РФ финансировала продвижение "языкового закона Кивалова-Колесниченко", чтобы полностью вытеснить украинский язык, — "Схемы"
Россия финансировала продвижение так называемого "языкового закона Кивалова-Колесниченко" 2012 года, который де-юре придавал русскому языку статус регионального в Украине, а де-факто приближал его значение к государственному.
Об этом говорится в расследовании "Схем" (проект "Радио Свобода"), передает Цензор.НЕТ.
Подробнее о законе "регионалов"
Журналисты установили, что Россия направляла средства как до, так и после принятия закона, они направлялись на публичные мероприятия, статьи в СМИ и печатные материалы, чтобы оказывать "политическое давление на украинскую власть".
- Как известно, соавторами языкового закона были народные депутаты от "Партии регионов" Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Согласно ему, статус "регионального" получали языки, на которых говорили более 10% жителей областей. Таким образом, русский стал региональным в 13 из 27 территориальных единиц Украины.
Первый миллион на продвижение "языкового закона"
По данным "Схем", Колесниченко получал средства от российского "Правфонда" на мероприятия по поддержке этого языкового закона как до, так и после его принятия в парламенте.
В частности, в феврале 2012 года, за полгода до этого, Колесниченко обратился к "Правфонду" с просьбой предоставить 1,2 миллиона рублей (около 41 тысячи долларов на тот момент) на написание, печать и распространение альтернативного официальному отчета о якобы невыполнении Украиной международного договора Совета Европы.
Уже после его принятия, в 2013 году, "Правфонд" предоставил Колесниченко еще более 2 миллионов рублей (около 65 тысяч долларов).
Их, как сообщают журналисты, направили "на издание брошюры "для российских соотечественников" в Украине с инструкциями о том, как применять языковой закон, который тогда только вступил в силу". Также в брошюре объясняли, как использовать русский язык в делопроизводстве, судах и образовании вместо украинского.
Михаил Товт и Степан Черничко
В отчете нардепа для Совета Европы, например, речь шла об отсутствии квот для русского языка на радио- и телевещании и нехватке русскоязычных школ, то в официальном отчете от украинских властей, напротив, подчеркивалось, что русский язык почти вытеснил украинский в различных сферах жизни крупных городов, и поддержка русского языка сохраняет тоталитарную политику СССР.
Соавтором отчета Колесниченко был его помощник Руслан Бортник, а вступительное слово написал его политический соратник по "Партии регионов" Сергей Кивалов. Последний на вопрос "Схем" не ответил, а Бортник отметил, что о привлечении Колесниченко денег на этот отчет из РФ не знал.
В "Схемах" установили, что антиукраинскую брошюру писали экс-парламентарий Михаил Товт и Степан Черничко — ныне ректор Закарпатского венгерского института и депутат Закарпатского областного совета.
За нее, согласно документам, обнародованным журналистами, Черничко и Товт получили от "Правфонда" по 5000 гривен (на тот момент 600 долларов).
Товт, которого сегодня в СМИ упоминают как конституционного юриста и главу благотворительного фонда "Свалявский мемориальный парк", в разговоре с журналистами "Схем" также заявил, что не знает, кто финансировал брошюру об использовании русского языка.
- Напомним, в 2018 году Конституционный Суд Украины признал "языковой закон Кивалова-Колесниченко" незаконным.
а підрахуй ківалов ?
чи не пора звинувачувати в держзраді ?
Хмара? Аааа, він же СБУ не керує... Значить, Ківалова просто оббілетять на поклада... і доживатиме десь біля мкаду.
троцькийпетровіванов. Дисертант не обирає вуз, де він має захищати дисертацію. Його прікрипляють.
https://suspilne.media/649188-zaluznij-zahistiv-disertaciu-z-prava-ii-tema-derzavna-taemnica/
Я бы понял эти рассказы на фоне посадок и реальных обвинительных актов в судах, но этого нет...