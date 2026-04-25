В Буче задержали нетрезвого мужчину, устроившего стрельбу на улице, - полиция
В городе Буча Киевской области правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу прямо посреди улицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Полиция Киевской области.
Как все произошло
Сообщение о выстрелах на одной из улиц города поступило от очевидцев.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения полиции охраны, патрульные и следственно-оперативная группа.
Правоохранители быстро задержали нарушителя.
Действия злоумышленника
Полицейские установили, что 42-летний мужчина вышел из такси и начал хаотично стрелять.
На момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Последствия и расследование
По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением оружия.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А алкашам та наркоманам завжди вистачало й звичайних підручних засобів...