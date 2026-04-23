РФ финансировала продвижение "языкового закона Кивалова-Колесниченко", чтобы полностью вытеснить украинский язык, — "Схемы"

Россия финансировала продвижение так называемого "языкового закона Кивалова-Колесниченко" 2012 года, который де-юре придавал русскому языку статус регионального в Украине, а де-факто приближал его значение к государственному.

Подробнее о законе "регионалов"

Журналисты установили, что Россия направляла средства как до, так и после принятия закона, они направлялись на публичные мероприятия, статьи в СМИ и печатные материалы, чтобы оказывать "политическое давление на украинскую власть".

Как известно, соавторами языкового закона были народные депутаты от "Партии регионов" Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Согласно ему, статус "регионального" получали языки, на которых говорили более 10% жителей областей. Таким образом, русский стал региональным в 13 из 27 территориальных единиц Украины.

Первый миллион на продвижение "языкового закона"

По данным "Схем", Колесниченко получал средства от российского "Правфонда" на мероприятия по поддержке этого языкового закона как до, так и после его принятия в парламенте.

В частности, в феврале 2012 года, за полгода до этого, Колесниченко обратился к "Правфонду" с просьбой предоставить 1,2 миллиона рублей (около 41 тысячи долларов на тот момент) на написание, печать и распространение альтернативного официальному отчета о якобы невыполнении Украиной международного договора Совета Европы.

Уже после его принятия, в 2013 году, "Правфонд" предоставил Колесниченко еще более 2 миллионов рублей (около 65 тысяч долларов).

Их, как сообщают журналисты, направили "на издание брошюры "для российских соотечественников" в Украине с инструкциями о том, как применять языковой закон, который тогда только вступил в силу". Также в брошюре объясняли, как использовать русский язык в делопроизводстве, судах и образовании вместо украинского.

Михаил Товт и Степан Черничко

В отчете нардепа для Совета Европы, например, речь шла об отсутствии квот для русского языка на радио- и телевещании и нехватке русскоязычных школ, то в официальном отчете от украинских властей, напротив, подчеркивалось, что русский язык почти вытеснил украинский в различных сферах жизни крупных городов, и поддержка русского языка сохраняет тоталитарную политику СССР.

Соавтором отчета Колесниченко был его помощник Руслан Бортник, а вступительное слово написал его политический соратник по "Партии регионов" Сергей Кивалов. Последний на вопрос "Схем" не ответил, а Бортник отметил, что о привлечении Колесниченко денег на этот отчет из РФ не знал.

В "Схемах" установили, что антиукраинскую брошюру писали экс-парламентарий Михаил Товт и Степан Черничко — ныне ректор Закарпатского венгерского института и депутат Закарпатского областного совета.

За нее, согласно документам, обнародованным журналистами, Черничко и Товт получили от "Правфонда" по 5000 гривен (на тот момент 600 долларов).

Товт, которого сегодня в СМИ упоминают как конституционного юриста и главу благотворительного фонда "Свалявский мемориальный парк", в разговоре с журналистами "Схем" также заявил, что не знает, кто финансировал брошюру об использовании русского языка.

