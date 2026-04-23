РФ финансировала продвижение "языкового закона Кивалова-Колесниченко", чтобы полностью вытеснить украинский язык, — "Схемы"

Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов

Россия финансировала продвижение так называемого "языкового закона Кивалова-Колесниченко" 2012 года, который де-юре придавал русскому языку статус регионального в Украине, а де-факто приближал его значение к государственному.

Об этом говорится в расследовании "Схем" (проект "Радио Свобода"), передает Цензор.НЕТ.

Журналисты установили, что Россия направляла средства как до, так и после принятия закона, они направлялись на публичные мероприятия, статьи в СМИ и печатные материалы, чтобы оказывать "политическое давление на украинскую власть".

  • Как известно, соавторами языкового закона были народные депутаты от "Партии регионов" Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Согласно ему, статус "регионального" получали языки, на которых говорили более 10% жителей областей. Таким образом, русский стал региональным в 13 из 27 территориальных единиц Украины.

Первый миллион на продвижение "языкового закона"

По данным "Схем", Колесниченко получал средства от российского "Правфонда" на мероприятия по поддержке этого языкового закона как до, так и после его принятия в парламенте.

В частности, в феврале 2012 года, за полгода до этого, Колесниченко обратился к "Правфонду" с просьбой предоставить 1,2 миллиона рублей (около 41 тысячи долларов на тот момент) на написание, печать и распространение альтернативного официальному отчета о якобы невыполнении Украиной международного договора Совета Европы.

Уже после его принятия, в 2013 году, "Правфонд" предоставил Колесниченко еще более 2 миллионов рублей (около 65 тысяч долларов).

Их, как сообщают журналисты, направили "на издание брошюры "для российских соотечественников" в Украине с инструкциями о том, как применять языковой закон, который тогда только вступил в силу". Также в брошюре объясняли, как использовать русский язык в делопроизводстве, судах и образовании вместо украинского.

Михаил Товт и Степан Черничко

В отчете нардепа для Совета Европы, например, речь шла об отсутствии квот для русского языка на радио- и телевещании и нехватке русскоязычных школ, то в официальном отчете от украинских властей, напротив, подчеркивалось, что русский язык почти вытеснил украинский в различных сферах жизни крупных городов, и поддержка русского языка сохраняет тоталитарную политику СССР.

Соавтором отчета Колесниченко был его помощник Руслан Бортник, а вступительное слово написал его политический соратник по "Партии регионов" Сергей Кивалов. Последний на вопрос "Схем" не ответил, а Бортник отметил, что о привлечении Колесниченко денег на этот отчет из РФ не знал.

В "Схемах" установили, что антиукраинскую брошюру писали экс-парламентарий Михаил Товт и Степан Черничко — ныне ректор Закарпатского венгерского института и депутат Закарпатского областного совета.

За нее, согласно документам, обнародованным журналистами, Черничко и Товт получили от "Правфонда" по 5000 гривен (на тот момент 600 долларов).

Товт, которого сегодня в СМИ упоминают как конституционного юриста и главу благотворительного фонда "Свалявский мемориальный парк", в разговоре с журналистами "Схем" также заявил, что не знает, кто финансировал брошюру об использовании русского языка.

  • Напомним, в 2018 году Конституционный Суд Украины признал "языковой закон Кивалова-Колесниченко" незаконным.

+17
Досить цих запліснявілих "сенсацій". Чому ворог України бужанський сидить у Верховній Раді а не кукурікає біля параші? Чому юра бойко не на нарах?
23.04.2026 20:50 Ответить
+16
колесніченко здриснув.
а підрахуй ківалов ?
чи не пора звинувачувати в держзраді ?

