УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7451 відвідувач онлайн
Новини Стрілянина під Києвом
1 199 31

У Бучі затримали нетверезого чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці (оновлено), - поліція

У місті Буча Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрілянину просто посеред вулиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Поліція Київської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як усе сталося

Повідомлення про постріли на одній із вулиць міста надійшло від очевидців.

На місце події оперативно прибули підрозділи поліції охорони, патрульні та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці швидко затримали порушника.

Читайте: Теракт у Бучі: повідомлено про підозру 21-річному місцевому жителю. ФОТОрепортаж

Дії зловмисника

Поліцейські встановили, що 42-річний чоловік вийшов із таксі та почав здійснювати хаотичні постріли.

На момент інциденту він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже встановлено 75 російських військових, які вбивали цивільних у Бучі. Була команда знищити українців як небажану націю, - Офіс генпрокурора

Наслідки та розслідування

За попередніми даними, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням зброї.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Деталі

Пізніше поліція Київської області поінформувала про деталі стрілянини. 

За інформацією слідства, до інциденту причетний 42-річний чоловік. У стані сильного алкогольного сп’яніння він прибув на таксі до району стадіону, після чого, вийшовши з автомобіля, дістав зброю та почав безладно стріляти навколо.

Попри те, що подія сталася у місці з інтенсивним рухом людей, ніхто з цивільних не постраждав.

Після повідомлень очевидців на місце оперативно прибули підрозділи поліції охорони, патрульні та слідчо-оперативна група. Першими відреагували саме працівники поліції охорони – вони швидко локалізували ситуацію, заблокували чоловіка та затримали його, не допустивши можливих наслідків.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема походження зброї та мотиви дій затриманого.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України – йдеться про хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розстріляв військового та його родичку у Софіївській Борщагівці: стрілка затримали, - поліція

затримання (4303) стрілянина (1883) Буча (529)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Різко зросла кількість стрілянини яка максимум на ********* тягне, мабуть поліція пробує зменшити резонанс від "бігу за аптечкою" от такими "театральними постановками" 🤔
показати весь коментар
25.04.2026 12:27 Відповісти
+9
Чиста провокація від мусорів, щоб закрити питання про власну зброю. По їхній думці - раби не мають право на власну зброю
показати весь коментар
25.04.2026 12:24 Відповісти
+3
100%👍
показати весь коментар
25.04.2026 12:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.04.2026 12:24 Відповісти
Бо, якщо вони не втекли, то зробили цей відосик самі.
показати весь коментар
25.04.2026 12:25 Відповісти
Таким як ти дай хєр склянний так розіб,є і поріжиться чорт закатай вату
показати весь коментар
25.04.2026 12:51 Відповісти
авжеж, авжеж...
"Вся жизнь кіно, а люди в ній актори"
У.Шекспір

ЗЄльоний лохорате, зав'язуйте з "Слугою урода" !
пора нарешті стати дорослими !
пора вже відповідально ставитись до своєї безпеки, бо насичення України горілкою і стволами це шлях до щоденних трагедій на вулицях.

мало вам наголосованих за ЗЄльоного сотен тисяч загиблих на війні ?
ще хочете трупів з коротко- та довгостволів під вікнами ?

.
показати весь коментар
25.04.2026 13:26 Відповісти
дайте мудрому наріду зброю
показати весь коментар
25.04.2026 12:26 Відповісти
То буде такий же "жах", як у Молдові, або у Литві...
показати весь коментар
25.04.2026 13:06 Відповісти
....або як у США

.
показати весь коментар
25.04.2026 13:30 Відповісти
Спонсор стрілянини горілка Немирів
показати весь коментар
25.04.2026 12:26 Відповісти
Або МВС. Зараз мабуть щоденно нас годуватимуть новинами про мужню поліцію, яка героїчно захищає мирних громадян.
показати весь коментар
25.04.2026 12:49 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2026 12:27 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2026 12:36 Відповісти
Каждому по стволу, не по два!
показати весь коментар
25.04.2026 12:34 Відповісти
...в кожну руку!

