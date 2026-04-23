Новини Російська мова в Україні
РФ фінансувала просування "мовного закону Ківалова-Колесніченка", щоб повністю витіснити українську, - Схеми

Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов

Росія фінансувала просування так званого "мовного закону Ківалова-Колесніченка" 2012 року, який де-юре надавав російській мові статус регіональної в Україні, а де-факто наближав її вагу до державної.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (проєкт "Радіо Свобода"), передає Цензор.НЕТ.

Більше про закон "регіоналів"

Журналісти встановили, що Росія надсилала кошти як до, так і після ухвалення закону, вони спрямовувалися на публічні заходи, статті в медіа та друковані матеріали, щоб чинити "політичний тиск на українську владу".

  • Як відомо, співавторами мовного закону були народні депутати від "Партії регіонів" Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов. Згідно з ним, статус "регіональної" отримували мови, якими говорили понад 10% жителів областей. У такий спосіб російська стала регіональною у 13 із 27 територіальних одиниць України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні планують заборонити російську та російськомовну літературу, - міністерка культури Бережна

Перший мільйон на просування "мовного закону"

За даними "Схем", Колесніченко отримував кошти від російського "Правфонду" на заходи з підтримки цього мовного закону як до, так і після його ухвалення в парламенті.

Зокрема, у лютому 2012-го, за пів року до того, Колесніченко звернувся до "Правфонду" з проханням надати 1,2 мільйона рублів (близько 41 тисячу доларів на той час) на написання, друк та поширення альтернативного офіційному звіту про нібито невиконання Україною міжнародного договору Ради Європи.

Вже після його ухвалення, у 2013 році, "Правфонд" надав Колесніченку ще понад 2 мільйони рублів (близько 65 тисяч доларів).

Їх, як повідомляють журналісти, спрямували "на видання брошури "для російських співвітчизників" в Україні з інструкціями про те, як застосовувати мовний закон, який тоді тільки набув чинності". Також у брошурі пояснювали, як використовувати російську мову в діловодстві, судах та освіті замість української.

Читайте також: У Раді пропонують заборонити навчання російською мовою у приватних школах

Михайло Товт та Степан Черничко

У звіті нардепа для Ради Європи, наприклад, йшлося про відсутність для російської мови квот на радіо- та телемовлення та брак російськомовних шкіл, то в офіційному звіті від української влади навпаки підкреслювалося, що російська майже витіснила українську в різних сферах життя великих міст, і підтримка російської зберігає тоталітарну політику СРСР.

Співавтором звіту Колесніченка був його помічник Руслан Бортнік, а вступне слово написав його політичний соратник по "Партії регіонів" Сергій Ківалов. Останній на запитання "Схем" не відповів, а Бортнік зазначив, що про залучення Колесніченком грошей на цей звіт з РФ не знав.

У "Схемах" встановили, що антиукраїнську брошуру писав експарламентар Михайло Товт та Степан Черничко — нині ректор Закарпатського угорського інституту та депутат Закарпатської обласної ради.

За неї, згідно з документами, оприлюдненими журналістами, Черничко і Товт отримали від "Правфонду" по 5000 гривень (на той час 600 доларів).

Товт, якого сьогодні у медіа згадують як конституційного юриста і очільника благодійного фонду "Свалявський меморіальний парк", у розмові з журналістами "Схем" також заявив, що не знає хто фінансував брошуру про використання російської мови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексрегіоналу Колесніченку повідомлено про підозру в держзраді

  • Нагадаємо, у 2018 році Конституційний Суд України визнав "мовний закон Ківалова-Колесніченка" незаконним.

+15
Досить цих запліснявілих "сенсацій". Чому ворог України бужанський сидить у Верховній Раді а не кукурікає біля параші? Чому юра бойко не на нарах?
23.04.2026 20:50 Відповісти
+14
А продовжував підтримувати російську мову в Україні ''95 квартал'' і його Лідор. А биdlo бужанський, являючись депутатом від ''слуг'' продовжує запроваджувати російську.
23.04.2026 20:56 Відповісти
+13
колесніченко здриснув.
а підрахуй ківалов ?
чи не пора звинувачувати в держзраді ?

