2 417 12
Зеленський змінив керівників СБУ в трьох областях
Президент Володимир Зеленський замінив керівників СБУ в трьох областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.
Київ та область
Так, глава держави звільнив Артема Бондаренка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.
Водночас він призначив на цю посаду Артема Борисевича.
Херсонщина
Президент звільнив Артема Борисевича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області та призначив на його місце Володимира Вавруха.
Харківщина
Зеленський звільнив Олександра Куця з посади начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області та призначив на цю посаду Дениса Лутія.
Топ коментарі
+6 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар23.04.2026 11:35 Відповісти Посилання
+3 Александр Мовчан #575353
показати весь коментар23.04.2026 11:36 Відповісти Посилання
+1 Ігор Климчук #581263
показати весь коментар23.04.2026 11:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нііііі , а ні в якому разі ЦАРЮ не можна втрачати зараз владу - скоро 90 млрд євриків почнуть заходити від європейських партнерів ... Міндіч в Ізраїлі вже напоготові до повернення до Неньки під черговий розпил!
Взяв і змінив?
Бо "я буду робити те, що вважаю за потрібне"?
Чи тому, що завалили роботу і тупо гребли бабло?