Кім: Без розмінування не буде відновлення, інвестицій та масштабного повернення людей

Україна має всі передумови, щоб стати майданчиком для розвитку технологій розмінування, їх необхідно втілити, адже без розмінування територій та акваторії не буде відновлення, інвестицій та масштабного повернення людей.

Таке переконання висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у матеріалі на порталі delo ua, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Важливість розмінування

"Важливу роль (у впровадженні державної стратегії розмінування. – Ред.) відіграватимуть інновації. Сучасні технології – від безпілотних систем до автоматизованих рішень з виявлення вибухонебезпечних предметів – можуть суттєво скоротити час і вартість розмінування. Україна має всі передумови для того, щоб стати майданчиком для розвитку таких технологій", – зазначив Кім.

На його переконання, важливо розуміти, що розмінування – це не лише про очищення територій. Це про відновлення нормального життя, повернення людей у громади, запуск бізнесу, розвиток сільського господарства і створення передумов для інвестицій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гуманітарне розмінування: понад 40 тисяч кв. км українських земель повернуто до використання

Економічний проєкт України

"Особливо гостро це відчувається в південних регіонах України, де значні площі залишаються потенційно небезпечними і не можуть використовуватися повноцінно", – додав очільник області.

У підсумку, підкреслив він, питання розмінування виходить далеко за межі безпекової тематики: воно безпосередньо пов’язане з економічним майбутнім країни.

"Без системного і масштабного підходу до розмінування неможливо говорити ні про повноцінне відновлення, ні про стале економічне зростання. Без розмінування не буде відновлення, інвестицій та масштабного повернення людей. І поки наша земля й акваторії залишаються замінованими – економіка також залишатиметься обмеженою у своєму розвитку. Тому питання сьогодні не лише в грошах і строках. Питання в іншому: чи готові ми зробити розмінування таким самим національним пріоритетом, як оборону і відновлення – не декларативно, а на рівні конкретних рішень і ресурсів?" – резюмував Віталій Кім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кім про реабілітацію поранених: потрібно вдосконалити відповідну державну політику