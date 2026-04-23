Зеленський заперечив заяви РФ про повне захоплення Луганщини: Це не відповідає дійсності

Президент Володимир Зеленський заявив, що твердження російської сторони про нібито повний контроль над Луганською областю не відповідають дійсності.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 23 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Зеленського

"Це не відповідає дійсності. Цей наратив вони (росіяни — ред.) постійно просувають всюди — що вони захоплюють нашу територію. Але вже навіть партнери, які постійно говорили, що Росія начебто виграє, вони вже зупинилися з цим наративом", - зазначив голова держави.

За його твердженням, попри складну ситуацію на лінії фронту та інтенсивні бої, загальний баланс територій із початку цього року — на користь України.

"Тому Україна не програє цю війну. За останні 10 місяців ми знаходимося в найстабільнішій формі, але все одно розуміємо, що хлопцям дуже складно, розслабитись неможливо", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що російські війська не мають достатньо сил для масштабних наступів, зокрема з території РФ у бік Сумської області. Президент додав, що окупанти зазнають значних втрат — у середньому 30–35 тисяч солдатів щомісяця від початку 2026 року.

Фейк від РФ

21 квітня начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що окупантам вдалося захопити всю територію Луганської області. Він також стверджував, що з березня до квітня 2026 року росіянам вдалося забрати 34 українські населені пункти.

У Третьому армійському корпусі повідомили, що заяви російського військового керівництва про нібито "повне захоплення" Луганської області є неправдивими.

