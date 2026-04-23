2 417 12

Зеленський змінив керівників СБУ в трьох областях

Президент Володимир Зеленський замінив керівників СБУ в трьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Київ та область

Так, глава держави звільнив Артема Бондаренка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Водночас він призначив на цю посаду Артема Борисевича.

Херсонщина

Президент звільнив Артема Борисевича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області та призначив на його місце Володимира Вавруха.

Харківщина

Зеленський звільнив Олександра Куця з посади начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області та призначив на цю посаду Дениса Лутія.

Татарова посади - рішатєль доль
23.04.2026 11:35 Відповісти
Не заносили? Чи шо?
23.04.2026 12:13 Відповісти
Оттакої! Виходить , що ЦАР щось відчуває ! Може в нього примара укроПригожина блимає перед очима ?

Нііііі , а ні в якому разі ЦАРЮ не можна втрачати зараз владу - скоро 90 млрд євриків почнуть заходити від європейських партнерів ... Міндіч в Ізраїлі вже напоготові до повернення до Неньки під черговий розпил!
23.04.2026 11:36 Відповісти
От просто так?
Взяв і змінив?
Бо "я буду робити те, що вважаю за потрібне"?
Чи тому, що завалили роботу і тупо гребли бабло?
23.04.2026 11:39 Відповісти
Шо дань не платили, може мало? Чи недостатньо швидко "ку" казали?
23.04.2026 11:40 Відповісти
Провалили сплату "митних зборів" для Зє.
23.04.2026 12:24 Відповісти
Мабуть незабаром поверне Головою СБУ лейтенанта - адвоката....Немає гідної та фахової заміни бакланову....
23.04.2026 11:40 Відповісти
ермак приказал
23.04.2026 11:43 Відповісти
А навіщо працівників СБУ Зеленського міняти на працівників СБУ Зеленського?
23.04.2026 11:44 Відповісти
Але ж Головкома Зеленського Залужного ВОНО чогось замінило на Головкома Зеленського Сирського ! Щось недобре ЗЕ-Калігула відчував тоді .
23.04.2026 11:48 Відповісти
Від зміни місць доданків сума не змінюється. Цікаво тільки за що. Мабуть ці забралися і треба нових ставити
23.04.2026 11:47 Відповісти
Дудіну-волю,кол.керівнику СБУ по Харк.обл.,незаконно ув'язненого шоблою,бо запобіг захопленню Харкова в перші дні повномасштабної.
23.04.2026 11:56 Відповісти
 
 