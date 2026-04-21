91 бойове зіткнення від початку доби: найзапекліші бої тривають на кількох напрямках фронту, - Генштаб

Від початку доби, 21 квітня 2026 року, на фронті вже відбулося 91 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Кореньок, Бачівськ, Рогізне, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Середина-Буда; Миколаївка – у Чернігівській області. Яструбщина та Павлівка зазнали авіаударів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, застосувавши один КАБ, здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три з яких - із застосуванням РСЗВ.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався покращити своє положення в районі Приліпки.

На Куп’янському напрямку противник один раз проводив штурмові дії в районі Курилівки.

Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник двічі намагався просунутися в сторону Різниківки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в бік Никифорівки, Голубівки, Бондарного, Майського та Васютинського. Одна з цих атак – триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 21 атаку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Яблунівка, Софіївка, Новопавлівка та Кучерів Яр.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 30 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та Новопавлівка. Чотири з цих спроб – тривають.

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував у бік населених пунктів Олександроград, Калинівське та Злагода. Дві атаки іще тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у бік позицій наших захисників у районах Залізничного, Святопетрівки, Староукраїнки та Гуляйпільського. Верхня Терса, Воздвижівка, Пологи, Копані, Святопетрівка, Долинка, Лісне, Гуляйпільське, Новоселівка та Чарівне зазнали авіаударів.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій в бік Щербаків, Плавнів та Степногірська. Дві з них іще тривають.

На Придніпровському напрямку противник штурмові дії не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.