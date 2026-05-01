​​Привласнили майже 20 млн грн на житлі для переселенців: викрито ексначальника Лисичанської МВА та його спільників, - САП

САП і НАБУ повідомили про підозру трьом особам – учасникам злочинної групи, які організували схему заволодіння майже 20 млн грн бюджетних коштів, виділеними на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб Луганської області.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Хто підозрювані?

Зазначається, що серед підозрюваних:

організатор злочину – колишній начальник Лисичанської МВА;

співорганізатор – суб'єкт господарської діяльності;

адвокат.

Деталі справи

Встановлено, що організатори злочину, заздалегідь знаючи про підготовку програми "Тимчасова оселя" для евакуйованих мешканців Лисичанської громади, придбали та оформили на підконтрольних осіб санаторій у м. Олександрії (Кіровоградська обл.).

Використовуючи своє службове становище, на той час начальник Лисичанської МВА затвердив цю програму. На її виконання бюджет виділив 35 млн грн. У подальшому саме цей санаторій придбали як об’єкт, що найбільше відповідає встановленим вимогам.

У САП зауважують, що рішення про купівлю ухвалено попри те, що вартість санаторію була значно завищеною, а умови проживання – незадовільними. Збитки державі оцінюють у понад 19,3 млн грн – це різниця між реальною вартістю та ціною купівлі об’єкта нерухомості.

Кваліфікація злочину

Підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.