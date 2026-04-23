3 083 12

Зеленский сменил руководителей СБУ в трех областях

Зеленский сменил руководителей СБУ в трех областях

Президент Владимир Зеленский сменил руководителей СБУ в трёх областях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента.

Киев и область

Так, глава государства уволил Артема Бондаренко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

В то же время он назначил на эту должность Артема Борисевича.

Херсонская область

Президент освободил Артема Борисевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области и назначил на его место Владимира Вавруха.

Харьковская область

Зеленский уволил Александра Куця с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области и назначил на эту должность Дениса Лутия.

Топ комментарии
+6
Татарова посади - рішатєль доль
23.04.2026 11:35 Ответить
+3
Оттакої! Виходить , що ЦАР щось відчуває ! Може в нього примара укроПригожина блимає перед очима ?

Нііііі , а ні в якому разі ЦАРЮ не можна втрачати зараз владу - скоро 90 млрд євриків почнуть заходити від європейських партнерів ... Міндіч в Ізраїлі вже напоготові до повернення до Неньки під черговий розпил!
23.04.2026 11:36 Ответить
+1
Шо дань не платили, може мало? Чи недостатньо швидко "ку" казали?
23.04.2026 11:40 Ответить
Татарова посади - рішатєль доль
23.04.2026 11:35 Ответить
Не заносили? Чи шо?
Оттакої! Виходить , що ЦАР щось відчуває ! Може в нього примара укроПригожина блимає перед очима ?

Нііііі , а ні в якому разі ЦАРЮ не можна втрачати зараз владу - скоро 90 млрд євриків почнуть заходити від європейських партнерів ... Міндіч в Ізраїлі вже напоготові до повернення до Неньки під черговий розпил!
23.04.2026 11:36 Ответить
От просто так?
Взяв і змінив?
Бо "я буду робити те, що вважаю за потрібне"?
Чи тому, що завалили роботу і тупо гребли бабло?
23.04.2026 11:39 Ответить
Шо дань не платили, може мало? Чи недостатньо швидко "ку" казали?
23.04.2026 11:40 Ответить
Провалили сплату "митних зборів" для Зє.
Мабуть незабаром поверне Головою СБУ лейтенанта - адвоката....Немає гідної та фахової заміни бакланову....
23.04.2026 11:40 Ответить
ермак приказал
23.04.2026 11:43 Ответить
А навіщо працівників СБУ Зеленського міняти на працівників СБУ Зеленського?
23.04.2026 11:44 Ответить
Але ж Головкома Зеленського Залужного ВОНО чогось замінило на Головкома Зеленського Сирського ! Щось недобре ЗЕ-Калігула відчував тоді .
23.04.2026 11:48 Ответить
Від зміни місць доданків сума не змінюється. Цікаво тільки за що. Мабуть ці забралися і треба нових ставити
23.04.2026 11:47 Ответить
Дудіну-волю,кол.керівнику СБУ по Харк.обл.,незаконно ув'язненого шоблою,бо запобіг захопленню Харкова в перші дні повномасштабної.
23.04.2026 11:56 Ответить
 
 