Розстріляв військового та його родичку у Софіївській Борщагівці: стрілка затримали, - поліція

Правоохоронці затримала 63-річного чоловіка, який 8 травня розстріляв військового та його родичку в селі Софіївська Борщагівка під Києвом. Стрілка розшукали протягом години.

Про це повідомили у поліції Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок вогнепальних поранень військовий та його родичка загинули.

Подія сталася сьогодні, 8 травня, о 15:22 в селі Софіївська Борщагівка. Про стрілянину до поліції повідомили очевидці.

Поліція про конфлікт через зброю

Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.

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Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Його затримано у процесуальному порядку. На місці події продовжують працювати слідчі та криміналісти поліції.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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