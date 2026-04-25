У Бучі затримали нетверезого чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці (оновлено), - поліція

У місті Буча Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрілянину просто посеред вулиці.

Як усе сталося

Повідомлення про постріли на одній із вулиць міста надійшло від очевидців.

На місце події оперативно прибули підрозділи поліції охорони, патрульні та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці швидко затримали порушника.

Дії зловмисника

Поліцейські встановили, що 42-річний чоловік вийшов із таксі та почав здійснювати хаотичні постріли.

На момент інциденту він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наслідки та розслідування

За попередніми даними, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням зброї.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Деталі

Пізніше поліція Київської області поінформувала про деталі стрілянини.

За інформацією слідства, до інциденту причетний 42-річний чоловік. У стані сильного алкогольного сп’яніння він прибув на таксі до району стадіону, після чого, вийшовши з автомобіля, дістав зброю та почав безладно стріляти навколо.

Попри те, що подія сталася у місці з інтенсивним рухом людей, ніхто з цивільних не постраждав.

Після повідомлень очевидців на місце оперативно прибули підрозділи поліції охорони, патрульні та слідчо-оперативна група. Першими відреагували саме працівники поліції охорони – вони швидко локалізували ситуацію, заблокували чоловіка та затримали його, не допустивши можливих наслідків.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема походження зброї та мотиви дій затриманого.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України – йдеться про хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.