.
23.04.2026 20:46 Відповісти
Коментувати
він в однієї команді з попередниками та ціми що при владі сьогодні . ворон -ворону...
23.04.2026 20:49 Відповісти
ківалову, ерефія також, нормально так, "просунула"...
23.04.2026 21:23 Відповісти
Ану, не чіпай монобільшість!
23.04.2026 21:42 Відповісти
Слово "являючись" посмерджує суржиком і совєтізмом. Мені здається, що у цьому контексті краще вживати слово "будучи".
23.04.2026 21:14 Відповісти
А хто сумнівався в той час телебачення було на 80 % заповнене низькосортним російкомовним шлаком ,радіо фм станції частка українського продукту була всього 5% ,російськомовна преса складала 90 % ,з офіційного могли ніколу янича для сміху запустити ,та так званий 95 квартал ,дізель шоу всі вони висьміювали українців ітд .Ну ті українофоби колісніченко втік в Крим ,а ківалов спокійно живе в Одесі і отримує пенсію 350 тисяч гривень ціний кадр.
23.04.2026 20:58 Відповісти
Підрахуй вже витягнув кацапський уламок зі сраки? І де це лайно зараз?
23.04.2026 21:01 Відповісти
подорожує по Лондону в супроводі Залужного.
23.04.2026 21:20 Відповісти
Ківалов? А він ще ж перебуває в Україні...
Хмара? Аааа, він же СБУ не керує... Значить, Ківалова просто оббілетять на поклада... і доживатиме десь біля мкаду.
23.04.2026 21:03 Відповісти
В Україні найбільшу пенсію (без урахування довічного грошового утримання судді) призначили колишньому нардепу-регіоналу Сергію Ківалову. Щомісячно Пенсійний фонд платить особливому пенсіонеру майже 246 тис. грн. При цьому ще кілька років тому Ківалов отримував велику за українськими мірками пенсію в 14 тис. грн. Збільшити виплату в 17 разів екснардепу допомогли суддя з Одеси, а також довідка з університету, який він очолює.
23.04.2026 21:04 Відповісти
Друг залізного 😳😸. Та не може бути 🤣. Господи в Україні вся вертикаль потребує очистки, в нуль. І бажано на роки західного управління.
23.04.2026 21:05 Відповісти
******, як троцький петровіванов. Дисертант не обирає вуз, де він має захищати дисертацію. Його прікрипляють.
23.04.2026 21:18 Відповісти
а також дисертант повинен з почестями зустрічати той "вуз" (підрахуя) в Лондоні та супроводжувати...
23.04.2026 21:28 Відповісти
Е-е, ні. "Прикріпляють" після того, як він сам скаже, де хоче бути "прикріплений". Але він не лише там оборонявся, а там-таки й навчався.

https://suspilne.media/649188-zaluznij-zahistiv-disertaciu-z-prava-ii-tema-derzavna-taemnica/
23.04.2026 21:28 Відповісти
Думаєш мудрий нарід перестане їздить п'яний,кидать сміття,давать хабарі,займатись браконьєрством і т.д.?
23.04.2026 21:18 Відповісти
Думаю можна почати зі штрафів. В світі якось же не крадуть, точніше не так, і хабарі не дають. Думаю людей навчити можна.
23.04.2026 22:11 Відповісти
Всі українці про це знали(Гірше,що це розуміли і ватани ,і всіляко цьому сприяли((
23.04.2026 21:05 Відповісти
"Какая разніца"!!! Проголошував лідер нації.
23.04.2026 21:07 Відповісти
Питання до "залізного генерала", чому він лизав дупу підрахую?!
23.04.2026 21:10 Відповісти
Сумно що на 5-му році повномасштабної війни до сих пір серед українців багато російськомовних баранів, які все життя несвідомо кликали російські танки у свої домівки удобним єзіком.
23.04.2026 21:09 Відповісти
А американці кличуть британців, щоб вони їх захопили 😂
23.04.2026 21:12 Відповісти
А бразильці кличуть португальців, щоб ті їх захопили 😂
23.04.2026 21:15 Відповісти
Колесніченко з Черкащини.І за цю гниду ж голосували на виборах.Як і за Олійника з Черкас.Земля Богдана і Тараса матьперемать.98% українців в області.
23.04.2026 21:14 Відповісти
Вечер удивительных "историй". Опять борьба с прошлым за прошлое, без действий в настоящем ради будущего.
Я бы понял эти рассказы на фоне посадок и реальных обвинительных актов в судах, но этого нет...
23.04.2026 21:17 Відповісти
А Підрахуй досі в Україні і досі гадить.
23.04.2026 21:25 Відповісти
Залізний генерал після булави призначить його головним юристом його 0Пи.
23.04.2026 21:33 Відповісти
Тепер кацапи Фінансують слугу Біжанського та інших українофобів, але в СБУ немає до нього запитань.
23.04.2026 21:31 Відповісти
то шо ті гниди ще роблять у суспільстві? студентів учать?
23.04.2026 21:46 Відповісти
За просування мовного закону держава дала Ківалову 180 тис. гривень пенсії?
23.04.2026 22:08 Відповісти
 
 