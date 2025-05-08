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Новости Стрельба под Киевом
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Расстрелял военного и его родственницу в Софиевской Борщаговке: стрелка задержали, - полиция

Правоохранители задержала 63-летнего мужчину, который 8 мая расстрелял военного и его родственницу в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Стрелка разыскали в течение часа.

Об этом сообщили в полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие огнестрельных ранений военный и его родственница погибли.

Происшествие произошло сегодня, 8 мая, в 15:22 в селе Софиевская Борщаговка. О стрельбе в полицию сообщили очевидцы.

Полиция о конфликте из-за оружия

Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Впрочем сегодня между ними произошел конфликт относительно оплаты: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. Как следствие, мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стрельба произошла в Софиевской Борщаговке под Киевом: есть погибшие, поиски злоумышленника продолжаются. ВИДЕО

Спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали мужчину. Им оказался 63-летний местный житель. Он задержан в процессуальном порядке. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина устроил стрельбу возле магазина в Николаеве: 26-летний пострадавший в тяжелом состоянии, стрелок задержан. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16501) стрельба (3257) Софиевская Борщаговка (2)


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Топ комментарии
+19
Тобто той шо продав - він не зловмисник, він військовий)
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08.05.2025 17:56
+16
Оружие люди должны покупать ни с рук а в магазине.
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08.05.2025 17:55
+14
Таких військових торгашів зброєю не жаль.
Та й дідів-нервових підорасів теж.
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08.05.2025 17:54
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Правила форума Совет форумчан
Таких військових торгашів зброєю не жаль.
Та й дідів-нервових підорасів теж.
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08.05.2025 17:54 Ответить
Оружие люди должны покупать ни с рук а в магазине.
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08.05.2025 17:55 Ответить
Де тут про зброю з війни ?
Між іншим - давно вже прапорщіки-равісти стволами весь час приторговували
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08.05.2025 18:08 Ответить
А откуда оружие у военного пришедшего с фронта? Нашёл возле собственной калитки или то бабкино наследство?
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08.05.2025 18:17 Ответить
Ну це може бути помпова рушниця, куплена в Ібісі, нє?
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08.05.2025 19:03 Ответить
Дуже просто.Там ще щось е.
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08.05.2025 17:56 Ответить
Версія на рівні спецзакладу для розумово відсталих.
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08.05.2025 18:07 Ответить
Тобто той шо продав - він не зловмисник, він військовий)
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08.05.2025 17:56 Ответить
То все вороже іпсо винне
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08.05.2025 17:57 Ответить
Казочку про продаж зброї відомо виключно зі слів затриманого, що подається ментами як щось достеменно відоме. Два трупи - єдиний незаперечний факт.
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08.05.2025 18:58 Ответить
"перше правило торговця зброєю - не дай себе вбити твоєю же зброєю" (С) к-ф "Збройовий Барон"
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08.05.2025 17:57 Ответить
Аматор.
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08.05.2025 18:06 Ответить
100%.
Я би навіть скказав - дохлий аматор.
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08.05.2025 18:07 Ответить
луна війни...
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08.05.2025 18:06 Ответить
Гугл-транслейт кацапа завжди підводить
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08.05.2025 18:10 Ответить
люди без почюття гумору цікавлять тільки псіхіатрів....
ти після джамала і того цього,
ахметага ріната і ріната ахметага зовсім на лайно збився,
праізводитель - бізнесдід елденеровський...
ці два лугандонські мусора тебе ж і здадуть чи кацапні,
за дописи на українському ресурсі,
чи ураїнцям за елденеровське - тоді і посміємося...🤣
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08.05.2025 18:23 Ответить
А був би в Україні закон про зброю то не було б цих двох злочинів. Військовий не продавав би цивільним крадену зброю, а цивільні не вимушені були б купувати нелегальну зброю, а купували б їїв легальних магазинах і ніхто нікому не був би винен
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08.05.2025 18:10 Ответить
Нелегальна зброя все одно б була, бо декому її б просто не продали в магазині. Або не схотів би світити свої дані, по яким, якщо що, його б могли знайти.
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08.05.2025 18:38 Ответить
Кожен отримав своє. А все жадоба до грошей
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08.05.2025 18:15 Ответить
У загиблого просто короткоствола не було.
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08.05.2025 18:17 Ответить
Точно - бо він його продав.
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08.05.2025 18:24 Ответить
на самому ділі короткоствол теж не панацея, але кращє ніж нічого.
тей хто хоче тебе вбити вже йде з ********** в руці,
а в тебе він в потупеї чи в кишені - ну і хто перший вистрелить і в кого більше шансів?
хочя я тільки за короткоствол!
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08.05.2025 18:34 Ответить
нууууууу! це офіційна версія. скоріше всього для марафону. бо "доблєсниє поліс мени" розшукули всіх протягом години )) сьогодні, як казав один єжи лєц, "в дійсності все інакше чим в реалі"
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08.05.2025 18:19 Ответить
полюціянти рукзакяна.
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08.05.2025 19:08 Ответить
А яка ж реальна версія? Дай здогадаюсь, рука кремля?
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08.05.2025 19:13 Ответить
 
 