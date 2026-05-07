Ким: Без разминирования не будет восстановления, инвестиций и масштабного возвращения людей

кім

У Украины есть все предпосылки для того, чтобы стать площадкой для развития технологий разминирования, и их необходимо реализовать, ведь без разминирования территорий и акватории не будет восстановления, инвестиций и массового возвращения людей.

Такое убеждение высказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в материале на портале delo.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Важность разминирования

"Важную роль (в реализации государственной стратегии разминирования. – Ред.) будут играть инновации. Современные технологии – от беспилотных систем до автоматизированных решений по обнаружению взрывоопасных предметов – могут существенно сократить время и стоимость разминирования. Украина имеет все предпосылки для того, чтобы стать площадкой для развития таких технологий", – отметил Ким.

По его мнению, важно понимать, что разминирование – это не только очистка территорий. Это восстановление нормальной жизни, возвращение людей в громады, запуск бизнеса, развитие сельского хозяйства и создание предпосылок для инвестиций.

Экономический проект Украины

"Особенно остро это ощущается в южных регионах Украины, где значительные площади остаются потенциально опасными и не могут использоваться полноценно", – добавил глава области.

В итоге, подчеркнул он, вопрос разминирования выходит далеко за пределы тематики безопасности: он напрямую связан с экономическим будущим страны.

"Без системного и масштабного подхода к разминированию невозможно говорить ни о полноценном восстановлении, ни об устойчивом экономическом росте. Без разминирования не будет восстановления, инвестиций и массового возвращения людей. И пока наша земля и акватории остаются заминированными – экономика также будет ограничена в своем развитии. Поэтому вопрос сегодня не только в деньгах и сроках. Вопрос в другом: готовы ли мы сделать разминирование таким же национальным приоритетом, как оборону и восстановление – не декларативно, а на уровне конкретных решений и ресурсов?" – резюмировал Виталий Ким.

разминирование (744) Ким Виталий (247)
Він досі на посаді? Мля-я... Скільки компромату в пресі, а він на посаді. Краде так що гай шумить. І досі на посаді. Братан Аллахвєрлієвої... Як ці представники нацменшин дістали. Я вже реально починаю страждати на ксенофобію - кожний "нацмен" у нас обовязково злодій. Тьфу. Здобули. Шалом придурки.
07.05.2026 17:52 Ответить
кім ,па* ло зелене ,пішов нах !!! розмінуваня шоб були відкриті шляхи , для русні ?!!! Згиньте зі своєю мафіозною владою🤡 ,і люди тоді подумають !!! ...
07.05.2026 17:48 Ответить
Капітан. Очевидність.
07.05.2026 17:43 Ответить
Капітан. Очевидність.
07.05.2026 17:43 Ответить
Кожна його «мудра» думка, речення, вислів, це як цитати у Мао-дзе дуна???
Вчити все напам'ять і воно допоможе «досягти Камунізму»!?!?
07.05.2026 18:26 Ответить
Без тотального розйопу баллайні з наступним її розпадом - до сраки карі очі.
07.05.2026 17:47 Ответить
кім ,па* ло зелене ,пішов нах !!! розмінуваня шоб були відкриті шляхи , для русні ?!!! Згиньте зі своєю мафіозною владою🤡 ,і люди тоді подумають !!! ...
07.05.2026 17:48 Ответить
Тихо, він ще не всі свої шкарпетки вигуляв!))
07.05.2026 18:20 Ответить
без розмінування територій та акваторії не буде відновлення, інвестицій та масштабного повернення людей. БЕЗ РОЗМІНУВАННЯ НЕ БУЛО БИ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ,АНА СЬОГОДНІ,ДЛЯ НОВОГО НАСТУПУ РАШИСТА.ОБОВЯЗКОВОЕ РОЗМІНУВАННЯ
07.05.2026 17:48 Ответить
Нос держит по ветру,под "разминирование" можно списать сколько угодно грошенят,никто не проверит и ничего не поймет
07.05.2026 17:51 Ответить
Вони так роблять
07.05.2026 18:45 Ответить
Кім не грузи!
на розмінування нашої території до Кавказу знадобиться близько 100 років після московитів...
але це не завадить збудувати нову прекрасну Україну без виродків і корупціонерів
07.05.2026 17:52 Ответить
Вы же видите, что он уже сапёром стал.
07.05.2026 18:33 Ответить
цеж отой зелений холуй чудо юдо клана, що самотужки, але під особистим керівництвом вови і андрєя, відігнав кацапів від миколаєва?
07.05.2026 17:57 Ответить
Шкарпетками..
07.05.2026 18:21 Ответить
Повернення людей не буде поки ригозелена мразота при владі.
07.05.2026 18:06 Ответить
не явно, як одне з можливих трактувань - "потрібне масштабне повернення людей для відновлення (************) розмінування! і це будуть Нам як інвестиції!" )))
07.05.2026 18:07 Ответить
підозрюю, що кім засланий північнокореєць від зеленої гниди.
07.05.2026 18:11 Ответить
"Без розмінування не буде відновлення, інвестицій та масштабного повернення людей" - два перших слова у твердженні зайві.
07.05.2026 18:13 Ответить
Без закінченнія війни не буде масового повернення людей. Смарагдовій владі аби на чомусь попиляти 90млрд. грошей.
07.05.2026 18:42 Ответить
Як тільки кіми повернуться в Корею все стане добре !
07.05.2026 18:47 Ответить
чи готові ми зробити розмінування таким самим національним пріоритетом, як оборону і відновлення - не декларативно, а на рівні конкретних рішень і ресурсів?" - резюмував Віталій Кім. Джерело: https://censor.net/ua/n4002002

На оборону разом з ЗСУ зелені під*раси клали піпірку, як поклали до того на Конституцію України, а от "відновлення" у них справді пріоритетне, бо крадівництво зараз засяяло новими фарбами, фінансові ресурси треба "освоювати", бо на офшори самі так просто не потраплять,
07.05.2026 18:48 Ответить
В чому проблема? Бери верещук і вперед, на поля...
07.05.2026 19:00 Ответить
Корупціонер ще той... Хоче дерібанити гроші на розмінування...
07.05.2026 19:24 Ответить
Про яке повернення може бути мова, етдь щодня бусярять людей плювавши на конституцію і закони?! Гірше Сомалі..в ще в ЄС просять щоб прийняли, дебіли 🤦 для того щоб прийняли в ЄС треба як мінімум поважати права людей.
07.05.2026 19:54 Ответить
ще один барига
07.05.2026 20:27 Ответить
 
 