верховного лидера Али Хаменеи. Только после этого подготовка к встрече была возобновлена.

Читайте также: Трамп заявил о "великой победе" США в войне с Ираном и обвинил СМИ в фейках

Ожидается, что в ходе переговоров в среду стороны могут обсудить вопросы снятия морской блокады, возможное прекращение огня в регионе, а также ключевую тему - иранскую ядерную программу.

По фейсу - їбанат - шо він там може наговорити?
Трамп хоче вижати з цієї війни хоча б щось, не починаючи наземну компанію, а Іран відповідає не получиш ***** окрім трупів, якщо почнеш наземну компанію... і Трамп погодиться на це *****, він заверне його в гарну обгортку і накормить ним свій лохторат, бо він сцикливий півень, коли ставки зростають він завжди дає задню...
Все. Переговори можна вже вважати провальними. Трампон натирає свій бульбультрансгулятор.
Пам'ятається в свій час президент США Обама приклав руку для укладання ядерної угоди з Іраном. За її умовами іранці зобов'язались не збагачувати уран більш як до 3,5-4%, що дозволяло використовувати його для атомної енергетики, але створити ядерні заряди - ні.
Однак, після того, як Тромб зайняв місце в Овальному кабінеті у своїй першій каденції, то розірвав цю вигідну угоду. Не дивлячись на те, що її схвалили і Великобританія, Франція, Німеччина, в також Китай. Лише Ізраїль був проти.
Тепер після нападу на Іран досягнути цієї попередньої домовленості буде вже неможливо.
