Зеленский опроверг заявления РФ о полном захвате Луганщины: Это не соответствует действительности

Президент Владимир Зеленский заявил, что утверждения российской стороны о якобы полном контроле над Луганской областью не соответствуют действительности.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 23 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Реакция Зеленского

"Это не соответствует действительности. Этот нарратив они (россияне. — Ред.) постоянно продвигают повсюду — что они захватывают нашу территорию. Но уже даже партнеры, которые постоянно говорили, что Россия якобы выигрывает, они уже перестали использовать этот нарратив", — отметил глава государства.

По его утверждению, несмотря на сложную ситуацию на линии фронта и интенсивные бои, общий баланс территорий с начала этого года — в пользу Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны удерживают позиции возле Надежды, Новоегоровки и Грековки, — Третий армейский корпус опроверг ложь Герасимова

"Поэтому Украина не проиграет эту войну. За последние 10 месяцев мы находимся в самой стабильной форме, но все равно понимаем, что ребятам очень сложно, расслабиться невозможно", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что у российских войск нет достаточных сил для масштабных наступлений, в частности с территории РФ в сторону Сумской области. Президент добавил, что оккупанты несут значительные потери — в среднем 30–35 тысяч солдат ежемесячно с начала 2026 года.

Фейк от РФ

21 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что оккупантам удалось захватить всю территорию Луганской области. Он также утверждал, что с марта по апрель 2026 года россиянам удалось захватить 34 украинских населенных пункта.

В Третьем армейском корпусе сообщили, что заявления российского военного руководства о якобы "полном захвате" Луганской области являются ложными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В РФ много "больных и фантастических идей", не хочется, чтобы Беларусь была в них втянута, — Зеленский