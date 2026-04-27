В Укренерго скасували відключення світла на понеділок
Графіки відключення електроенергії 27 квітня не планують застосовувати. Втім, енергетики закликають перенести використання потужних приладів на денні години.
Про це повідомляє Укренерго у неділю, 26 квітня, цитує Цензор.НЕТ.
Відключення світла скасовані
Громадян просять ощадливо використовувати електроенергію та брати до уваги пікові навантаження.
- Раніше ми писали, що у неділю, 26 квітня внаслідок негоди без електрики залишилися понад тисячу населених пунктів України.
