Расстрелял военного и его родственницу в Софиевской Борщаговке: стрелка задержали, - полиция

Правоохранители задержала 63-летнего мужчину, который 8 мая расстрелял военного и его родственницу в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Стрелка разыскали в течение часа.

Об этом сообщили в полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие огнестрельных ранений военный и его родственница погибли.

Происшествие произошло сегодня, 8 мая, в 15:22 в селе Софиевская Борщаговка. О стрельбе в полицию сообщили очевидцы.

Полиция о конфликте из-за оружия

Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Впрочем сегодня между ними произошел конфликт относительно оплаты: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. Как следствие, мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри.

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Спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали мужчину. Им оказался 63-летний местный житель. Он задержан в процессуальном порядке. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

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