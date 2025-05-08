Расстрелял военного и его родственницу в Софиевской Борщаговке: стрелка задержали, - полиция
Правоохранители задержала 63-летнего мужчину, который 8 мая расстрелял военного и его родственницу в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Стрелка разыскали в течение часа.
Об этом сообщили в полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие огнестрельных ранений военный и его родственница погибли.
Происшествие произошло сегодня, 8 мая, в 15:22 в селе Софиевская Борщаговка. О стрельбе в полицию сообщили очевидцы.
Полиция о конфликте из-за оружия
Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Впрочем сегодня между ними произошел конфликт относительно оплаты: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. Как следствие, мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри.
Спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали мужчину. Им оказался 63-летний местный житель. Он задержан в процессуальном порядке. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты полиции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.
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Та й дідів-нервових підорасів теж.
Між іншим - давно вже прапорщіки-равісти стволами весь час приторговували
Я би навіть скказав - дохлий аматор.
ти після джамала і того цього,
ахметага ріната і ріната ахметага зовсім на лайно збився,
праізводитель - бізнесдід елденеровський...
ці два лугандонські мусора тебе ж і здадуть чи кацапні,
за дописи на українському ресурсі,
чи ураїнцям за елденеровське - тоді і посміємося...🤣
тей хто хоче тебе вбити вже йде з ********** в руці,
а в тебе він в потупеї чи в кишені - ну і хто перший вистрелить і в кого більше шансів?
хочя я тільки за короткоствол!