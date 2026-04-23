Зеленский опроверг заявления РФ о полном захвате Луганщины: Это не соответствует действительности

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что утверждения российской стороны о якобы полном контроле над Луганской областью не соответствуют действительности.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 23 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Зеленского

"Это не соответствует действительности. Этот нарратив они (россияне. — Ред.) постоянно продвигают повсюду — что они захватывают нашу территорию. Но уже даже партнеры, которые постоянно говорили, что Россия якобы выигрывает, они уже перестали использовать этот нарратив", — отметил глава государства.

По его утверждению, несмотря на сложную ситуацию на линии фронта и интенсивные бои, общий баланс территорий с начала этого года — в пользу Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны удерживают позиции возле Надежды, Новоегоровки и Грековки, — Третий армейский корпус опроверг ложь Герасимова

"Поэтому Украина не проиграет эту войну. За последние 10 месяцев мы находимся в самой стабильной форме, но все равно понимаем, что ребятам очень сложно, расслабиться невозможно", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что у российских войск нет достаточных сил для масштабных наступлений, в частности с территории РФ в сторону Сумской области. Президент добавил, что оккупанты несут значительные потери — в среднем 30–35 тысяч солдат ежемесячно с начала 2026 года.

Фейк от РФ

  • 21 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что оккупантам удалось захватить всю территорию Луганской области. Он также утверждал, что с марта по апрель 2026 года россиянам удалось захватить 34 украинских населенных пункта.
  • В Третьем армейском корпусе сообщили, что заявления российского военного руководства о якобы "полном захвате" Луганской области являются ложными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В РФ много "больных и фантастических идей", не хочется, чтобы Беларусь была в них втянута, — Зеленский

Топ комментарии
А там ще щось від Луганщини залишилось - дві хати і три сараї ?
23.04.2026 19:21 Ответить
Ага , а 19 січня 2022 року ВОНО заперечувало , що мацковити готують напад на Україну, бо в травні ВОНО чекало пересічних на шашликах на природі!

Гарні вийшли тоді шашлички ... особливо маріупольці мають їх пам'ятати !
23.04.2026 19:22 Ответить
Що хоч там зосталося цілого на тій Луганщині крім суцільних мінних ролей? Цілі міста після 24 лютого 22 року віддав без опору
23.04.2026 19:34 Ответить
Так, краще нехай розкаже скільки українських військових він угробив заради популістського утримання цього клаптика землі з руїнами.
23.04.2026 19:49 Ответить
говнокомандувач сказав ...віримо, шо ти не здав 20% України...Давай вже до свіданія роби з януковочем ,він зачекався на тебе... торчок 🤡...
23.04.2026 19:23 Ответить
Патужна
і незламно
Тут той, на Заході пишуть, що оманський віслюк Зеленський разом зі Шпігельшнауцером забезпечують спокійне життя в Москві та Пітері, щоб москальня могла психологічно підтримувати війну. (Дійсно писали). Заперечь це, мохнорилий гном.
23.04.2026 19:28 Ответить
А чотири проігноровані повістки відповідають дійсності, віслюк?
23.04.2026 19:30 Ответить
За його твердженням, попри складну ситуацію на лінії фронту та інтенсивні бої, загальний баланс територій із початку цього року - на користь України. Джерело: https://censor.net/ua/n3612087

Не знав. Молодці!
23.04.2026 19:30 Ответить
А то почитаєш DeepState і здається, що ми втрачаємо щодня території. А виявляється звільняємо більше!
23.04.2026 19:54 Ответить
З цього питання чи заяви, ще буде чергове сидіння СРАТЬєхів з РНБОУ без умерова, потім на отій Ставці, консультації з єрмаком і кураторами оманськими….
Не фсьо, так адназначна…
23.04.2026 19:31 Ответить
То не Він,то Сцирський обороняється методом тисячі порізів.
23.04.2026 19:40 Ответить
А що це міняє?(
23.04.2026 19:39 Ответить
я не обісрався, я не обісрався... це не я, це не я....
23.04.2026 19:43 Ответить
Це, гнида, підсумок того шо ти та твої шакали здали у 19 році обороні споруди, котрі Україна побулувала у 15 році у три лінії оборони довжиною 600 км - бетон, міни, окопи у повний профіль з дренажом, а не по пояс і з такоюж кількостю води. Це ти, мразота розводив в одностороньому порядку ЗСУ від тих споруд, віддаючи все рашистам. Коли ж тебе за це все забере ієгова.
23.04.2026 20:18 Ответить
 
 