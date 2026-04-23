РФ фінансувала просування "мовного закону Ківалова-Колесніченка", щоб повністю витіснити українську, - Схеми

Росія фінансувала просування так званого "мовного закону Ківалова-Колесніченка" 2012 року, який де-юре надавав російській мові статус регіональної в Україні, а де-факто наближав її вагу до державної.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (проєкт "Радіо Свобода"), передає Цензор.НЕТ.

Більше про закон "регіоналів"

Журналісти встановили, що Росія надсилала кошти як до, так і після ухвалення закону, вони спрямовувалися на публічні заходи, статті в медіа та друковані матеріали, щоб чинити "політичний тиск на українську владу".

Як відомо, співавторами мовного закону були народні депутати від "Партії регіонів" Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов. Згідно з ним, статус "регіональної" отримували мови, якими говорили понад 10% жителів областей. У такий спосіб російська стала регіональною у 13 із 27 територіальних одиниць України.

Перший мільйон на просування "мовного закону"

За даними "Схем", Колесніченко отримував кошти від російського "Правфонду" на заходи з підтримки цього мовного закону як до, так і після його ухвалення в парламенті.

Зокрема, у лютому 2012-го, за пів року до того, Колесніченко звернувся до "Правфонду" з проханням надати 1,2 мільйона рублів (близько 41 тисячу доларів на той час) на написання, друк та поширення альтернативного офіційному звіту про нібито невиконання Україною міжнародного договору Ради Європи.

Вже після його ухвалення, у 2013 році, "Правфонд" надав Колесніченку ще понад 2 мільйони рублів (близько 65 тисяч доларів).

Їх, як повідомляють журналісти, спрямували "на видання брошури "для російських співвітчизників" в Україні з інструкціями про те, як застосовувати мовний закон, який тоді тільки набув чинності". Також у брошурі пояснювали, як використовувати російську мову в діловодстві, судах та освіті замість української.

Михайло Товт та Степан Черничко

У звіті нардепа для Ради Європи, наприклад, йшлося про відсутність для російської мови квот на радіо- та телемовлення та брак російськомовних шкіл, то в офіційному звіті від української влади навпаки підкреслювалося, що російська майже витіснила українську в різних сферах життя великих міст, і підтримка російської зберігає тоталітарну політику СРСР.

Співавтором звіту Колесніченка був його помічник Руслан Бортнік, а вступне слово написав його політичний соратник по "Партії регіонів" Сергій Ківалов. Останній на запитання "Схем" не відповів, а Бортнік зазначив, що про залучення Колесніченком грошей на цей звіт з РФ не знав.

У "Схемах" встановили, що антиукраїнську брошуру писав експарламентар Михайло Товт та Степан Черничко — нині ректор Закарпатського угорського інституту та депутат Закарпатської обласної ради.

За неї, згідно з документами, оприлюдненими журналістами, Черничко і Товт отримали від "Правфонду" по 5000 гривень (на той час 600 доларів).

Товт, якого сьогодні у медіа згадують як конституційного юриста і очільника благодійного фонду "Свалявський меморіальний парк", у розмові з журналістами "Схем" також заявив, що не знає хто фінансував брошуру про використання російської мови.

