Бійці 119-ї бригади відбили штурм та розгромили колону квадроциклів ворога на Сумщині. ВIДЕО

Бійці 119-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ відбили моторизований наступ рашистів у прикордонні Сумської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зранку 3 травня російські війська намагалися прорватися до села Рясне використовуючи колону квадроциклів та мотоциклів.

За підтримки 419-го окремого батальйону безпілотних систем, 120-го окремого розвідувального полку та 1-го ВПС РУБАК "Prime" українські захисники знищили 18 військовослужбовців противника.

Також у ході бою знищено 2 мотоцикли та 8 квадроциклів ворога.

армія рф Сумська область штурм знищення ЗСУ Сумський район Рясне
Чого лаптєногі лізуть на Сумщину? Хіба Ботоксная Моль вчора Сумську область включила до складу Раші?
05.05.2026 01:26 Відповісти
"Розтягують" лінію фронту... За рахунок того, що у них людей більше...
05.05.2026 06:38 Відповісти
Поки що більше
05.05.2026 09:19 Відповісти
 
 