щоб "абітчик нє ушьол"

.
показати весь коментар
25.04.2026 13:32 Відповісти
Зараз пляшка горілки коштує дешевше ніж пачка сигарет. Тільки я не бачив щоб у когось після викуриної пачки цигарок даї їхав. А от після пів літри шмурдяка за 80 грн криша може поїхати у багатьох. Але нашим очільникам на це начхати. Жага до кришування обігу нелегальних цигарок затьмарює очі. Курців менше не стало, а бабла у кишенях очільників побільшало.
показати весь коментар
25.04.2026 12:36 Відповісти
На одного курця все ж стало менше, ще в 23-му
показати весь коментар
25.04.2026 12:52 Відповісти
Ви якого маєте на увазі? Мені здається їх було більше...
показати весь коментар
25.04.2026 13:30 Відповісти
Кожен день стрільба, гранати. А тупоголови ще короткостволи вимагають.
показати весь коментар
25.04.2026 12:48 Відповісти
У тупоголових зброя вже є, мова йде про решту громадян.
показати весь коментар
25.04.2026 12:53 Відповісти
Ще не кожен алкаш має... треба, що всі отримали.
показати весь коментар
25.04.2026 12:57 Відповісти
Так, цілком можливо, що буде цікаво й "весело" деякий час. А може й не буде. Зате потім буде так, як в інших цивілізованих країнах, де вже давно громадяни мають законне право на носіння зброї та на самооборону всіма доступними способами та засобами.
А алкашам та наркоманам завжди вистачало й звичайних підручних засобів...
показати весь коментар
25.04.2026 13:03 Відповісти
Ти хотів би, щоб твої родичі (неповнолітні і жіночки) опинилися в локації, ДЕ
"буде цікаво й "весело" деякий час"?
показати весь коментар
25.04.2026 13:20 Відповісти
Ви вважаєте, що кожен алкаш отримав власне авто і водійські права?
показати весь коментар
25.04.2026 13:11 Відповісти
З чого стріляв то хоч? Може з рогатки або скобочника? Так це і не зброя ...
показати весь коментар
25.04.2026 12:50 Відповісти
Судячи з того, як браво спрацювала поліція, то був пугач...
показати весь коментар
25.04.2026 13:12 Відповісти
Це може мент чи СБУшник? Щось не говорять хто він...
показати весь коментар
25.04.2026 12:52 Відповісти
Випадків рандомної стрілянини на вулицях і в магазинах тощо частішатиме по мірі розповзання вогнепальної зброї серед пересічних громадян.
показати весь коментар
25.04.2026 13:07 Відповісти
Стрілок-неадекват вирішив що можна поганяти поліцію, чи це чергова вистава під назвою «зброю громадянам - нізя»?
показати весь коментар
25.04.2026 13:08 Відповісти
Давайте хлопофоби, ваші сцикливі речі, чекаємо. (Лєонтій, я знаю, ти тут)
показати весь коментар
25.04.2026 13:11 Відповісти
показово (як і попереджав) медіахайпери зеленських мусорів запрацювали останні дні "на повну".. аби втовкмачити протверезілому злегка та тимчасово лохторату, після деміївської трагедії, що "зброя на руках у козаків - то є зло" (для влади мародерів)..
і, оце, намагаються загнати протверезілих кріпаків взАд, у звичне для влади, спокійне стійло, болото, з якого татаровські дермакі будуть витягати "особливо борзих" вже по-одному, прямо у щелепи печерного правосуддя, самого озброєного до зубів та ще й під державною охороною озброєною до зубів.. слідкуємо далі..
показати весь коментар
25.04.2026 13:17 Відповісти
навіть не написано, з чого стріляв - з пневматики, Флобера, травмату?
показати весь коментар
25.04.2026 13:21 Відповісти
 
 