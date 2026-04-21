91 боевое столкновение с начала суток: самые ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях фронта, - Генштаб

С начала суток 21 апреля 2026 года на фронте уже произошло 91 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Коренек, Бачевск, Рогизное, Атинское, Искрисковщина, Волфино, Середина-Буда; Николаевка – в Черниговской области. Яструбщина и Павловка подверглись авиаударам.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, применив одну кассетную бомбу, осуществил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением РСЗО.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался улучшить свое положение в районе Прилепки.

На Купянском направлении противник один раз проводил штурмовые действия в районе Куриловки.

Читайте также: Поражены склады и военные объекты врага на оккупированной территории и в России, - Генштаб

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник дважды пытался продвинуться в сторону Резниковки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в сторону Никифоровки, Голубовки, Бондарного, Майского и Васютинского. Одна из этих атак продолжается.

На Константиновском направлении захватчики совершили 21 атаку вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Яблуновка, Софиевка, Новопавловка и Кучеров Яр.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 30 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Белицкое, Никоноровка, Родинское, Шевченко, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Молодецкое, Новоподогороднее и Новопавловка. Четыре из этих попыток продолжаются.

Обстановка на Юге

На Александровском направлении враг девять раз атаковал в сторону населенных пунктов Александроград, Калиновское и Злагода. Две атаки еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло девять атак в сторону позиций наших защитников в районах Зализнычного, Святопетровки, Староукраинки и Гуляйпольского. Верхняя Терса, Воздвижевка, Пологи, Копани, Святопетровка, Долинка, Лесное, Гуляйпольское, Новоселовка и Чаривное подверглись авиаударам.

На Ореховском направлении враг осуществил пять штурмовых действий в сторону Щербаков, Плавней и Степногорска. Две из них еще продолжаются.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

Читайте также: Войска РФ усилили наступление по всему фронту, - Сырский

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки противника продвигаться не фиксируются.

Украинские войска истощают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.