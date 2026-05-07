Ким: Без разминирования не будет восстановления, инвестиций и масштабного возвращения людей
У Украины есть все предпосылки для того, чтобы стать площадкой для развития технологий разминирования, и их необходимо реализовать, ведь без разминирования территорий и акватории не будет восстановления, инвестиций и массового возвращения людей.
Такое убеждение высказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в материале на портале delo.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
Важность разминирования
"Важную роль (в реализации государственной стратегии разминирования. – Ред.) будут играть инновации. Современные технологии – от беспилотных систем до автоматизированных решений по обнаружению взрывоопасных предметов – могут существенно сократить время и стоимость разминирования. Украина имеет все предпосылки для того, чтобы стать площадкой для развития таких технологий", – отметил Ким.
По его мнению, важно понимать, что разминирование – это не только очистка территорий. Это восстановление нормальной жизни, возвращение людей в громады, запуск бизнеса, развитие сельского хозяйства и создание предпосылок для инвестиций.
Экономический проект Украины
"Особенно остро это ощущается в южных регионах Украины, где значительные площади остаются потенциально опасными и не могут использоваться полноценно", – добавил глава области.
В итоге, подчеркнул он, вопрос разминирования выходит далеко за пределы тематики безопасности: он напрямую связан с экономическим будущим страны.
"Без системного и масштабного подхода к разминированию невозможно говорить ни о полноценном восстановлении, ни об устойчивом экономическом росте. Без разминирования не будет восстановления, инвестиций и массового возвращения людей. И пока наша земля и акватории остаются заминированными – экономика также будет ограничена в своем развитии. Поэтому вопрос сегодня не только в деньгах и сроках. Вопрос в другом: готовы ли мы сделать разминирование таким же национальным приоритетом, как оборону и восстановление – не декларативно, а на уровне конкретных решений и ресурсов?" – резюмировал Виталий Ким.
на розмінування нашої території до Кавказу знадобиться близько 100 років після московитів...
але це не завадить збудувати нову прекрасну Україну без виродків і корупціонерів
На оборону разом з ЗСУ зелені під*раси клали піпірку, як поклали до того на Конституцію України, а от "відновлення" у них справді пріоритетне, бо крадівництво зараз засяяло новими фарбами, фінансові ресурси треба "освоювати", бо на офшори самі так просто не потраплять,