У Бучі затримали нетверезого чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці (оновлено), - поліція
У місті Буча Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрілянину просто посеред вулиці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Поліція Київської області.
Як усе сталося
Повідомлення про постріли на одній із вулиць міста надійшло від очевидців.
На місце події оперативно прибули підрозділи поліції охорони, патрульні та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці швидко затримали порушника.
Дії зловмисника
Поліцейські встановили, що 42-річний чоловік вийшов із таксі та почав здійснювати хаотичні постріли.
На момент інциденту він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Наслідки та розслідування
За попередніми даними, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням зброї.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Деталі
Пізніше поліція Київської області поінформувала про деталі стрілянини.
За інформацією слідства, до інциденту причетний 42-річний чоловік. У стані сильного алкогольного сп’яніння він прибув на таксі до району стадіону, після чого, вийшовши з автомобіля, дістав зброю та почав безладно стріляти навколо.
Попри те, що подія сталася у місці з інтенсивним рухом людей, ніхто з цивільних не постраждав.
Після повідомлень очевидців на місце оперативно прибули підрозділи поліції охорони, патрульні та слідчо-оперативна група. Першими відреагували саме працівники поліції охорони – вони швидко локалізували ситуацію, заблокували чоловіка та затримали його, не допустивши можливих наслідків.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема походження зброї та мотиви дій затриманого.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України – йдеться про хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.
"Вся жизнь кіно, а люди в ній актори"
У.Шекспір
ЗЄльоний лохорате, зав'язуйте з "Слугою урода" !
пора нарешті стати дорослими !
пора вже відповідально ставитись до своєї безпеки, бо насичення України горілкою і стволами це шлях до щоденних трагедій на вулицях.
мало вам наголосованих за ЗЄльоного сотен тисяч загиблих на війні ?
ще хочете трупів з коротко- та довгостволів під вікнами ?
.
.
щоб "абітчик нє ушьол"
.
А алкашам та наркоманам завжди вистачало й звичайних підручних засобів...
"буде цікаво й "весело" деякий час"?
і, оце, намагаються загнати протверезілих кріпаків взАд, у звичне для влади, спокійне стійло, болото, з якого татаровські дермакі будуть витягати "особливо борзих" вже по-одному, прямо у щелепи печерного правосуддя, самого озброєного до зубів та ще й під державною охороною озброєною до зубів.. слідкуємо далі..