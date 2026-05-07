Ким: Без разминирования не будет восстановления, инвестиций и масштабного возвращения людей

У Украины есть все предпосылки для того, чтобы стать площадкой для развития технологий разминирования, и их необходимо реализовать, ведь без разминирования территорий и акватории не будет восстановления, инвестиций и массового возвращения людей.

Такое убеждение высказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в материале на портале delo.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Важность разминирования

"Важную роль (в реализации государственной стратегии разминирования. – Ред.) будут играть инновации. Современные технологии – от беспилотных систем до автоматизированных решений по обнаружению взрывоопасных предметов – могут существенно сократить время и стоимость разминирования. Украина имеет все предпосылки для того, чтобы стать площадкой для развития таких технологий", – отметил Ким.

По его мнению, важно понимать, что разминирование – это не только очистка территорий. Это восстановление нормальной жизни, возвращение людей в громады, запуск бизнеса, развитие сельского хозяйства и создание предпосылок для инвестиций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гуманитарное разминирование: более 40 тысяч кв. км украинских земель возвращены в пользование

Экономический проект Украины

"Особенно остро это ощущается в южных регионах Украины, где значительные площади остаются потенциально опасными и не могут использоваться полноценно", – добавил глава области.

В итоге, подчеркнул он, вопрос разминирования выходит далеко за пределы тематики безопасности: он напрямую связан с экономическим будущим страны.

"Без системного и масштабного подхода к разминированию невозможно говорить ни о полноценном восстановлении, ни об устойчивом экономическом росте. Без разминирования не будет восстановления, инвестиций и массового возвращения людей. И пока наша земля и акватории остаются заминированными – экономика также будет ограничена в своем развитии. Поэтому вопрос сегодня не только в деньгах и сроках. Вопрос в другом: готовы ли мы сделать разминирование таким же национальным приоритетом, как оборону и восстановление – не декларативно, а на уровне конкретных решений и ресурсов?" – резюмировал Виталий Ким.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ким о реабилитации раненых: нужно усовершенствовать соответствующую государственную политику