FPV-дрони долають 25 км і вражають ціль під дією РЕБ: Міноборони протестувало нові розробки. ФОТОрепортаж
Індустрія дронів
Міноборони разом із Brave1 протестувало на полігоні нове покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників. Над розвитком цього типу FPV також працює радник з ефективності БпЛА Сергій Стерненко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Як пройшли випробування
Під час випробувань дрони долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів РЕБ. Частина рішень повністю виконала всі завдання в умовах, максимально наближених до бойових.
"Наше завдання — максимально швидко масштабувати ці технології у війську й забезпечити прискорене постачання, щоб підрозділи отримували ефективні інструменти одразу після підтвердження результату", - зазначив Федоров.
Вже побудували для цього необхідну систему:
- спростили кодифікацію, щоб скоротити шлях від розробки до фронту;
- змінили підхід до формування потреб: 80% ресурсу — на ефективні рішення за даними з поля бою, 20% — на нові технології;
- проводимо регулярні полігонні випробування разом із Brave1.
Для кожного класу БпЛА формуємо окрему методику тестування. До випробувань залучаємо всіх виробників, чиї рішення ще не контрактує держава. Якщо дрон підтверджує ефективність у бойових умовах — одразу запускаємо процес контрактування й масштабування.
Саме за такою моделлю відбулося тестування нового типу FPV.
"Впроваджуємо інновації у війську, щоб перемагати ворога в кожному технологічному циклі та, за завданням Президента, захистити небо, зупинити ворога на фронті й завдати удару економіці росії", - наголосив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І де ж ми, нерозумні, її на КАБи "спровокували", які по нам десятками тисяч летять? Як ми їм то "підказали"?