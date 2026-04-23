Зеленський змінив керівників СБУ в трьох областях

Президент Володимир Зеленський замінив керівників СБУ в трьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Київ та область

Так, глава держави звільнив Артема Бондаренка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Водночас він призначив на цю посаду Артема Борисевича.

Херсонщина

Президент звільнив Артема Борисевича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області та призначив на його місце Володимира Вавруха.

Харківщина

Зеленський звільнив Олександра Куця з посади начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області та призначив на цю посаду Дениса Лутія.

