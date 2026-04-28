3 378 7

FPV-дроны преодолевают 25 км и поражают цель под действием РЭБ: Минобороны протестировало новые разработки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Индустрия дронов

Минобороны совместно с Brave1 протестировало на полигоне новое поколение ударных FPV-дронов от восьми украинских производителей. Над развитием этого типа FPV также работает советник по эффективности БПЛА Сергей Стерненко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Как прошли испытания

Во время испытаний дроны преодолевали до 25 км и поражали цели под воздействием различных типов РЭБ. Часть решений полностью выполнила все задачи в условиях, максимально приближенных к боевым.

"Наша задача — максимально быстро масштабировать эти технологии в армии и обеспечить ускоренную поставку, чтобы подразделения получали эффективные инструменты сразу после подтверждения результата", — отметил Федоров.

Уже построили для этого необходимую систему:

  • упростили кодификацию, чтобы сократить путь от разработки до фронта;
  • изменили подход к формированию потребностей: 80% ресурсов — на эффективные решения по данным с поля боя, 20% — на новые технологии;
  • проводим регулярные полигонные испытания совместно с Brave1.

Для каждого класса БПЛА формируем отдельную методику тестирования. К испытаниям привлекаем всех производителей, чьи решения еще не закупает государство. Если дрон подтверждает эффективность в боевых условиях — сразу запускаем процесс заключения контракта и масштабирования.

Минобороны готовит масштабирование дронов после успешных тестов
Именно по такой модели прошло тестирование нового типа FPV.

"Внедряем инновации в армии, чтобы побеждать врага в каждом технологическом цикле и, по поручению Президента, защитить небо, остановить врага на фронте и нанести удар по экономике России", — подчеркнул министр.

У цій "новині" саме головне - за завданням Президента". Безтолковий ішак роздає "завдання", бо ніхто ніц не розуміє та не знає.
28.04.2026 21:39 Ответить
Важливо ще - "Над розвитком цього типу FPV також працює радник з ефективності БпЛА Сергій Стерненко."
28.04.2026 22:01 Ответить
Де "Фламінго"? Аналіз усіх відомих атак українськими ракетами FP-5

https://oboronka.mezha.ua/de-ukrajinski-raketi-flamingo-310751/
28.04.2026 21:39 Ответить
Це що там за АКБ що на 25 км?
28.04.2026 21:55 Ответить
якщо в одну сторону 25 це норм.. ще й 30 нормально...
28.04.2026 22:17 Ответить
В зворотньому боку нічого не летить ..? руснявих дрони мабуть глушитимуться легким помахом руки ..?
29.04.2026 08:54 Ответить
Да-да, нєльзя провоціровать россію - отвєтка будєт.
І де ж ми, нерозумні, її на КАБи "спровокували", які по нам десятками тисяч летять? Як ми їм то "підказали"?
29.04.2026 09:12 Ответить
 
 