Зеленский сменил руководителей СБУ в трех областях
Президент Владимир Зеленский сменил руководителей СБУ в трёх областях Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента.
Киев и область
Так, глава государства уволил Артема Бондаренко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.
В то же время он назначил на эту должность Артема Борисевича.
Херсонская область
Президент освободил Артема Борисевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области и назначил на его место Владимира Вавруха.
Харьковская область
Зеленский уволил Александра Куця с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области и назначил на эту должность Дениса Лутия.
Нііііі , а ні в якому разі ЦАРЮ не можна втрачати зараз владу - скоро 90 млрд євриків почнуть заходити від європейських партнерів ... Міндіч в Ізраїлі вже напоготові до повернення до Неньки під черговий розпил!
Взяв і змінив?
Бо "я буду робити те, що вважаю за потрібне"?
Чи тому, що завалили роботу і тупо гребли бабло?