.
23.04.2026 20:46 Ответить
+16
А продовжував підтримувати російську мову в Україні ''95 квартал'' і його Лідор. А биdlo бужанський, являючись депутатом від ''слуг'' продовжує запроваджувати російську.
23.04.2026 20:56 Ответить
23.04.2026 20:46 Ответить
він в однієї команді з попередниками та ціми що при владі сьогодні . ворон -ворону...
23.04.2026 20:49 Ответить
ківалову, ерефія також, нормально так, "просунула"...
23.04.2026 21:23 Ответить
Але за цей свій злочин вся ригоАНАЛЬНА наволоч спокійно з 2016 року, утікла з України, за допомогою істот з ВРУ та продажних осіб, з СБУ ГПУ ДБР УДО ДПСУ МВС РНБОУ…. А про помічників ригоаналів, і говорити не приходиться, кравець, єрмак, падаляк, гетьманцев, татаров…. Вони так і далі гадять в Україні з 2019 року, на очах у тих же посадовців з СБУ ГПУ ДБР УДО ДПСУ МВС РНБОУ….
23.04.2026 22:20 Ответить
23.04.2026 20:50 Ответить
Ану, не чіпай монобільшість!
23.04.2026 21:42 Ответить
23.04.2026 20:56 Ответить
Слово "являючись" посмерджує суржиком і совєтізмом. Мені здається, що у цьому контексті краще вживати слово "будучи".
23.04.2026 21:14 Ответить
А хто сумнівався в той час телебачення було на 80 % заповнене низькосортним російкомовним шлаком ,радіо фм станції частка українського продукту була всього 5% ,російськомовна преса складала 90 % ,з офіційного могли ніколу янича для сміху запустити ,та так званий 95 квартал ,дізель шоу всі вони висьміювали українців ітд .Ну ті українофоби колісніченко втік в Крим ,а ківалов спокійно живе в Одесі і отримує пенсію 350 тисяч гривень ціний кадр.
23.04.2026 20:58 Ответить
Підрахуй вже витягнув кацапський уламок зі сраки? І де це лайно зараз?
23.04.2026 21:01 Ответить
подорожує по Лондону в супроводі Залужного.
23.04.2026 21:20 Ответить
Ківалов? А він ще ж перебуває в Україні...
Хмара? Аааа, він же СБУ не керує... Значить, Ківалова просто оббілетять на поклада... і доживатиме десь біля мкаду.
23.04.2026 21:03 Ответить
В Україні найбільшу пенсію (без урахування довічного грошового утримання судді) призначили колишньому нардепу-регіоналу Сергію Ківалову. Щомісячно Пенсійний фонд платить особливому пенсіонеру майже 246 тис. грн. При цьому ще кілька років тому Ківалов отримував велику за українськими мірками пенсію в 14 тис. грн. Збільшити виплату в 17 разів екснардепу допомогли суддя з Одеси, а також довідка з університету, який він очолює.
23.04.2026 21:04 Ответить
Друг залізного 😳😸. Та не може бути 🤣. Господи в Україні вся вертикаль потребує очистки, в нуль. І бажано на роки західного управління.
23.04.2026 21:05 Ответить
******, як троцький петровіванов. Дисертант не обирає вуз, де він має захищати дисертацію. Його прікрипляють.
23.04.2026 21:18 Ответить
а також дисертант повинен з почестями зустрічати той "вуз" (підрахуя) в Лондоні та супроводжувати...
23.04.2026 21:28 Ответить
Е-е, ні. "Прикріпляють" після того, як він сам скаже, де хоче бути "прикріплений". Але він не лише там оборонявся, а там-таки й навчався.

https://suspilne.media/649188-zaluznij-zahistiv-disertaciu-z-prava-ii-tema-derzavna-taemnica/
23.04.2026 21:28 Ответить
Думаєш мудрий нарід перестане їздить п'яний,кидать сміття,давать хабарі,займатись браконьєрством і т.д.?
23.04.2026 21:18 Ответить
Думаю можна почати зі штрафів. В світі якось же не крадуть, точніше не так, і хабарі не дають. Думаю людей навчити можна.
23.04.2026 22:11 Ответить
Всі українці про це знали(Гірше,що це розуміли і ватани ,і всіляко цьому сприяли((
23.04.2026 21:05 Ответить
"Какая разніца"!!! Проголошував лідер нації.
23.04.2026 21:07 Ответить
Питання до "залізного генерала", чому він лизав дупу підрахую?!
23.04.2026 21:10 Ответить
Сумно що на 5-му році повномасштабної війни до сих пір серед українців багато російськомовних баранів, які все життя несвідомо кликали російські танки у свої домівки удобним єзіком.
23.04.2026 21:09 Ответить
А американці кличуть британців, щоб вони їх захопили 😂
23.04.2026 21:12 Ответить
А бразильці кличуть португальців, щоб ті їх захопили 😂
23.04.2026 21:15 Ответить
анальных кар тебе от братьев, бабуінокацапська потвора. тьху..
23.04.2026 22:18 Ответить
А Ромчик кличе розумні думки...але вони його ігнорують і оминають стороною...
23.04.2026 22:27 Ответить
Колесніченко з Черкащини.І за цю гниду ж голосували на виборах.Як і за Олійника з Черкас.Земля Богдана і Тараса матьперемать.98% українців в області.
23.04.2026 21:14 Ответить
Вечер удивительных "историй". Опять борьба с прошлым за прошлое, без действий в настоящем ради будущего.
Я бы понял эти рассказы на фоне посадок и реальных обвинительных актов в судах, но этого нет...
23.04.2026 21:17 Ответить
А Підрахуй досі в Україні і досі гадить.
23.04.2026 21:25 Ответить
Залізний генерал після булави призначить його головним юристом його 0Пи.
23.04.2026 21:33 Ответить
Тепер кацапи Фінансують слугу Біжанського та інших українофобів, але в СБУ немає до нього запитань.
23.04.2026 21:31 Ответить
то шо ті гниди ще роблять у суспільстві? студентів учать?
23.04.2026 21:46 Ответить
За просування мовного закону держава дала Ківалову 180 тис. гривень пенсії?
23.04.2026 22:08 Ответить
... ківалопідраху має сидіти в тюрмі, це якби у нас функціонувало правосуддя.
23.04.2026 22:19 Ответить
 
 