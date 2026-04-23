Зеленский сменил руководителей СБУ в трех областях

Президент Владимир Зеленский сменил руководителей СБУ в трёх областях Украины.

Киев и область

Так, глава государства уволил Артема Бондаренко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

В то же время он назначил на эту должность Артема Борисевича.

Херсонская область

Президент освободил Артема Борисевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области и назначил на его место Владимира Вавруха.

Харьковская область

Зеленский уволил Александра Куця с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области и назначил на эту должность Дениса Лутия.

