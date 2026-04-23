Зеленський заперечив заяви РФ про повне захоплення Луганщини: Це не відповідає дійсності

Президент Володимир Зеленський заявив, що твердження російської сторони про нібито повний контроль над Луганською областю не відповідають дійсності.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 23 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Реакція Зеленського

"Це не відповідає дійсності. Цей наратив вони (росіяни — ред.) постійно просувають всюди — що вони захоплюють нашу територію. Але вже навіть партнери, які постійно говорили, що Росія начебто виграє, вони вже зупинилися з цим наративом", - зазначив голова держави.

За його твердженням, попри складну ситуацію на лінії фронту та інтенсивні бої, загальний баланс територій із початку цього року — на користь України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони утримують позиції біля Надії, Новоєгорівки та Греківки, - Третій армійський корпус спростував брехню Герасимова

"Тому Україна не програє цю війну. За останні 10 місяців ми знаходимося в найстабільнішій формі, але все одно розуміємо, що хлопцям дуже складно, розслабитись неможливо", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що російські війська не мають достатньо сил для масштабних наступів, зокрема з території РФ у бік Сумської області. Президент додав, що окупанти зазнають значних втрат — у середньому 30–35 тисяч солдатів щомісяця від початку 2026 року.

Фейк від РФ

  • 21 квітня начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що окупантам вдалося захопити всю територію Луганської області. Він також стверджував, що з березня до квітня 2026 року росіянам вдалося забрати 34 українські населені пункти.
  • У Третьому армійському корпусі повідомили, що заяви російського військового керівництва про нібито "повне захоплення" Луганської області є неправдивими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ багато "хворих і фантастичних ідей", не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них, - Зеленський

Топ коментарі
А там ще щось від Луганщини залишилось - дві хати і три сараї ?
Ага , а 19 січня 2022 року ВОНО заперечувало , що мацковити готують напад на Україну, бо в травні ВОНО чекало пересічних на шашликах на природі!

Гарні вийшли тоді шашлички ... особливо маріупольці мають їх пам'ятати !
Що хоч там зосталося цілого на тій Луганщині крім суцільних мінних ролей? Цілі міста після 24 лютого 22 року віддав без опору
Так, краще нехай розкаже скільки українських військових він угробив заради популістського утримання цього клаптика землі з руїнами.
говнокомандувач сказав ...віримо, шо ти не здав 20% України...Давай вже до свіданія роби з януковочем ,він зачекався на тебе... торчок 🤡...
Тут той, на Заході пишуть, що оманський віслюк Зеленський разом зі Шпігельшнауцером забезпечують спокійне життя в Москві та Пітері, щоб москальня могла психологічно підтримувати війну. (Дійсно писали). Заперечь це, мохнорилий гном.
А чотири проігноровані повістки відповідають дійсності, віслюк?
Не знав. Молодці!
А то почитаєш DeepState і здається, що ми втрачаємо щодня території. А виявляється звільняємо більше!
З цього питання чи заяви, ще буде чергове сидіння СРАТЬєхів з РНБОУ без умерова, потім на отій Ставці, консультації з єрмаком і кураторами оманськими….
Не фсьо, так адназначна…
Що хоч там зосталося цілого на тій Луганщині крім суцільних мінних ролей? Цілі міста після 24 лютого 22 року віддав без опору
То не Він,то Сцирський обороняється методом тисячі порізів.
А що це міняє?(
я не обісрався, я не обісрався... це не я, це не я....
Це, гнида, підсумок того шо ти та твої шакали здали у 19 році обороні споруди, котрі Україна побулувала у 15 році у три лінії оборони довжиною 600 км - бетон, міни, окопи у повний профіль з дренажом, а не по пояс і з такоюж кількостю води. Це ти, мразота розводив в одностороньому порядку ЗСУ від тих споруд, віддаючи все рашистам. Коли ж тебе за це все забере ієгова.
