Вэнс с командой срочно отправляются в Исламабад на переговоры с Ираном, - Axios
Вице-президент США Джей Ди Вэнс утром отправляется в Исламабад, где примет участие в экстренных мирных переговорах с представителями Ирана. Проведение встречи оказалось под угрозой из-за внутренних разногласий в иранском руководстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.
Детали переговоров
Как отмечается, вокруг поездки американской делегации возникла путаница в информационном пространстве. Ранее президент Дональд Трамп в комментарии для New York Post сообщал, что Джей Ди Вэнс уже направляется в Пакистан, тогда как в МИД Ирана это отрицали.
В то же время, по информации Axios, по состоянию на утро вторника вице-президент все еще находился в США. После получения четкого сигнала из Тегерана Белый дом принял решение - Вэнс вместе с делегацией отправляется в Исламабад.
Состав делегаций
По данным СМИ, в состав американской стороны входят вице-президент Джей Ди Вэнс, старший советник и зять президента Джаред Кушнер, а также спецпосланник США Стив Уиткофф. Иран представляет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф.
Переговорный процесс оказался под угрозой срыва из-за позиции Корпуса стражей исламской революции. Силовой блок настаивал на максимально жесткой линии и отказывался от диалога, пока Соединенные Штаты не отменят блокаду Ормузского пролива.
Решающую роль сыграли международные посредники. Представители Пакистана, Египта и Турции долгое время убеждали Тегеран не отказываться от переговоров, сообщают источники Axios. В то же время иранская сторона не давала согласия, пока не получила личное одобрение верховного лидера Али Хаменеи. Только после этого подготовка к встрече была возобновлена.
Ожидается, что в ходе переговоров в среду стороны могут обсудить вопросы снятия морской блокады, возможное прекращение огня в регионе, а также ключевую тему - иранскую ядерную программу.
А то щось цього тижня якось паДонні ніхіра непереможний.
мирних?
піндоси розхерачили пів ірану.
викотили купу ультиматумів.
трамп де'вять разів доповів про незаперечну перемогу, і ось на тобі!
мирні переговори?
то, наше зелене гундосе зе!чмо теж хоче мирних переговорів з ******?
Однак, після того, як Тромб зайняв місце в Овальному кабінеті у своїй першій каденції, то розірвав цю вигідну угоду. Не дивлячись на те, що її схвалили і Великобританія, Франція, Німеччина, в також Китай. Лише Ізраїль був проти.
Тепер після нападу на Іран досягнути цієї попередньої домовленості буде вже неможливо.
але відомо одне:
юний орел беррон трамп знову заробить на біржових торгах кілька сот мільйонів $. Він якийсь геній-провидець, не менше.