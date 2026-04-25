В Буче задержали нетрезвого мужчину, устроившего стрельбу на улице, - полиция

В городе Буча Киевской области правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу прямо посреди улицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Полиция Киевской области.

Как все произошло

Сообщение о выстрелах на одной из улиц города поступило от очевидцев.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения полиции охраны, патрульные и следственно-оперативная группа.

Правоохранители быстро задержали нарушителя.

Действия злоумышленника

Полицейские установили, что 42-летний мужчина вышел из такси и начал хаотично стрелять.

На момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Последствия и расследование

По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением оружия.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

