​​Присвоили почти 20 млн грн на жилье для переселенцев: разоблачены экс-начальник Лисичанской ГВА и его сообщники, – САП

САП и НАБУ сообщили о предъявлении подозрения трем лицам — участникам преступной группы, организовавшим схему незаконного присвоения почти 20 млн грн бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц Луганской области.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто подозреваемые?

Отмечается, что среди подозреваемых:

организатор преступления – бывший начальник Лисичанской ГВА;

соорганизатор – субъект хозяйственной деятельности;

адвокат.

Детали дела

Установлено, что организаторы преступления, заранее зная о подготовке программы "Временное жилье" для эвакуированных жителей Лисичанской громады, приобрели и оформили на подконтрольных лиц санаторий в г. Александрии (Кировоградская обл.).

Используя свое служебное положение, на тот момент начальник Лисичанской ГВА утвердил эту программу. На ее выполнение бюджет выделил 35 млн грн. В дальнейшем именно этот санаторий приобрели как объект, наиболее соответствующий установленным требованиям.

В САП отмечают, что решение о покупке было принято несмотря на то, что стоимость санатория была значительно завышена, а условия проживания — неудовлетворительными. Убытки государству оценивают в более чем 19,3 млн грн — это разница между реальной стоимостью и ценой покупки объекта недвижимости.

Квалификация преступления

Подозреваемым сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.