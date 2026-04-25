823

В Буче задержали нетрезвого мужчину, устроившего стрельбу на улице, - полиция

В Буче мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу посреди улицы

В городе Буча Киевской области правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу прямо посреди улицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Полиция Киевской области.

Как все произошло

Сообщение о выстрелах на одной из улиц города поступило от очевидцев.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения полиции охраны, патрульные и следственно-оперативная группа.

Правоохранители быстро задержали нарушителя.

Действия злоумышленника

Полицейские установили, что 42-летний мужчина вышел из такси и начал хаотично стрелять.

На момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Последствия и расследование

По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением оружия.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Різко зросла кількість стрілянини яка максимум на ********* тягне, мабуть поліція пробує зменшити резонанс від "бігу за аптечкою" от такими "театральними постановками" 🤔
25.04.2026 12:27 Ответить
Чиста провокація від мусорів, щоб закрити питання про власну зброю. По їхній думці - раби не мають право на власну зброю
25.04.2026 12:24 Ответить
100%👍
25.04.2026 12:36 Ответить
25.04.2026 12:24 Ответить
Бо, якщо вони не втекли, то зробили цей відосик самі.
25.04.2026 12:25 Ответить
Таким як ти дай хєр склянний так розіб,є і поріжиться чорт закатай вату
25.04.2026 12:51 Ответить
дайте мудрому наріду зброю
25.04.2026 12:26 Ответить
Спонсор стрілянини горілка Немирів
25.04.2026 12:26 Ответить
Або МВС. Зараз мабуть щоденно нас годуватимуть новинами про мужню поліцію, яка героїчно захищає мирних громадян.
25.04.2026 12:49 Ответить
Різко зросла кількість стрілянини яка максимум на ********* тягне, мабуть поліція пробує зменшити резонанс від "бігу за аптечкою" от такими "театральними постановками" 🤔
25.04.2026 12:27 Ответить
25.04.2026 12:36 Ответить
Каждому по стволу, не по два!
25.04.2026 12:34 Ответить
Зараз пляшка горілки коштує дешевше ніж пачка сигарет. Тільки я не бачив щоб у когось після викуриної пачки цигарок даї їхав. А от після пів літри шмурдяка за 80 грн криша може поїхати у багатьох. Але нашим очільникам на це начхати. Жага до кришування обігу нелегальних цигарок затьмарює очі. Курців менше не стало, а бабла у кишенях очільників побільшало.
25.04.2026 12:36 Ответить
На одного курця все ж стало менше, ще в 23-му
25.04.2026 12:52 Ответить
Кожен день стрільба, гранати. А тупоголови ще короткостволи вимагають.
25.04.2026 12:48 Ответить
У тупоголових зброя вже є, мова йде про решту громадян.
25.04.2026 12:53 Ответить
Ще не кожен алкаш має... треба, що всі отримали.
25.04.2026 12:57 Ответить
Так, цілком можливо, що буде цікаво й "весело" деякий час. А може й не буде. Зате потім буде так, як в інших цивілізованих країнах, де вже давно громадяни мають законне право на носіння зброї та на самооборону всіма доступними способами та засобами.
А алкашам та наркоманам завжди вистачало й звичайних підручних засобів...
25.04.2026 13:03 Ответить
З чого стріляв то хоч? Може з рогатки або скобочника? Так це і не зброя ...
25.04.2026 12:50 Ответить
Це може мент чи СБУшник? Щось не говорять хто він...
25.04.2026 12:52 Ответить
 
 