Зеленський заперечив заяви РФ про повне захоплення Луганщини: Це не відповідає дійсності
Президент Володимир Зеленський заявив, що твердження російської сторони про нібито повний контроль над Луганською областю не відповідають дійсності.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами 23 квітня, передає Цензор.НЕТ.
Реакція Зеленського
"Це не відповідає дійсності. Цей наратив вони (росіяни — ред.) постійно просувають всюди — що вони захоплюють нашу територію. Але вже навіть партнери, які постійно говорили, що Росія начебто виграє, вони вже зупинилися з цим наративом", - зазначив голова держави.
За його твердженням, попри складну ситуацію на лінії фронту та інтенсивні бої, загальний баланс територій із початку цього року — на користь України.
"Тому Україна не програє цю війну. За останні 10 місяців ми знаходимося в найстабільнішій формі, але все одно розуміємо, що хлопцям дуже складно, розслабитись неможливо", - сказав Зеленський.
Він також зауважив, що російські війська не мають достатньо сил для масштабних наступів, зокрема з території РФ у бік Сумської області. Президент додав, що окупанти зазнають значних втрат — у середньому 30–35 тисяч солдатів щомісяця від початку 2026 року.
Фейк від РФ
- 21 квітня начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що окупантам вдалося захопити всю територію Луганської області. Він також стверджував, що з березня до квітня 2026 року росіянам вдалося забрати 34 українські населені пункти.
- У Третьому армійському корпусі повідомили, що заяви російського військового керівництва про нібито "повне захоплення" Луганської області є неправдивими.
