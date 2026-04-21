Вэнс с командой срочно отправляются в Исламабад на переговоры с Ираном, - Axios

Вице-президент США Джей Ди Вэнс утром отправляется в Исламабад, где примет участие в экстренных мирных переговорах с представителями Ирана. Проведение встречи оказалось под угрозой из-за внутренних разногласий в иранском руководстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Детали переговоров

Как отмечается, вокруг поездки американской делегации возникла путаница в информационном пространстве. Ранее президент Дональд Трамп в комментарии для New York Post сообщал, что Джей Ди Вэнс уже направляется в Пакистан, тогда как в МИД Ирана это отрицали.

В то же время, по информации Axios, по состоянию на утро вторника вице-президент все еще находился в США. После получения четкого сигнала из Тегерана Белый дом принял решение - Вэнс вместе с делегацией отправляется в Исламабад.

Состав делегаций

По данным СМИ, в состав американской стороны входят вице-президент Джей Ди Вэнс, старший советник и зять президента Джаред Кушнер, а также спецпосланник США Стив Уиткофф. Иран представляет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф.

Переговорный процесс оказался под угрозой срыва из-за позиции Корпуса стражей исламской революции. Силовой блок настаивал на максимально жесткой линии и отказывался от диалога, пока Соединенные Штаты не отменят блокаду Ормузского пролива.

Решающую роль сыграли международные посредники. Представители Пакистана, Египта и Турции долгое время убеждали Тегеран не отказываться от переговоров, сообщают источники Axios. В то же время иранская сторона не давала согласия, пока не получила личное одобрение верховного лидера Али Хаменеи. Только после этого подготовка к встрече была возобновлена.

Ожидается, что в ходе переговоров в среду стороны могут обсудить вопросы снятия морской блокады, возможное прекращение огня в регионе, а также ключевую тему - иранскую ядерную программу.