Кім: Без розмінування не буде відновлення, інвестицій та масштабного повернення людей

Україна має всі передумови, щоб стати майданчиком для розвитку технологій розмінування, їх необхідно втілити, адже без розмінування територій та акваторії не буде відновлення, інвестицій та масштабного повернення людей.

Таке переконання висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у матеріалі на порталі delo ua, інформує Цензор.НЕТ.

Важливість розмінування

"Важливу роль (у впровадженні державної стратегії розмінування. – Ред.) відіграватимуть інновації. Сучасні технології – від безпілотних систем до автоматизованих рішень з виявлення вибухонебезпечних предметів – можуть суттєво скоротити час і вартість розмінування. Україна має всі передумови для того, щоб стати майданчиком для розвитку таких технологій", – зазначив Кім.

На його переконання, важливо розуміти, що розмінування – це не лише про очищення територій. Це про відновлення нормального життя, повернення людей у громади, запуск бізнесу, розвиток сільського господарства і створення передумов для інвестицій.

Економічний проєкт України

"Особливо гостро це відчувається в південних регіонах України, де значні площі залишаються потенційно небезпечними і не можуть використовуватися повноцінно", – додав очільник області.

У підсумку, підкреслив він, питання розмінування виходить далеко за межі безпекової тематики: воно безпосередньо пов’язане з економічним майбутнім країни.

"Без системного і масштабного підходу до розмінування неможливо говорити ні про повноцінне відновлення, ні про стале економічне зростання. Без розмінування не буде відновлення, інвестицій та масштабного повернення людей. І поки наша земля й акваторії залишаються замінованими – економіка також залишатиметься обмеженою у своєму розвитку. Тому питання сьогодні не лише в грошах і строках. Питання в іншому: чи готові ми зробити розмінування таким самим національним пріоритетом, як оборону і відновлення – не декларативно, а на рівні конкретних рішень і ресурсів?" – резюмував Віталій Кім.

Топ коментарі
Він досі на посаді? Мля-я... Скільки компромату в пресі, а він на посаді. Краде так що гай шумить. І досі на посаді. Братан Аллахвєрлієвої... Як ці представники нацменшин дістали. Я вже реально починаю страждати на ксенофобію - кожний "нацмен" у нас обовязково злодій. Тьфу. Здобули. Шалом придурки.
07.05.2026 17:52 Відповісти
кім ,па* ло зелене ,пішов нах !!! розмінуваня шоб були відкриті шляхи , для русні ?!!! Згиньте зі своєю мафіозною владою🤡 ,і люди тоді подумають !!! ...
07.05.2026 17:48 Відповісти
Капітан. Очевидність.
07.05.2026 17:43 Відповісти
Капітан. Очевидність.
07.05.2026 17:43 Відповісти
Кожна його «мудра» думка, речення, вислів, це як цитати у Мао-дзе дуна???
Вчити все напам'ять і воно допоможе «досягти Камунізму»!?!?
07.05.2026 18:26 Відповісти
Без тотального розйопу баллайні з наступним її розпадом - до сраки карі очі.
07.05.2026 17:47 Відповісти
Тихо, він ще не всі свої шкарпетки вигуляв!))
07.05.2026 18:20 Відповісти
без розмінування територій та акваторії не буде відновлення, інвестицій та масштабного повернення людей. БЕЗ РОЗМІНУВАННЯ НЕ БУЛО БИ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ,АНА СЬОГОДНІ,ДЛЯ НОВОГО НАСТУПУ РАШИСТА.ОБОВЯЗКОВОЕ РОЗМІНУВАННЯ
07.05.2026 17:48 Відповісти
Нос держит по ветру,под "разминирование" можно списать сколько угодно грошенят,никто не проверит и ничего не поймет
07.05.2026 17:51 Відповісти
Вони так роблять
07.05.2026 18:45 Відповісти
Кім не грузи!
на розмінування нашої території до Кавказу знадобиться близько 100 років після московитів...
але це не завадить збудувати нову прекрасну Україну без виродків і корупціонерів
07.05.2026 17:52 Відповісти
Вы же видите, что он уже сапёром стал.
07.05.2026 18:33 Відповісти
цеж отой зелений холуй чудо юдо клана, що самотужки, але під особистим керівництвом вови і андрєя, відігнав кацапів від миколаєва?
07.05.2026 17:57 Відповісти
Шкарпетками..
07.05.2026 18:21 Відповісти
Повернення людей не буде поки ригозелена мразота при владі.
07.05.2026 18:06 Відповісти
не явно, як одне з можливих трактувань - "потрібне масштабне повернення людей для відновлення (************) розмінування! і це будуть Нам як інвестиції!" )))
07.05.2026 18:07 Відповісти
підозрюю, що кім засланий північнокореєць від зеленої гниди.
07.05.2026 18:11 Відповісти
"Без розмінування не буде відновлення, інвестицій та масштабного повернення людей" - два перших слова у твердженні зайві.
07.05.2026 18:13 Відповісти
Без закінченнія війни не буде масового повернення людей. Смарагдовій владі аби на чомусь попиляти 90млрд. грошей.
07.05.2026 18:42 Відповісти
Як тільки кіми повернуться в Корею все стане добре !
07.05.2026 18:47 Відповісти
чи готові ми зробити розмінування таким самим національним пріоритетом, як оборону і відновлення - не декларативно, а на рівні конкретних рішень і ресурсів?" - резюмував Віталій Кім. Джерело: https://censor.net/ua/n4002002

На оборону разом з ЗСУ зелені під*раси клали піпірку, як поклали до того на Конституцію України, а от "відновлення" у них справді пріоритетне, бо крадівництво зараз засяяло новими фарбами, фінансові ресурси треба "освоювати", бо на офшори самі так просто не потраплять,
07.05.2026 18:48 Відповісти
В чому проблема? Бери верещук і вперед, на поля...
07.05.2026 19:00 Відповісти
Корупціонер ще той... Хоче дерібанити гроші на розмінування...
07.05.2026 19:24 Відповісти
Про яке повернення може бути мова, етдь щодня бусярять людей плювавши на конституцію і закони?! Гірше Сомалі..в ще в ЄС просять щоб прийняли, дебіли 🤦 для того щоб прийняли в ЄС треба як мінімум поважати права людей.
07.05.2026 19:54 Відповісти
ще один барига
07.05.2026 20:27 Відповісти
 
 