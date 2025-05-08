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Новини Стрілянина під Києвом
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Розстріляв військового та його родичку у Софіївській Борщагівці: стрілка затримали, - поліція

Правоохоронці затримала 63-річного чоловіка, який 8 травня розстріляв військового та його родичку в селі Софіївська Борщагівка під Києвом. Стрілка розшукали протягом години. 

Про це повідомили у поліції Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок вогнепальних поранень військовий та його родичка загинули.

Подія сталася сьогодні, 8 травня, о 15:22 в селі Софіївська Борщагівка. Про стрілянину до поліції повідомили очевидці. 

Поліція про конфлікт через зброю

Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина сталася у Софіївській Борщагівці під Києвом: є загиблі, пошуки зловмисника тривають. ВIДЕО

Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Його затримано у процесуальному порядку. На місці події продовжують працювати слідчі та криміналісти поліції.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік влаштував стрілянину біля магазину в Миколаєві: 26-річний постраждалий у важкому стані, стрільця затримано. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15208) стрілянина (1784) Софіївська Борщагівка (1)


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Топ коментарі
+11
Оружие люди должны покупать ни с рук а в магазине.
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08.05.2025 17:55
+11
Тобто той шо продав - він не зловмисник, він військовий)
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08.05.2025 17:56
+9
Таких військових торгашів зброєю не жаль.
Та й дідів-нервових підорасів теж.
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08.05.2025 17:54
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Таких військових торгашів зброєю не жаль.
Та й дідів-нервових підорасів теж.
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08.05.2025 17:54 Відповісти
Оружие люди должны покупать ни с рук а в магазине.
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08.05.2025 17:55 Відповісти
Де тут про зброю з війни ?
Між іншим - давно вже прапорщіки-равісти стволами весь час приторговували
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08.05.2025 18:08 Відповісти
А откуда оружие у военного пришедшего с фронта? Нашёл возле собственной калитки или то бабкино наследство?
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08.05.2025 18:17 Відповісти
Дуже просто.Там ще щось е.
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08.05.2025 17:56 Відповісти
Версія на рівні спецзакладу для розумово відсталих.
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08.05.2025 18:07 Відповісти
Тобто той шо продав - він не зловмисник, він військовий)
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08.05.2025 17:56 Відповісти
То все вороже іпсо винне
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08.05.2025 17:57 Відповісти
"перше правило торговця зброєю - не дай себе вбити твоєю же зброєю" (С) к-ф "Збройовий Барон"
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08.05.2025 17:57 Відповісти
Аматор.
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08.05.2025 18:06 Відповісти
100%.
Я би навіть скказав - дохлий аматор.
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08.05.2025 18:07 Відповісти
луна війни...
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08.05.2025 18:06 Відповісти
Гугл-транслейт кацапа завжди підводить
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08.05.2025 18:10 Відповісти
люди без почюття гумору цікавлять тільки псіхіатрів....
ти після джамала і того цього,
ахметага ріната і ріната ахметага зовсім на лайно збився,
праізводитель - бізнесдід елденеровський...
ці два лугандонські мусора тебе ж і здадуть чи кацапні,
за дописи на українському ресурсі,
чи ураїнцям за елденеровське - тоді і посміємося...🤣
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08.05.2025 18:23 Відповісти
А був би в Україні закон про зброю то не було б цих двох злочинів. Військовий не продавав би цивільним крадену зброю, а цивільні не вимушені були б купувати нелегальну зброю, а купували б їїв легальних магазинах і ніхто нікому не був би винен
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08.05.2025 18:10 Відповісти
Кожен отримав своє. А все жадоба до грошей
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08.05.2025 18:15 Відповісти
У загиблого просто короткоствола не було.
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08.05.2025 18:17 Відповісти
Точно - бо він його продав.
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08.05.2025 18:24 Відповісти
нууууууу! це офіційна версія. скоріше всього для марафону. бо "доблєсниє поліс мени" розшукули всіх протягом години )) сьогодні, як казав один єжи лєц, "в дійсності все інакше чим в реалі"
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08.05.2025 18:19 Відповісти
 
 